STA

Četrtek, 7. 5. 2026, 10.24

Sivka preložila odhod v WNBA, a kljub temu odhaja v ZDA

Ajša Sivka je še za nekaj časa preložila odhod v severnoameriško profesionalno ligo WNBA. | Foto Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Ajša Sivka je še za nekaj časa preložila odhod v severnoameriško profesionalno ligo WNBA.

Slovenska košarkarska reprezentantka Ajša Sivka je še za nekaj časa preložila odhod v severnoameriško profesionalno ligo WNBA, kjer jo je lani na naboru kot deseto po vrsti izbrala ekipa Chicago Sky. Še pred odhodom v najmočnejšo ligo na svetu se bo 20-letnica preizkusila v univerzitetni košarki, igrala bo za univerzo Kentucky, poroča CBS.

"Z veseljem pozdravljam Ajšo v našem programu. Njena kombinacija velikosti in spretnosti se bo brezhibno ujemala z našim sistemom. Ajša je izjemna strelka in organizatorka igre na krilnem položaju ter bo naši ekipi dodala izkušnje," je dejal trener Kentuckyja Kenny Brooks.

"Z njo, njeno družino in agentom smo bili že nekaj časa v rednem stiku. Želela je izkusiti fakulteto, imeti univerzitetno izkušnjo s košarkarskega in življenjskega vidika. In vsi smo menili, da je to zanjo najboljša odločitev," je še dodal Brooks.

Sivka ima izkušnje z igranjem v Italiji, Franciji in Španiji. V letošnji sezoni je 193 centimetrov visoka Štajerka igrala za španski Juventut. V povprečju je v statistiko vpisala 8,4 točke, 3,6 skoka in eno asistenco.

Leta 2023 je bila Sivka izbrana za najkoristnejšo igralko EP do 18 let, leto prej pa je bila MVP tudi EP do 18 let divizije B.

