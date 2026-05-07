Košarkarski klub LTH Castings ima novega trenerja. Na klop škofjeloškega prvoligaša se vrača Gašper Potočnik, izkušeni slovenski strokovnjak, ki je v zadnjih letih deloval predvsem na Madžarskem, zdaj pa bo znova prevzel delo v domačem okolju, kjer se je njegova trenerska pot tudi začela. Cilj je pripeljati škofjeloški klub v prvo slovensko ligo.

Potočnik je v zadnjih letih deloval na Madžarskem, kjer si je ustvaril močan trenerski ugled. Vodil je Körmend, nato štiri leta Szolnoki Olajbányász, nazadnje pa Soproni KC. Vmes je eno sezono deloval tudi v Izraelu pri Bnei Herzliyi, bil kratek čas pomočnik še pri takratni Petrol Olimpiji (zdaj Cedevita Olimpija), katere trener je bil že v preteklosti.

Da je bil na Madžarskem zelo cenjen, je pred časom poudaril tudi v pogovoru za Sportal, v katerem je izpostavil, da se tam pogosto čudijo slovenski športni uspešnosti glede na velikost države.

Vrnitev v znano okolje

Za Potočnika vrnitev v Škofjo Loko ne pomeni skoka v neznano. Prav v tem okolju je namreč začel svojo trenersko pot. Deloval je v mlajših selekcijah Škofje Loke, pozneje vodil tudi člansko moštvo, s škofjeloškim klubom pa je povezan večji del svoje kariere.

V članski reprezentanci je bil pomočnik Juretu Zdovcu, s katerim sta sodelovala tudi pri Olimpiji. Foto: Aleš Fevžer Njegova trenerska pot se je začela leta 1999 v mlajših selekcijah Škofje Loke, nato je deloval pri ŽKK Škofja Loka, v članski ekipi Škofje Loke, Unionu Olimpiji, Elektri Šoštanj, Krki, madžarskih klubih Körmend, Szolnoki Olajbányász in Soproni KC ter izraelskem Bnei Herzliyi.

Pri Krki je bil najprej pomočnik trenerja, nato glavni trener, s katero je leta 2013 osvojil slovensko državno prvenstvo, pozneje pa je vodil tudi Union Olimpijo. Leta 2015 je bil imenovan za glavnega trenerja ljubljanskega kluba, pri katerem je pred tem že deloval kot pomočnik.

Tudi pomembne reprezentančne izkušnje

Potočnik ima ob klubskih tudi bogate reprezentančne izkušnje. Leta 2002 in 2003 je sodeloval z žensko reprezentanco, leta 2007 je bil pomočnik trenerja reprezentance do 18 let na evropskem prvenstvu v Španiji.

Pomembno poglavje njegove kariere je bilo tudi delo v slovenski članski reprezentanci. Od leta 2011 je bil pomočnik selektorja Božidarja Maljkovića na evropskih prvenstvih 2011 in 2013, po Maljkovićevem odhodu pa je ostal v strokovnem štabu tudi pri Juretu Zdovcu, med drugim na svetovnem prvenstvu.

Škofjeloški klub nazaj proti prvi ligi?

LTH Castings je v pretekli sezoni igral v drugi ligi in bil po rednem delu na četrtem mestu, nato pa v polfinalu po dveh tekmah moral priznati premoč klubu Plama Pur Iliriska Bistrica. Mesta v elitnem si ni priigral, s prihodom Potočnika pa bodo te ambicije zagotovo prišle v ospredje. Nazadnje so imeli Gorenjci prvoligaški status v sezoni 2024/25, v kateri so na 27 tekmah prišli do štirih zmag.