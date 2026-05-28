Ena poslastica za drugo, Norvežani s Koblarjem po nadaljevanje sijajne zgodbe

Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici se začenjajo izločilni boji. Ob 16.20 se bosta v Fribourgu v ponovitvi olimpijskega finala (v spremenjenih zasedbah) pomerili Kanada in branilka naslova ZDA, v Zürichu pa si bosta takrat nasproti stali Finska in Češka. Zvečer (20.20) se bodo neporaženi gostitelji Švicarji za polfinale pomerili s Švedi, presenečenje prvenstva Norvežani pa z Latvijo.

V Švici je vse nared za začetek izločilnih bojev, danes bodo na sporedu vsi četrtfinali, v soboto sledita polfinalni tekmi, v nedeljo pa finale in tekma za tretje mesto.

Na lestvici kolajn so daleč spredaj Kanadčani (53 medalj, 28 zlatih) pred Rusi (oziroma nekoč igralci Sovjetske zveze) s 47 skupno in 27 zlatimi; a Rusi zaradi vojaškega napada na Ukrajino že štiri leta ne smejo igrati na prvenstvu.

Na zadnjih desetih prvenstvih je sicer najuspešnejša Kanada s tremi zlatimi (zadnjič so bili Kanadčani prvaki 2023), po dve zlati sta v tem obdobju dobili Švedska (zadnjo 2018) in Finska (zadnjo 2022), eno pa poleg ZDA še Češka (2024).

V zadnjih letih se je v ožjem krogu ekip, ki lahko vedno osvojijo medaljo, utrdila tudi Švica. Lansko srebro je bilo za Švicarje že peto, drugo zaporedno in tretje v zadnjem desetletju in pol. A zlate medalje ta država v zbirki še nima, domače SP pa bo morda idealna priložnost še za ta zadnji korak.

Švicarji v predtekmovalnem delu kot edini niso oddali niti točke. Gredo lahko doma prvič do zlata?

Za uvod v četrtfinale se bodo Kanadčani pomerili z Američani, gre za ponovitev olimpijskega finala iz Milana, ko so slavili hokejisti ZDA, a gre za spremenjeni reprezentanci.

Popoldne si bosta nasproti stala še dva težkokategornika, Finska in Češka.

Zvečer bodo neporaženi gostitelji Švicarji palice prekrižali s Švedi, ki so napredovali po zmagi na zadnji tekmi skupinskega dela. V Fribourgu pa bodo Norvežani, pri katerih blesti napadalec slovenskih korenin Tinus Luc Koblar, polfinale iskali proti Latviji.

Norvežani so skupinski del končali na drugem mestu, tako visoko po tem delu tekmovanja še niso bili.

Slovenci so si z zmago nad Italijo zagotovili obstanek drugo leto zapored, tako da bodo trikrat zapored igrali med elito, kar jim še ni uspelo. Naslednje prvenstvo bo gostila Nemčija.

V nižji kakovostni razred se selita Italija in Velika Britanija.

Svetovno prvenstvo, zaključni boji Četrtfinale (Zürich, Fribourg) Četrtek, 28. maj Polfinale (Zürich) Sobota, 30. maj Finale in tekma za tretje mesto (Zürich) Nedelja, 31. maj

