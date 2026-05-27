Nore številke: Rusija si res ne želi, da bi ljudje vedeli, kaj se dogaja

Ameriški tehnološki velikan Apple je objavil poročilo o transparentnosti za leto 2025, v katerem je razčlenjena statistika o delovanju in varnosti Applove trgovine z aplikacijami App Store v 175 različnih državah. V oči posebej bode razdelek o vladnih zahtevkih za umik aplikacij iz lokalnega servisa App Store, kjer z res izjemno prednostjo vodi Rusija, od koder je v letu 2025 prišla krepko več kot polovica vseh zahtevkov. Razlog za to je jasen: Rusija je v vojni s ponudniki storitev VPN (navidezno zasebno omrežje), ki uporabnikom in uporabnicam v Rusiji omogočajo, da zaobidejo vse bolj visoke zidove ruskega interneta.

60 odstotkov aplikacij je bilo odstranjenih v Rusiji

Poročilo o transparentnosti za leto 2025, ki ga je ta teden objavilo podjetje Apple (vir), razkriva, da je ameriški tehnološki velikan s svoje ruske podružnice servisa App Store lani umaknil kar 1.213 aplikacij, ker je to zahtevala ruska vlada.

Rusija je absolutna vladarka seznama aplikacij, ki so bile lani na zahtevo oblasti odstranjena z lokaliziranih različic trgovine App Store.

Število aplikacij, odstranjenih iz App Stora, na podlagi zahtev državnih organov za umik Foto: Posnetek zaslona

Na drugem mestu je z vsega 335 odstranjenimi aplikacijami Vietnam, sledijo pa Kitajska (196), Južna Koreja (108), Indija (54) in Združene države Amerike (39).

V primeru ZDA so prav vse aplikacije povezane s kitajskim podjetjem ByteDance, razvijalcem TikToka, ki v skladu z zakonom o zaščiti Američanov pred aplikacijami pod nadzorom tujih nasprotnikov v ZDA ni smel več distribuirati svojih aplikacij. To je kasneje razveljavil predsednik Donald Trump in februarja 2025 so se aplikacije vrnile v App Store.

Apple v poročilu razkriva tudi, da je v letu 2025 po prejetih zahtevah državnih oblasti s servisa App Store odstranil 2.045 aplikacij. Tiste, ki so bile odstranjene z ruskega App Stora, so torej predstavljale skoraj 60 odstotkov vseh odstranjenih v letu 2025.

Zakaj takšen skok? Zato, ker se Rusija zapira pred svetom.

Rusija na seznamu še posebej izstopa zato, ker je število odstranjenih aplikacij s servisa App Store po tem, ko so to zahtevali v Moskvi, v letu 2025 zraslo tako rekoč eksponentno. V letu 2024 je bilo takšnih umikov 171, v letu 2023 12, leta 2022 pa celo samo sedem.

V Moskvi si zelo prizadevajo za to, da se državljani in državljanke začnejo zanašati samo še na domače vire informacij. Aplikacije, kot je Telegram, so v Rusiji pristale na seznamu nezaželenih, pa čeprav jih vsak dan uporablja več deset milijonov Rusov in Rusinj. Foto: Shutterstock

Pri ruskem neodvisnem preiskovalnem portalu iStories verjamejo, da je bila velika večina aplikacij, ki jih je Apple odstranil po prejemu zahtev iz Rusije, orodij VPN oziroma tako imenovanih navideznih zasebnih omrežij. Vzporednice so povlekli s podobnimi podatki, ki jih je razkril Google – leta 2025 je od ruskega regulatorja telekomunikacij in medijev prejel 801 zahtevek za blokado aplikacij in storitev, ki lahko zaobidejo ruske blokade interneta.

Orodja VPN uporabnikom in uporabnicam omogočajo, da navidezno spremenijo svojo lokacijo, kar pomeni, da lahko dostopajo tudi do spletnih mest, ki jih oblasti v njihovi državi sicer blokirajo.

Ruska vojna proti VPN



Storitev VPN deluje tako, da se naša naprava najprej poveže z oddaljenim računalnikom (tako imenovanim proxyjem ali namestniškim strežnikom), prek katerega nato obiskujemo druga spletna mesta. Razlogov za uporabo VPN je več, najpogostejši pa so skrivanje identitete, skrivanje prave lokacije in zavarovanje brezžične spletne povezave. Prikritje prave lokacije je lahko uporabno ne le za to, da uporabnik oteži sledenje svojemu brskanju po spletu, temveč tudi za dostop do spletnih vsebin, ki v njegovi državi niso na voljo.



Ruska prizadevanja za omejevanje dostopa do informacij zunaj ruskega internetnega mehurčka imajo že razmeroma dolgo brado.



Predsednik Rusije Vladimir Putin se proti orodjem, ki lahko zamaskirajo pravo lokacijo uporabnikov, bori že skoraj celo desetletje. Foto: Guliverimage



Vladimir Putin je že julija 2017 podpisal zakon, ki je v Rusiji prepovedal uporabo storitev VPN oziroma navideznih zasebnih omrežij, ki bi državljanom in državljankam omogočali "dostop do nezakonitih vsebin onkraj internetnih meja Rusije".



Kljub prizadevanjem Moskve, da bi državljanom onemogočila uporabo storitev VPN, mnogi še vedno najdejo načine, kako to storiti. Aplikacije, ki so ponujale dostop do navideznih zasebnih omrežij, so bile kmalu po začetku vojne v Ukrajini med največkrat prenesenimi v Rusiji.



Po podatkih neprofitne organizacije Center za analizo evropskih politik (CEPA) se je za dostop do tujih virov informacij še v letu 2025 zanašalo kar 41 odstotkov ruskih uporabnikov interneta (vir).



V Rusiji je uporaba storitev navideznega zasebnega omrežja eksplodirala leta 2022 po začetku ruske invazije na Ukrajino, nato pa tudi v zadnjem letu, ko so ruske oblasti začele izvajati ukrepe za onemogočanje delovanja in blokiranje aplikacij, kot sta WhatsApp in v Rusiji zelo priljubljeni Telegram. V Rusiji so blokirana tudi družbena omrežja, kot sta Facebook in Instagram, in spletna stran z videoposnetki YouTube. Do njih je brez obvoda, ki ga zagotavljajo orodja VPN, tako rekoč nemogoče dostopati.

Ruska vlada je avgusta lani sprejela zakon, da mora biti od 1. septembra 2025 na vsakem novem pametnem telefonu, ki se proda v Rusiji, nameščena aplikacija Max. Gre za tako imenovano superaplikacijo, ki na enem mestu med drugim združuje klepetalnik, dostop do storitev državne uprave in digitalno podpisovanje.

Ruske oblasti si močno prizadevajo, da bi aplikacija Max nadomestila Telegram ali WhatsApp, ki imata v Rusiji skoraj sto milijonov uporabnikov (vsaka od njiju).

Ruske oblasti trenutno vodijo agresivno kampanjo prepričevanja državljanov in državljank, naj čim prej presedlajo na aplikacijo Max oziroma jo namestijo. Z uporabo aplikacije naj bi med drugim že pogojevali dostop do ocen (za starše osnovnošolcev ali študente), je poročal ruski neodvisni medij Nova Gazeta. Prav tako naj bi v ekosistem vlekli tudi ruske banke, saj je že v pripravi zakon, ki bi uvedel potrjevanje finančnih transakcij prek aplikacije Max, in nepremičninske agencije. Foto: Shutterstock

Ena od pomembnih lastnosti, ki Max loči od omenjenih, je dejstvo, da ne omogoča šifriranja podatkov od uporabnika do uporabnika, kar pomeni, da lahko do vsebine pogovorov ali drugih podatkov dostopa tudi tisti, ki upravlja strežnike – podjetje VK.

Tega vodi sin Sergeja Kirijenka, nekdanjega ruskega premierja in trenutno prvega namestnika vodje predsedniške administracije Rusije ter s tem enega od od najvplivnejših ljudi v ruskem političnem sistemu in tesnega sodelavca Vladimirja Putina.

Ruski telekomunikacijski operaterji in spletne platforme naj bi začeli tudi preverjati, ali imajo uporabniki in uporabnice njihovih storitev na svojih napravah nameščena orodja VPN.



V Moskvi so se po navedbah ruske izpostave medija Forbes pred tedni srečali minister za digitalni razvoj Maksut Šadajev ter predstavniki največjih ruskih telekomunikacijskih operaterjev in tehnoloških podjetij. Dogovorili naj bi se, da bodo operaterji – ponudniki interneta in mobilnega interneta – začeli zaznavati, kateri uporabniki uporabljajo orodja VPN, in jim začeli zaračunavati "presežni prenos podatkov iz mednarodnih virov".



Ruske spletne platforme, kot so družbena omrežja, iskalniki in spletne trgovine, bi medtem začele prepoznavati, kateri uporabniki do njihovih strežnikov dostopajo z vključenimi servisi VPN, in jim onemogočati storitve.