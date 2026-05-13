Slaba dva meseca pred domačim evropskim prvenstvom za košarkarje do 20 let, ki ga bo med 11. in 19. julijem gostila Ljubljana, je selektor Danijel Radosavljević predstavil širši seznam 22 reprezentančnih kandidatov.

Slovenska izbrana vrsta bo na domačem prvenstvu zaigrala z izjemno obetavno generacijo, ki je v preteklih letih na mednarodnih tekmovanjih že posegala po najvišjih mestih. Ekipo bo s klopi vodil selektor Danijel Radosavljević, ki je reprezentanco do 19 let lani na svetovnem prvenstvu v Švici vodil do bronastega odličja, leto pred tem pa se je iz Tampereja z evropskega prvenstva do 18 let, prav tako pod njegovim vodstvom, vrnila z bronom.

Strokovni štab reprezentance je na širši seznam reprezentantov uvrstil 22 košarkarjev. Na njem so Lian BOISA, Lovro BOLHAR, Mark CIPERLE, Lovro FAGANEL, Samed GROŠIČ, Vit HRABAR, Leon IVIČIĆ, Leon JEREB, Urban KROFLIČ, Lovro LAPAJNE, Martin LORBEK, Mark MORANO MAHMUTOVIČ, Aljaž MENIČ, Mark PADJEN, Taij PESJAK, Filip PETKOVSKI, Bine PLUT, Mark POVŠE, Žak SMREKAR, Mark SREDNOSELEC, Lovro STRNAD in Leon ZDRAVKOVIĆ.

Danijel Radosavljević bo reprezentanco zbral 25. maja. Foto: FIBA

Selektorju Radosavljeviću bosta pomagala pomočnika Boštjan Šifrar in Teddy Delač. Za telesno pripravo igralcev bosta skrbela Anže Zdolšek in David Drame, vlogo zdravnika bo opravljal Tadej Jug, fizioterapevt bo Luka Trtnik, vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij Mirko Jurjavčič.

Reprezentanca bo priprave začela v ponedeljek, 25. maja, v Zrečah ter se pripravljala še na Rogli in v Ljubljani. Prvi dve pripravljalni tekmi bo 19. in 20. junija odigrala v Srbiji in se teden dni kasneje za zaprtimi vrati na Rogli pomerila s Turčijo in Hrvaško. Tik pred prvenstvom bosta sledili še generalki z Italijo. Ob praznovanju 50 let košarkarskega tabora KZS se bosta reprezentanci 3. julija pomerili v Postojni in 6. julija pred kvalifikacijsko tekmo članske reprezentance s Švedsko še v ljubljanskih Stožicah.