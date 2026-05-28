B. B.

28. 5. 2026,
8.00

OP Francije Roland Garros Arina Sabalenka

OP Francije (WTA), 5. dan

Francozinja verjame, da lahko pripravi presenečenje

OP Francije Arina Sabalenka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na teniškem OP Francije se nadaljujejo dvoboji drugega kroga, kjer bo na sporedu kar nekaj zanimivih dvobojev. Na osrednje igrišče bo stopila Arina Sabalenka, ki bo tokrat igrala proti domačinki, ki pa e še zdaleč ne bo predala.

Tokrat bo nasprotnica Arine Sabalenke Francozinja Elsa Jacquemot, ki je na letošnjem Roland Garrosu poskrbela za eno lepših zgodb francoskih igralk. Trenutno 67. igralka sveta je v prvem krogu po dveh nizih premagala Čehinjo Lindo Fruhvirtovo, zdaj pa jo čaka veliko večji izziv. Na drugi strani mreže ji bo stala prva igralka sveta Arina Sabalenka.

"Na papirju je veliko močnejša od mene. Ima boljše rezultate in izjemno kariero, ampak še vedno je samo človek. Tudi jaz igram tenis zato, da lahko igram proti takšnim igralkam," je po zmagi v uvodnem krogu povedala Jacquemot, ki verjame da lahko pripravi presenečenje proti lanski finalistki Roland Garrosa.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med Hrvatico Donno Vekić in Japonko Naomi Osako, 16. nosilko turnirja.

Zanimivi dvoboji

Ann Li (ZDA/30) - Diane Parry (Fra)
Aryna Sabalenka (Blr/1) - Elsa Jacquemot (Fra)
Julia Grabher (Aut) - Amanda Anisimova (ZDA/6)
Coco Gauff (ZDA/4) - Mayar Sherif (Egi)
Donna Vekić (Hrv) - Naomi Osaka (Jap/16)
Victoria Mboko (Kan/9) - Kateřina Siniaková (Češ)
 

