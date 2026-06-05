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Avtor:
Na. R.

Petek,
5. 6. 2026,
12.37

Osveženo pred

19 ur, 12 minut

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Rafale letalo Francija Rusija incident letenje Baltsko morje

Petek, 5. 6. 2026, 12.37

19 ur, 12 minut

Francoski lovci prestregli 11 ruskih letal

Avtor:
Na. R.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Rafale, lovsko letalo | Prestrezanja sledijo seriji incidentov z droni v zračnem prostoru Estonije, Latvije in Litve v zadnjih tednih. Prejšnji teden je ruski dron z eksplozivom strmoglavil tudi v romunskem mestu Galați. Med padcem je na strehi stanovanjske stavbe izbruhnil požar, dve osebi sta bili poškodovani. | Foto Reuters

Prestrezanja sledijo seriji incidentov z droni v zračnem prostoru Estonije, Latvije in Litve v zadnjih tednih. Prejšnji teden je ruski dron z eksplozivom strmoglavil tudi v romunskem mestu Galați. Med padcem je na strehi stanovanjske stavbe izbruhnil požar, dve osebi sta bili poškodovani.

Foto: Reuters

Francoska lovska letala so v preteklem tednu v okviru Natove misije nadzora zračnega prostora na vzhodnem krilu zavezništva prestregla 11 ruskih letal. Prestrežena letala so letela brez prijavljenega načrta leta in brez komunikacije s kontrolo zračnega prometa, so sporočili iz vojske.

Med prestreženimi ruskimi letali so bila transportna letala Iljušin Il-18 in Antonov An-12, pa tudi bojna in izvidniška letala, kot sta Suhoj Su-24 in Antonov An-30.

Tiskovni predstavnik francoskih oboroženih sil, polkovnik Guillaume Vernet, je dejal, da so se francoska letala Rafale iz Litve večkrat dvignila, da bi prestregla ruska letala. Po podatkih Nata so iz litovske letalske baze Šiauliai v torek nad Baltsko morje vzletela kar šestkrat.

Francoske posadke trenutno sodelujejo v obrambni misiji zavezništva Baltic Air Policing, štirimesečni rotacijski nalogi varovanja zračnega prostora baltskih držav. Zavezništvo je po ruski priključitvi Krima leta 2014 povečalo svojo prisotnost na vzhodnem krilu.

Medtem je Moskva baltske države obtožila, da so Ukrajini dovolile uporabo njihovega zračnega prostora za napade na rusko ozemlje. Vlade baltskih držav so te trditve zavrnile in v skupni izjavi dejale, da "odločno zavračajo rusko kampanjo dezinformacij in lažnih obtožb". "Nordijske in baltske države nikoli niso dovolile uporabe svojega ozemlja ali zračnega prostora za takšne napade na cilje v Rusiji," piše v izjavi po navedbah Euronewsa. 

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