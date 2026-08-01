Več kot štiri leta trajajoča vojna v Ukrajini iz dneva v dan povzroča trpljenje množicam civilistov, ki trepetajo za svoja življenja. Predvsem moškim, ki se poleg smrti bojijo še vpoklica v vojsko. Eden takšnih je tudi 44- letni Roman iz Kijeva, ki že tri leta ni zapustil svojega stanovanja, le ponoči. Že več kot tri leta živi v skoraj popolni izolaciji: naroča dostavo hrane, s starši komunicira le po telefonu in se izmuzne ven le med policijsko uro, pri čemer pazi, da ga nihče ne vidi.

Svoje življenje opisuje kot "pekel na zemlji", a če stanovanje zapusti podnevi, ga čaka še hujša usoda - da ga ujame ena od mobilizacijskih patrulj, katerih iskanja vojaško sposobnih moških vse pogosteje vodijo v nasilne spopade na ulicah, piše The Telegraph.

Prisilna mobilizacija izbruhne v proteste in pretepe

V Lvovu je v začetku tega meseca izbruhnil velik izgred, kot posledica poskusa pridržanja treh moških zaradi izogibanja vojaški dolžnosti. V izgredu je sodelovalo približno 200 ljudi. Posnetki so prikazovali mimoidoče, večinoma mlade moške, ki so plezali na avtomobil mobilizacijskega oficirja, ga brcali in ga na koncu prevrnili. Med spopadi so oficirjem strgali uniforme in vzklikali "Sramota!".

Dejanja protestnikov sta obsodila predsednik Volodimir Zelenski in general Kiril Budanov, njegov načelnik generalštaba in eden najbolj spoštovanih vojaških voditeljev. General Budanov je dejal: "Če danes trgate oblačila in pretepate vojake lastne vojske, pomislite, kdo vas bo jutri branil pred sovražnikom."

Takšni spopadi so postali vse pogostejši, saj se vojna z Rusijo, ki traja že četrto leto, nadaljuje. Posnetki spopadov med moškimi in oficirji iz rekrutacijskih centrov so preplavili družbena omrežja.

Two lonely protesters against the growing autocracy and forced mobilization are being stopped by the police.



It is not Russia, it is Kyiv.



In Ukraine there are plenty of attempts at protests that either get stopped right away or receive zero coverage at all. For example, women… pic.twitter.com/q66w4EBZrl — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 1, 2026

"Preprosto nočem umreti"

Za Romana in druge moške, ki se skrivajo, so kombiji, s katerimi se oficirji vozijo po mestu in prisilno mobilizirajo moške, postali simbol strahu. "Pomislite, kako je videti moje življenje. Nimam službe. Ne morem iti v tujino. Ne morem videti svojih prijateljev," pravi Roman. Vendar vztraja, da njegovo omejeno življenje ni nič v primerjavi z grozotami bojišča. "Preprosto nočem umreti. To je najosnovnejši človeški nagon," je povedal za The Telegraph.

Njegovo mnenje deli približno dva milijona moških po vsej Ukrajini, ki se izogibajo vpoklicu, pa tudi več sto tisoč vojakov, ki so prostovoljno dezertirali. Agresivne metode so postale nekaj običajnega v prizadevanjih Ukrajine za ohranitev moči svoje vojske, vojaški uradniki pa so postali tarča javnega besa.

Trije so bili ubiti, nacionalna policija pa je aprila poročala, da je bilo od začetka vojne nanje 611 napadov. Število nasilnih incidentov se iz leta v leto povečuje: s petih leta 2022 na skoraj 120 v prvih štirih mesecih letošnjega leta.

Urad ukrajinskega komisarja za človekove pravice je leta 2025 prejel več kot 6000 pritožb državljanov glede nasilja, ki ga izvajajo naborniki. Do tega stopnjevanja prihaja v času kritičnega pomanjkanja osebja na bojišču zaradi smrti, upada števila prostovoljcev, zaznave razširjene korupcije in vse večjega odpora do načina izvajanja mobilizacije.

Razmere bi se lahko še poslabšale

Ocenjuje se, da je bilo od začetka ruske invazije leta 2022 ubitih 150.000 ukrajinskih vojakov in več kot pol milijona ranjenih. Razmere bi se lahko še poslabšale, če bo Rusija, kot je bilo nedavno poročano, po septembrskih volitvah v državno dumo izvedla novo mobilizacijo več sto tisoč vojakov.

Sodelavka programa za Ukrajino v Chatham House Jaroslava Barbieri pojasnjuje: "Po skoraj petih letih totalne vojne ni presenetljivo, da opažamo demoralizacijo tako v vojski kot med civilisti. Na začetku invazije je bil val prostovoljcev, vendar je povsem razumljivo, da se to število z vsakim letom vojne zmanjšuje."

Fedorov želel vojake zamenjati s tehnologijo, a ga je Zelenski odstavil

Mihail Fedorov, nedavno odstavljeni obrambni minister, je bil imenovan na to mesto, da bi rešil problem pomanjkanja vojakov, potem pa ga je Zelenski odstavil. Foto: Guliverimage Mihail Fedorov, nedavno odstavljeni obrambni minister, je bil imenovan na to mesto, da bi rešil problem pomanjkanja vojakov. Petintridesetletni tehnološki strokovnjak je zagovarjal "asimetrično" taktiko, ki predvideva nadomestitev vojakov s tehnologijo in avtomatizacijo, kar bi rešilo življenja in povrnilo zaupanje v vojsko.

Med njegovim mandatom v prvi polovici letošnjega leta se je razmerje med ruskimi in ukrajinskimi žrtvami povečalo na skoraj osem proti ena, kažejo podatki Centra za strateške in mednarodne študije. To je v veliki meri posledica učinkovite uporabe dronov, vključno z modeli z umetno inteligenco.

Ko ga je Zelenski ta mesec odpustil, so protestniki šli na ulice z ročno izdelanimi transparenti. Protesti so privedli tudi do odpustitve vrhovnega poveljnika oboroženih sil, generala Oleksandra Sirskega, ki ga je Fedorov obtožil blokiranja vojaških reform, vključno z nepriljubljenim sistemom mobilizacije. Zelenski je dejal, da ga je prav ta konflikt prisilil k odpustitvi Fedorova.

Generala Sirskega je zamenjal Mihail Drapati, ki je prej podpiral Fedorova in njegove zahteve po popolni spremembi vojaške kulture. Fedorova usoda ostaja negotova. Poročali so, da je zavrnil druge vladne položaje in si prizadeva za vrnitev na mesto obrambnega ministra. Tako ostaja negotova tudi usoda moških kot je Roman.