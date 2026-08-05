Današnji horoskop: škorpijoni ne bodite sumničavi, bikom se odpira priložnost

Horoskop za 5. avgust. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

V sredini tedna boste začutili manjši padec energije. Ne nalagajte si novih bremen, ampak se posvetite delu, ki je že v teku. V ljubezni bo pomembno, da prisluhnete partnerjevim željam in ne vsiljujete svojih predlogov.

Bik

Na poslovnem področju se odpira priložnost za dolgoročno sodelovanje. Vaša vztrajnost se bo končno obrestovala. Popoldne posvetite skrbi za zdravje ali sprehodu v naravi, saj boste tako najlažje odpravili nabrani stres.

Dvojčka

Danes boste zelo komunikativni in uspešni pri mreženju. Z lahkoto boste vzpostavili stik z vplivnimi posamezniki. Pazite le, da ne boste obljubili stvari, ki jih kasneje zaradi pomanjkanja časa ne boste mogli izpeljati.

Rak

Pozornost bo usmerjena v urejanje domačih zadev in financ. Morda boste morali priskočiti na pomoč družinskemu članu. Na delovnem mestu ostanite zbrani, saj se lahko pri rutinskih opravilih prikrade manša napaka.

Lev

Danes boste z lahkoto prevzeli vodilno vlogo v vsaki situaciji. Vaša karizma bo pritegnila prave ljudi. Pazite le, da pri predstavitvi svojih idej ne boste delovali preveč dominantno. Večer bo primeren za romantiko.

Devica

Dan bo odličen za analizo in urejanje dokumentacije. Vse bo teklo po načrtih, če boste ohranili mirno kri. V zasebnem življenju boste začutili potrebo po umiku in tišini, kar bo dobro vplivalo na vaše počutje.

Tehtnica

Diplomacija bo vaše najmočnejše orožje na današnjih sestankih. Znali boste zgladiti nesporazume med sodelavci. V večernih urah vas čaka prijetno druženje s prijatelji, kjer boste prejeli zanimivo novico.

Škorpijon

Fokusirani boste na karierne cilje in napredovanje. Zvezde vam ponujajo ugodne pogoje za reševanje finančnih vprašanj. Na področju odnosov pa pazite, da ne boste preveč sumničavi do namenov bližnje osebe.

Strelec

Povečana bo želja po novem znanju in širjenju obzorij. Odličen čas je za prijavo na tečaj ali raziskovanje novih poslovnih priložnosti. V večernih urah se sprostite ob priljubljeni obliki rekreacije.

Kozorog

Danes boste globlje razmislili o svojih prioritetah. Na delovnem mestu se osredotočite na dokončanje zahtevnih nalog. Na finančnem področju ostanite previdni in se izogibajte nepotrebnim nakupom.

Vodnar

Timsko delo bo danes obrodilo najboljše sadove. Znali boste prisluhniti drugačnim mnenjem in jih združiti v celoto. V ljubezni se obeta odkrit pogovor, ki bo razjasnil nekaj dvomov iz preteklosti.

Ribi

Danes boste zelo ljubeznivi in intuitivni. Pri delu boste hitro zaznali potek dogodkov in preprečili morebitne zaplete. Poskrbite za svoje zdravje z zadostnim vnosom vode in sprostitvenimi tehnikami.