Maja letos so izbruhnili štiridnevni spopadi med Indijo in Pakistanom. Medtem ko Pakistanci uporabljajo tudi kitajska vojaška letala, pa Indijci med drugim stavijo na francoska letala rafale. V spopadih je sodelovalo na desetine letal z obeh strani.

Pakistanci sestrelili vsaj enega rafala

Pakistan trdi, da so njihove zračne sile med boji sestrelile pet indijskih letal, vključno s tremi rafali. Francoski uradniki pravijo, da je to sprožilo vprašanja o njihovi učinkovitosti v državah, ki so kupile lovce od francoskega proizvajalca Dassault Aviation, piše AP.

Indija je priznala izgube letal, vendar ni povedala, koliko jih je izgubila. Načelnik francoskih zračnih sil, general Jerome Bellanger, je dejal, da je videl dokaze, ki kažejo na le tri izgube letal – rafala, ruskega suhoja in mirage 2000, ki je starejša generacija francoskega reaktivnega letala.

V državah, ki so kupile rafale, se pojavljajo vprašanja

To je bila prva znana bojna izguba letala rafale, ki ga je Francija prodala osmim državam. "Seveda se v vseh državah, ki so kupile letala rafale, zdaj pojavljajo vprašanja," je dejal Bellanger.

V štiridnevni indijsko-pakistanski vojni so Pakistanci sestrelili vsaj enega rafala. Pred tem je letalo med drugim sodelovalo v spopadih v Afganistanu, Libiji in Maliju. Na fotografiji: rafale leta 2001 v Franciji. Foto: Guliverimage

Dvome o zmogljivosti rafalov skuša po francoskih navedbah še bolj okrepiti Peking. Kitajska veleposlaništva poskušajo spodkopati prodajo letal rafale tako, da prepričujejo države, ki so letala že naročile, zlasti Indonezijo, naj jih ne kupujejo in naj namesto tega izberejo bojna letala kitajske izdelave.

Načrtna kitajsko-pakistanska kampanja?

Francozi se borijo za zaščito ugleda letala in se skušajo ubraniti pred domnevno usklajeno kampanjo napadov na letala rafale, ki vključuje tudi dezinformacije na spletu. Vir te kampanje naj bi bila Pakistan in njegova zaveznica Kitajska.

Kampanja naj bi vključevala viralne objave na družbenih omrežjih, prirejene fotografije, ki prikazujejo domnevne razbitine letala rafale, vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, in upodobitve v videoigrah za simulacijo domnevnega boja.

Širjenje trditev o kitajski tehnološki prevladi

Več kot tisoč računov na družbenih omrežjih, ki so bili na novo ustvarjeni med izbruhom spopadov med Indijo in Pakistanom, je širilo tudi trditve o kitajski tehnološki superiornosti, pravijo francoski raziskovalci, specializirani za spletne dezinformacije.

Medtem ko imajo Indijci francoska in ruska bojna letala, pa je Pakistan v spopad z Indijo poslal tudi letala J-10C kitajske izdelave. Na fotografiji: J-10C pakistanskih zračnih sil. Foto: Guliverimage

Prodaja letal rafale in druge oborožitve je velik posel za francosko obrambno industrijo in pomaga Parizu krepiti vezi z drugimi državami, vključno z državami v Aziji, kjer Kitajska postaja prevladujoča regionalna sila.

Kitajci zavračajo francoske trditve

Na prošnjo agencije AP za komentar domnevnega kitajskega načrtnega poskusa zmanjševanja prodaje rafalov je kitajsko obrambno ministrstvo odgovorilo, da so te trditve popolnoma neutemeljene govorice in obrekovanja.

Dassault Aviation je do zdaj prodal 533 letal rafale, od tega 323 v Egipt, Indijo, Katar, Grčijo, Hrvaško, Združene arabske emirate, Srbijo in Indonezijo. Indonezija je naročila 42 letal in razmišlja o nakupu dodatnih, še piše AP.