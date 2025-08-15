Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

Petek,
15. 8. 2025,
14.37

Monsunsko deževje v Pakistanu terjalo več kot sto smrtnih žrtev

Pakistan, poplave, monsun | Od začetka letošnje sezone so posledice močnega deževja terjale že več kot 320 življenj, skoraj polovica teh je otrok. | Foto Reuters

Od začetka letošnje sezone so posledice močnega deževja terjale že več kot 320 življenj, skoraj polovica teh je otrok.

Foto: Reuters

Močno monsunsko deževje je na severu Pakistana povzročilo zemeljske plazove in poplave. V zadnjih 24 urah je po navedbah lokalnih organov umrlo najmanj 117 ljudi, še 60 jih je bilo poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Večino smrtnih žrtev, 110, so zabeležili v gorati pokrajini Khyber Pakhtunkhwa na severu države. Sedem ljudi je umrlo v pakistanskem delu regije Kašmir.

Večina jih je umrla zaradi porušenih streh oziroma zgradb in udara elektrike. Zaradi nenadnih in močnih nalivov je bilo prizadetih tudi več vasi. Poškodovanih je več deset hiš ter več šol in javnih zgradb.

Deževje se bo še okrepilo

Meteorološki zavod je že izdal opozorilo pred nadaljnjim močnim deževjem v severozahodnem delu Pakistana in pozval prebivalce, naj se izogibajo nepotrebnem izpostavljanju na ogroženih območjih. Oblasti pa opozarjajo, da se bo deževje do konca poletnega monsuna sredi septembra še okrepilo.

Monsunska sezona v tem delu Azije prinaša približno tri četrtine letnih padavin. Te so sicer ključnega pomena za kmetijstvo, vendar ob tem prinašajo tudi nevarnosti plazov in poplav.

Od začetka letošnje sezone so posledice močnega deževja terjale že več kot 320 življenj, skoraj polovica teh je otrok, navaja AFP.

Tudi indijski del regije Kašmir so te dni prizadele poplave, v katerih je umrlo najmanj 60 ljudi, 80 jih je še pogrešanih.

