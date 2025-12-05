Del Grčije je zajelo neurje z obilnim dežjem, zaradi katerega so poplavljene številne ceste v Atenah, na polotoku Peloponez in na otoku Kreta. Promet je ponekod povsem ohromljen, poroča grška radiotelevizija ERTnews. Na območju Egejskega morja piha močan veter, šole v devetih od 13 grških regij so zaprte, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

⛈️ Απίστευτες εικόνες διαδραματίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας όπου χρειαζόταν να κάνεις parkour για να περάσει και να μπεις μέσα στο μετρό. pic.twitter.com/BgOWaZlwLm — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 5, 2025

Po podatkih grških oblasti so trenutne vremenske razmere med najhujšimi v zadnjih letih. V Egejskem morju piha veter s hitrostjo do 88 kilometrov na uro, je sporočila meteorološka služba.

Šole v devetih od 13 grških regij so danes zaprte, vlada v Atenah pa je pozvala vse, ki lahko, naj delajo od doma.

Nekatere ceste so se spremenile v deroče potoke, ki so odnašali avtomobile. Avtocesta, ki povezuje Atene s pristaniščem Patras na zahodu Grčije, je bila nekaj časa zaprta. O poplavah so poročali tudi iz regije Sparta na polotoku Peloponez.

Oblasti so ljudi pozvale, naj se izogibajo nenujnim vožnjam. Civilna zaščita pa je prebivalce prek sporočil SMS opozorila, naj se izogibajo poplavljenim podvozom in mostovom.

Po napovedih vremenoslovcev je izboljšanje vremena pričakovati v soboto.