Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
4. 11. 2025,
13.39

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
poplave tajfun Filipini

Torek, 4. 11. 2025, 13.39

46 minut

Poplave po tajfunu na Filipinih zahtevale več kot 20 smrtnih žrtev #video

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

V poplavah na osrednjih Filipinih, ki jih je povzročilo deževje tajfuna Kalmaegi, je po najnovejših podatkih tamkajšnje civilne zaščite umrlo najmanj 26 ljudi. Več sto tisoč ljudi je moralo zapustiti domove. Na poti na reševanje je strmoglavil tudi vojaški helikopter.

Po navedbah civilne oblasti je večina ljudi umrla zaradi utopitve. Na otoku Cebu in v istoimenski provinci, kjer je bilo v celoti poplavljenih več mest, je umrlo 21 ljudi.

Reševalci še vedno poskušajo doseči prebivalce, ki so ujeti zaradi poplav. Oblasti so s poti tajfuna skupaj preventivno evakuirale približno 400 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Fotogalerija
1
 / 5

Na poti na reševanje strmoglavil vojaški helikopter

Na severu otoka Mindanao je strmoglavil filipinski vojaški helikopter, medtem ko je bil na poti na reševanje, je sporočil regionalni poveljniški center. Ta ni razkril, ali so ljudje na krovu preživeli.

Preden je tajfun Kalmaegi dosegel kopno, je v mestu Cebu padlo 183 milimetrov dežja, kar je krepko več od mesečnega povprečja za to območje, ki znaša 131 milimetrov. Blatna voda je odnašala avtomobile, tovornjake in ladijske zabojnike.

Veter podiral drevesa in daljnovode

Danes zjutraj, ko se je tajfun premikal proti zahodu, je s seboj prinesel sunke vetra s hitrostjo do 180 kilometrov na uro ter ob tem podiral drevesa in daljnovode.

Zaradi slabega vremena je bilo odpovedanih več kot 130 notranjih poletov, najmanj 9.200 ljudi pa je obtičalo, potem ko je obalna straža začasno ustavila tudi pomorski promet na prizadetih območjih, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Na Filipinih več sto ljudi še vedno živi v šotorskih naseljih, potem ko je konec septembra to azijsko državo prizadel potres z magnitudo 6,9 in terjal tudi več deset smrtnih žrtev.

Tajfun se pomika proti Vietnamu

Kalmaegi bo svojo pot nadaljeval proti zahodu, zato so se na nove posledice ekstremnih vremenskih razmer pripravljajo tudi v Vietnamu, kjer naj bi tajfun po napovedih nacionalnega vremenskega urada kopno dosegel v petek zjutraj.

V osrednjem Vietnamu medtem še vedno narašča število smrtnih žrtev v poplavah, ki jih je prejšnji teden povzročilo močno deževje, potem ko je v razmiku 24 ur padlo rekordnih 1.700 milimetrov dežja. Do danes se je število smrtnih žrtev povzpelo na 40.

orkan Melissa
Novice Število smrtnih žrtev orkana Melissa narašča
posledice orkana Melissa
Novice Orkan Melissa povzročil več deset smrti in ogromno škodo #video
poplave tajfun Filipini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.