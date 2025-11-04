Poplave po tajfunu na Filipinih zahtevale več kot 20 smrtnih žrtev #video

V poplavah na osrednjih Filipinih, ki jih je povzročilo deževje tajfuna Kalmaegi, je po najnovejših podatkih tamkajšnje civilne zaščite umrlo najmanj 26 ljudi. Več sto tisoč ljudi je moralo zapustiti domove. Na poti na reševanje je strmoglavil tudi vojaški helikopter.

Po navedbah civilne oblasti je večina ljudi umrla zaradi utopitve. Na otoku Cebu in v istoimenski provinci, kjer je bilo v celoti poplavljenih več mest, je umrlo 21 ljudi.

Reševalci še vedno poskušajo doseči prebivalce, ki so ujeti zaradi poplav. Oblasti so s poti tajfuna skupaj preventivno evakuirale približno 400 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na poti na reševanje strmoglavil vojaški helikopter

Na severu otoka Mindanao je strmoglavil filipinski vojaški helikopter, medtem ko je bil na poti na reševanje, je sporočil regionalni poveljniški center. Ta ni razkril, ali so ljudje na krovu preživeli.

Preden je tajfun Kalmaegi dosegel kopno, je v mestu Cebu padlo 183 milimetrov dežja, kar je krepko več od mesečnega povprečja za to območje, ki znaša 131 milimetrov. Blatna voda je odnašala avtomobile, tovornjake in ladijske zabojnike.

Veter podiral drevesa in daljnovode

Danes zjutraj, ko se je tajfun premikal proti zahodu, je s seboj prinesel sunke vetra s hitrostjo do 180 kilometrov na uro ter ob tem podiral drevesa in daljnovode.

Zaradi slabega vremena je bilo odpovedanih več kot 130 notranjih poletov, najmanj 9.200 ljudi pa je obtičalo, potem ko je obalna straža začasno ustavila tudi pomorski promet na prizadetih območjih, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Na Filipinih več sto ljudi še vedno živi v šotorskih naseljih, potem ko je konec septembra to azijsko državo prizadel potres z magnitudo 6,9 in terjal tudi več deset smrtnih žrtev.

Tajfun se pomika proti Vietnamu

Kalmaegi bo svojo pot nadaljeval proti zahodu, zato so se na nove posledice ekstremnih vremenskih razmer pripravljajo tudi v Vietnamu, kjer naj bi tajfun po napovedih nacionalnega vremenskega urada kopno dosegel v petek zjutraj.

V osrednjem Vietnamu medtem še vedno narašča število smrtnih žrtev v poplavah, ki jih je prejšnji teden povzročilo močno deževje, potem ko je v razmiku 24 ur padlo rekordnih 1.700 milimetrov dežja. Do danes se je število smrtnih žrtev povzpelo na 40.