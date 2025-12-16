Kaloh o Logarju: Njega boli kita za slovensko ljudstvo

Na družbenih omrežjih je zaokrožila objava Dejana Kaloha, v kateri se je ostro lotil Anžeta Logarja. V zapisu, objavljenem na Facebooku, mu očita politično preračunljivost in ravnanja, ki jih danes sam očita drugim. "Logar je 100 % makiavelist. Njega boli kita za slovensko ljudstvo, samo da se prikopa do kakšnega položaja," je zapisal Kaloh. V nadaljevanju objave se sklicuje na izjave kirurga Erika Breclja in zapiše, da naj bi Logar po njegovih besedah "ščitil korupcijo", pri čemer Kaloh doda, da to po njegovem pomeni zavestno postavljanje interesov znanega podjetnika pred interese bolnikov in davkoplačevalcev.

Kaloh v objavi nadaljuje s pojasnilom, da gre za ravnanja Anžeta Logarja v času, ko je bil poslanec SDS in predsednik parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Po Kalohovih navedbah je Logar po razkritju nepravilnosti pri IT-poslih Onkološkega inštituta pomagal braniti poslovne interese Andreja Marčiča, lastnika podjetja Marand.

Logar zavestno postavil interese podjetnika pred interese pacientov in davkoplačevalcev

Kaloh navaja, da je Logar v začetku leta 2020 sodeloval pri prikrivanju nepravilnosti pri poslih, ki jih je za Onkološki inštitut izvajalo podjetje Marand. To naj bi po njegovih besedah počel prav v vlogi predsednika parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Ob tem izpostavlja, da je Logar z javnim pritiskom dosegel prekinitev pogodbe Onkološkega inštituta s strokovnjakom za informatiko Sandijem Ogrizkom, ki je bil najet za pregled poslov z Marandom.

Kaloh poudarja, da je Ogrizek pri pregledu ugotovil, da je Onkološki inštitut storitve podjetja Marand močno preplačeval, in sicer po njegovih navedbah od deset- do stokrat, poleg tega pa naj bi odkril tudi številne druge nepravilnosti.

Ko zdravstvena stroka prebije politični molk

V nadaljevanju zapisa Kaloh izpostavlja pomen dejstva, da o teh ravnanjih javno govori Erik Brecelj. Kot je zapisal, Brecelj ni kdorkoli, temveč kirurg in dolgoletni borec proti nepravilnostim in korupciji v zdravstvu. Po Kalohovih besedah je pomembno, da o domnevno umazanih političnih rabotah spregovorijo ljudje, ki so sicer navajeni govoriti o zdravstvu, ne o politični korupciji, in ki nimajo političnih ambicij.

Kaloh: "Če umazane politične rabote nekoga javno in brez zadržkov razglašajo celo najbolj znani zdravniki v državi, ljudje, ki so sicer navajeni govoriti o zdravstvu, ne o politični korupciji, potem to pomeni, da je mera umazanije že davno pljusnila čez čeber."

Kaloh v zapisu poudarja, da po njegovem mnenju takšne izjave ne pomenijo predvolilne propagande, temveč alarm, da so bile storjene politične poteze, ki ogrožajo integriteto javnega zdravstva. Ob tem dodaja, da je za politika, ki želi graditi podobo poštenosti in moralne neomadeževanosti, javno razkritje njegove vloge pri zaščiti sumljivih poslovnih interesov, še posebej na področju zdravstva, politično pogubno.

Logarjeva vloga na račun davkoplačevalcev

Kot še zapiše Kaloh, Logar po besedah Erika Breclja v tej zgodbi ni bil zgolj pasivni opazovalec, temveč aktivni akter pri zaščiti posameznika, ki je bil po teh navedbah odgovoren za preplačane posle na Onkološkem inštitutu, in to na račun slovenskih davkoplačevalcev.

Kaloh: "To pomeni, da je Anže Logar zavestno postavil interese znanega podjetnika pred interese bolnikov in davkoplačevalcev. V politiki tovrstne madeže redko opereš, še posebej, ko jih potrdijo ugledni strokovnjaki izven politične sfere. Logar bo tako v očeh volivcev vedno nosil etiketo politika, ki je bil pripravljen žrtvovati resnico zaradi zaščite poslovno-zdravstvenih lobijev."