Evropski parlament je na podlagi zahteve belgijskega tožilstva v zvezi s preiskavo korupcijske afere Katargate danes odvzel imuniteto italijanski evroposlanki Alessandri Moretti iz skupine socialistov in demokratov (S&D). Evropski poslanci pa so ohranili imuniteto njeni poslanski kolegici Elisabette Gualmini.

Imeni obeh evroposlank so omenjali že leta 2022 ob izbruhu škandala, ki je razkril poskuse vplivanja Katarja in Maroka na odločitve Evropskega parlamenta ter omajal ugled te institucije.

Proti Alessandri Moretti poteka preiskava zaradi domnevnega prejemanja ugodnosti v zameno za pozitivno govorjenje o Katarju, poroča spletni portal Politico, ki se sklicuje na dokument odbora za pravne zadeve v Evropskem parlamentu.

Elisabetta Gualmini pa je osumljena, da je prejela pomoč drugih osumljenih v aferi Katargate, da bi dobila mesto podpredsednice skupine S&D ter ga izkoristila za manipulacijo razprav in odločitev o Katarju znotraj skupine, še piše Politico.

Odvzem imunitete bo belgijskim oblastem omogočil lažjo izvedbo delov preiskave proti Moretti, kot so njeno zaslišanje, preiskava njenega doma ali privedba pred sodišče.

Moretti je po odvzemu imunitete izrazila razočaranje. Za italijansko tiskovno agencijo Ansa je poudarila, da je že ovrgla dokaze, na katerih je temeljila zahteva belgijskega tožilstva. "Še naprej trdim, da glasovanje (v parlamentu, op. p.) ni temeljilo na vsebini zahteve, ampak so nanj vplivale politične in volilne strategije," je dodala.

Policija zasegla 1,5 milijona evrov gotovine

Škandal Katargate je izbruhnil decembra 2022, ko je belgijska policija v nizu racij v eni največjih korupcijskih preiskav v EU prijela številne osumljence in med drugim v več torbah in kovčkih zasegla 1,5 milijona evrov gotovine.

Med domnevnimi glavnimi akterji afere naj bi bila tedanja podpredsednica parlamenta in grška evropska poslanka Eva Kaili, ki so jo prijeli skupaj z njenim partnerjem, parlamentarnim asistentom Francescom Giorgijem, ter nekdanji italijanski evropski poslanec Antonio Panzeri. Belgijska policija je preiskavo v okviru afere lani razširila na belgijsko evroposlanko Mario Arena.

Osumljenci v korupcijskem škandalu, ki je pretresel Evropski parlament, še čakajo na sojenje.