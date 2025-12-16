Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
16. 12. 2025,
17.37

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
korupcija Alessandra Moretti evroposlanci Evropski parlament Katargate

Torek, 16. 12. 2025, 17.37

6 minut

Italijanski evroposlanki zaradi afere Katargate odvzeli imuniteto

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Alessandra Moretti | Alessandra Moretti je po odvzemu imunitete izrazila razočaranje. Poudarila je, da je že ovrgla dokaze, na katerih je temeljila zahteva belgijskega tožilstva. | Foto Reuters

Alessandra Moretti je po odvzemu imunitete izrazila razočaranje. Poudarila je, da je že ovrgla dokaze, na katerih je temeljila zahteva belgijskega tožilstva.

Foto: Reuters

Evropski parlament je na podlagi zahteve belgijskega tožilstva v zvezi s preiskavo korupcijske afere Katargate danes odvzel imuniteto italijanski evroposlanki Alessandri Moretti iz skupine socialistov in demokratov (S&D). Evropski poslanci pa so ohranili imuniteto njeni poslanski kolegici Elisabette Gualmini.

Imeni obeh evroposlank so omenjali že leta 2022 ob izbruhu škandala, ki je razkril poskuse vplivanja Katarja in Maroka na odločitve Evropskega parlamenta ter omajal ugled te institucije.

Proti Alessandri Moretti poteka preiskava zaradi domnevnega prejemanja ugodnosti v zameno za pozitivno govorjenje o Katarju, poroča spletni portal Politico, ki se sklicuje na dokument odbora za pravne zadeve v Evropskem parlamentu.

Golob
Novice Golob o aferi Katargate: Bil sem osupel, ko sem slišal, kakšen režim so imeli do zdaj

Elisabetta Gualmini pa je osumljena, da je prejela pomoč drugih osumljenih v aferi Katargate, da bi dobila mesto podpredsednice skupine S&D ter ga izkoristila za manipulacijo razprav in odločitev o Katarju znotraj skupine, še piše Politico.

Odvzem imunitete bo belgijskim oblastem omogočil lažjo izvedbo delov preiskave proti Moretti, kot so njeno zaslišanje, preiskava njenega doma ali privedba pred sodišče.

Moretti je po odvzemu imunitete izrazila razočaranje. Za italijansko tiskovno agencijo Ansa je poudarila, da je že ovrgla dokaze, na katerih je temeljila zahteva belgijskega tožilstva. "Še naprej trdim, da glasovanje (v parlamentu, op. p.) ni temeljilo na vsebini zahteve, ampak so nanj vplivale politične in volilne strategije," je dodala.

Policija zasegla 1,5 milijona evrov gotovine

Škandal Katargate je izbruhnil decembra 2022, ko je belgijska policija v nizu racij v eni največjih korupcijskih preiskav v EU prijela številne osumljence in med drugim v več torbah in kovčkih zasegla 1,5 milijona evrov gotovine.

Maria Arena, evroposlanka
Novice V aferi Katargate osumljena tudi evroposlanka

Med domnevnimi glavnimi akterji afere naj bi bila tedanja podpredsednica parlamenta in grška evropska poslanka Eva Kaili, ki so jo prijeli skupaj z njenim partnerjem, parlamentarnim asistentom Francescom Giorgijem, ter nekdanji italijanski evropski poslanec Antonio Panzeri. Belgijska policija je preiskavo v okviru afere lani razširila na belgijsko evroposlanko Mario Arena.

Osumljenci v korupcijskem škandalu, ki je pretresel Evropski parlament, še čakajo na sojenje.

Eva Kaili
Novice Vrnitev "pokvarjene" lepotice?
Eva Kaili
Novice Evroposlanka Eva Kaili bo znova opravljala svoje dolžnosti
korupcija Alessandra Moretti evroposlanci Evropski parlament Katargate
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.