Golob o aferi Katargate: Bil sem osupel, ko sem slišal, kakšen režim so imeli do zdaj

Slovenski premier Robert Golob je v intervjuju za Politico v podkastu EU Confidential med drugim odgovarjal na vprašanja glede afere Katargate, in povedal, da bi ta lahko imela negativne učinke, če se zadeva ne naslovi resno. Kot je povedal, je od predsednice evropskega parlamenta slišal, da so se odločili za odločne ukrepe in zadeve postavili na pravo mesto. Predsednik vlade je bil ob opisu korupcijskega škandala enega izmed voditeljev EU osupel.

Kot je povedal slovenski premier Robert Golob, je bil ob primeru šokiran in osupel, potem ko je neki voditelj EU opisal korupcijski škandal, ki je zajel Evropski parlament.

"Bil sem osupel, ko sem slišal, kakšen režim so imeli do zdaj, ko gre za nekdanje poslance, nekdanje člane in nekdanje uslužbence," je povedal za Politico v intervjuju ob robu zasedanja Evropskega sveta prejšnji mesec v Bruslju. Izrazil je tudi nezaupanje v sistem, ki omogoča razcvet domnevnega podkupovanja evropskih uradnikov.

Golob se je o ureditvi vprašal: Ali je bilo res tako organizirano do zdaj?

"Sem nov na sceni. To je nekaj, kar je popolnoma ... To ni demokratično. Ali je bilo res tako organizirano do zdaj?" je povedal za Politico in dodal, da te stvari nekako same vabijo, da se zgodijo. Golob, ki je iz poslovneža postal politik, je novinec za mizo Evropskega sveta, saj je bil maja lani imenovan za predsednika vlade.

"Nadzora nad dogajanjem v parlamentu tako rekoč ni bilo, kar je res neverjetno," je dejal Golob in dodal: "To bi lahko imelo negativne posledice, če se zadeve ne bi ustrezno lotili."

Golobove pripombe odražajo tudi splošno razširjeno mnenje med voditelji EU, ki so ga izrazili pretekli mesec na vrhu, in sicer, da bo škandal ogrozil verodostojnost celotne EU, zlasti pred volitvami v Evropski parlament naslednje leto.

Michel: Iz tega se moramo naučiti in oblikovati sveženj ukrepov

Pretekli mesec je v intervjuju za Politico predsednik Evropskega sveta Charles Michel dejal, da so obtožbe o državah, vključno s Katarjem, ki si želijo kupiti vpliv v Bruslju, "dramatične in škodljive za verodostojnost Evropske unije" in EU otežujejo soočanje z njimi.

"Najprej se moramo iz tega naučiti in oblikovati sveženj ukrepov, da bi se izognili takšnim stvarem – da bi preprečili korupcijo v prihodnosti," je dejal Michel, nekdanji belgijski premier in predsednik Evropskega sveta.

Štirje posamezniki, vključno z grško poslanko Evo Kaili in nekdanjim evropskim poslancem Antoniem Panzerijem, so bili aretirani v okviru preiskave belgijskih oblasti, ki sega v marec 2021. Obtožbe, ki vključujejo senzacionalne podrobnosti o gotovini, najdeni v kovčkih in stanovanjih, ter več racij v domovih in pisarnah po Bruslju, so pretresle EU.