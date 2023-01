Minister Bešič Loredan o razmerah v slovenskem zdravstvu #vŽivo

V uvodu je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan spregovoril o tem, da se bomo pri preoblikovanju zdravstvenega sistema zgledovali po Estoniji in Finski.

"Dokler bomo imeli politiko in različne interese integrirane v politiko in v zdravstveni sistem, tako dolgo bomo tukaj, kjer smo. In to je naloga te vlade, da to presekamo," je pojasnil Bešič Loredan in dodal: "Na področju Ljubljane smo v primerjavi z ostalimi mesti in bolnišnicami videli, da se tam na težave odzovejo. Žal v UKC Ljubljana temu ni tako, še bolj izstopa situacija v ZD Ljubljana."

Zveza organizacije pacientov in uporabnikov ZZZS se je danes pogovarjala z ministrom. Kot je pojasnil minister so se dogovorili za operativni sestanek, ki ga bodo imeli naslednjo sredo. "Veseli me dejstvo, da so predstavniki razumeli, da se zadeve rešujejo za mizo, s komunikacijo, z iskanjem rešitev, ne s stavko, s pozivanjem k uporu," je pojasnil Bešič Loredan.