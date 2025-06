Vršilec dolžnosti direktorja javne agencije za kakovost v zdravstvu Marko Korenjak je podal odstopno izjavo. Na položaju ostaja do razrešitve na vladi, so za STA potrdili na ministrstvu za zdravje. Vlada je Korenjaka na položaj imenovala konec aprila letos, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je 28. maja na dopisni seji imenovala člane sveta javne agencije za kakovost v zdravstvu. Ministrica za zdravje je imela po imenovanju članov sveta javne agencije mesec dni časa, da skliče konstitutivno sejo sveta agencije, in sicer do 28. junija. Po Korenjakovem odstopu ga bo vlada najprej razrešila, nato bo imenovala novega v. d. direktorja, nato pa sledi konstitutivna seja, so pojasnili na ministrstvu.

Vlada je sklep o ustanovitvi javne agencije za kakovost v zdravstvu, ki jo je predvidel zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, sprejela 20. marca. Agencija je pomemben korak k izboljšanju kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev v Sloveniji, so takrat zapisali v sporočilu po seji vlade. Skrbela bo za sistematično spremljanje, nadzor in izboljšanje kakovosti zdravstvenega varstva.

Med številnimi nalogami, ki jih agenciji nalaga zakon, so zagotavljanje razvoja in delovanja sistema upravljanja s kakovostjo v zdravstvu in spremljanje uresničevanja temeljnih načel kakovosti zdravstvene obravnave; vzpostavljanje sistema kakovosti v zdravstvu na podlagi priznanih in uveljavljenih zdravstvenih standardov in določanje pogojev upravljanja kakovosti za izvajalce zdravstvene dejavnosti.