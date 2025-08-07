Pokanje v kolenu – zgolj moteč zvok ali znak resnejše poškodbe?

Se vam med počepom, vstajanjem s stola ali hojo po stopnicah koleno oglaša z glasnim pokom, klikanjem ali škrtanjem? Vas ob tem prešine misel, da bi to lahko bil znak obrabe, poškodbe ali celo začetek nečesa resnejšega? Niste edini. Pokanje v kolenu je eden pogostejših razlogov, zaradi katerih ljudje obiščejo ortopeda ali fizioterapevta.

Pokanje v kolenu, strokovno imenovano krepitus, je pojav, ki ga mnogi doživljajo med gibanjem. Čeprav je lahko prisotno tudi pri zdravih sklepih, se v določenih primerih pojavlja kot zgodnji znak osteoartritisa – najpogostejše kronične sklepne bolezni pri odraslih.

Čeprav je pojav krepitacij oz. pokanja v kolenu pogosto povezan s spremembami v strukturi sklepa, na primer zaradi tanjšanja sklepnega hrustanca ali nepravilnega drsenja pogačice, je ključno, ali pokanje spremljajo bolečina, oteklina, občutek nestabilnosti ali omejena gibljivost.

Zgodnje prepoznavanje in ukrepanje lahko močno vplivata na potek stanja, zato je ob ponavljajočem se pokanju v kolenu smiselno poiskati strokovno mnenje.

Fizioterapija ima izredno pomembno vlogo pri obravnavanju pokanja v kolenu. S strokovno oceno gibanja in celostnim pristopom zdravljenja se lahko prepreči poslabšanje stanja in celo doseže dolgoročno izboljšanje funkcionalnosti kolena. V kliniki Medicofit s sodobnimi diagnostičnimi pristopi in usmerjeno fizioterapijo strokovnjaki pomagajo razumeti izvor vaših težav ter oblikujejo učinkovit načrt rehabilitacije.

Pokanje v kolenu – pogosto prisotno, a pomanjkljivo razumljeno

Foto: Medicofit

Pokanje ali drugi zvoki v kolenskem sklepu marsikoga pripeljejo do obiska ortopedske ali fizioterapevtske ambulante. Pacienti pokanje pogosto opisujejo kot "brušenje" ali "udaranje", povezano z upogibanjem in iztegom kolena. Dejstvo je, da je pokanje v večini primerov povezano s slabšo kakovostjo življenja in hkrati predstavlja večjo verjetnost za kasnejši razvoj osteoartritisa kolena.

Kljub visoki razširjenosti tega pojava do sedaj še ni narejenih veliko znanstvenih raziskav, ki bi se poglobljeno ukvarjale s pokanjem v kolenu.

Večina zvokov, ki jih pacienti v kolenu zaznajo, so fiziološke narave in ne predstavljajo nevarnosti. Pogosto gre le za večjo zaznavo že obstoječega pojava, še posebej po kirurškem posegu, ko so pacienti pozornejši na občutke v operiranem sklepu. Zaradi čustvene vpletenosti in skrbi lahko povsem običajni zvoki tako delujejo izrazitejše in vzbujajo skrb.

Je pokanje običajen pojav ali znak resnejših težav?

Zvoki, kot so pokanje, škrtanje ali klikanje v kolenu, so pri mnogih ljudeh pogost spremljevalec gibanja še posebej med počepi, vstajanjem, hojo po stopnicah ali raztezanjem. Čeprav se na prvi pogled zdijo zaskrbljujoči, pa zvoki niso nujno znak poškodbe ali bolezni.

V večini primerov gre namreč za povsem fiziološki pojav, ki je povezan z delovanjem sklepnih struktur in zato ni nevaren. Do pokanja lahko pride zaradi trenja med tetivami in kostmi, gibanja pogačice, razlike v tlaku znotraj sklepa ali celo mehurčkov plina v sklepni tekočini, ki ob gibanju sprožijo zvok. Takšni zvoki so običajno neboleči, ne vplivajo na gibljivost in niso povezani z oteklino ali občutkom nestabilnosti.

Vseeno je pomembno prepoznati trenutke, ko pokanje ni nedolžno. Če zvoke spremljajo bolečina, oteklina, občutek preskakovanja ali zmanjšana stabilnost sklepa, je to lahko znak, da gre za patološko spremembo, na primer obrabo hrustanca (artroza), poškodbo meniskusa, vnetje, težave s pogačico ali drugo mehansko okvaro v kolenu.

Kaj v resnici povzroča zvoke v sklepu?

Eden najpogostejših vzrokov za pokanje je premikanje tetive ali vezi preko kostnih izboklin. Ko se koleno premakne, lahko tkivo rahlo preskoči čez strukturo in pri tem sproži slišen klik ali pok. To je pogosto zlasti pri hitrih gibih ali daljšem mirovanju.

Pogost vzrok je nastanek in sproščanje plinskih mehurčkov v sklepni tekočini – pojav, podoben pokanju prstov. Gre za spremembo tlaka v sklepu, ki povzroči nenaden zvočni efekt brez škodljivih posledic.

Zvoki pa lahko nastanejo tudi zaradi trenja znotraj sklepa. Če so sklepne površine nekoliko obrabljene ali hrapave (npr. pri začetnih znakih artroze), se lahko pojavi tihi škripajoči ali brušenju podoben zvok – t. i. krepitacije. Te so bolj značilne za starejšo populacijo ali tiste, ki so v preteklosti poškodbo kolena že imeli.

Vir pokanja je lahko tudi pogačica. Če ni optimalno poravnana ali se ne giblje gladko, lahko pride do preskakovanja ali trenja, kar povzroči značilne zvoke. V določenih primerih gre za slabo kontrolo mišic, zlasti mišice kvadriceps, ki vpliva na stabilnost pogačice.

Kako zmanjšati ali odpraviti pokanje v kolenu?

Pokanje v kolenu pogosto ne zahteva posebnega zdravljenja. Če postane moteče in pri gibanju povzroča negotovost, je smiselno razmisliti o ukrepih za njegovo zmanjšanje. Prvi korak je razumevanje vzroka nastanka pokanja.

Foto: Medicofit

Ključno vlogo pri obravnavi pokajočega sklepa ima krepitev mišic, ki obdajajo kolenski sklep. Dobro uravnotežen mišični sistem omogoča stabilnejše gibanje sklepa, manj trenja in boljšo poravnavo sklepnih struktur.

Pogosto se izkaže, da na pokanje vpliva tudi način gibanja. Nepravilna izvedba počepa, hoja po stopnicah ali druge obremenitve lahko povzročijo večji pritisk na pogačico in okoliške strukture. Učenje pravilne tehnike gibanja lahko pomaga zmanjšati obremenitve na tistih mestih, kjer najpogosteje prihaja do trenja ali pritiska.

Individualna fizioterapevtska obravnava, ki vključuje analizo gibanja ter ciljno prilagojen program vaj, lahko učinkovito zmanjša težave in izboljša funkcionalnost kolena.

Vloga fizioterapije in terapevtskih vaj

Fizioterapija ima ključno vlogo pri obravnavi pokanja v kolenu. Še posebej je ključna, kadar zvoke spremljajo nelagodje, bolečina ali občutek nestabilnosti. S strokovnim pristopom fizioterapevt natančno oceni gibanje sklepa, mišično moč, stabilnost in morebitne vzroke za nepravilno delovanje kolena. Na podlagi tega se pripravi individualni program vaj, ki so prilagojene specifičnim potrebam in primanjkljajem.

Foto: Medicofit

Terapevtske vaje pomagajo okrepiti mišice, ki stabilizirajo koleno, izboljšajo koordinacijo in gibljivost ter zmanjšajo pritisk na sklepne strukture.

Poleg vaj fizioterapija vključuje tudi različne manualne tehnike in metode za sprostitev togosti, izboljšanje krvnega obtoka ter pospešitev regeneracije tkiv. Celostni pristop tako izboljša delovanje in stabilnost kolenskega sklepa na dolgi rok.

Obravnava pokajočih kolen v kliniki Medicofit

Težave s koleni so eden najpogostejših znakov, ki ljudi napoti k fizioterapevtu ali ortopedu. Pri pokanju gre za pojav, ki je lahko povsem neškodljiv, včasih pa tudi opozorilni znak za zgodnje spremembe v sklepu, najpogosteje za osteoartritis.

V kliniki Medicofit pokajoče koleno obravnavajo individualno, z naprednimi diagnostičnimi metodami in celostnim terapevtskim pristopom.

Strokovna ekipa sprva ugotovi, ali gre za fiziološko ali patološko pokanje. Fiziološko pokanje se pogosto pojavi brez bolečine ali drugih spremljajočih simptomov. V teh primerih se pacientu pojasni mehanizem zvoka, saj se mnogi ustrašijo, da gre za poškodbo ali obrabo, čeprav temu ni nujno tako.

Foto: Medicofit

Če pokanje v kolenu postane boleče ali moteče, gre lahko za prve znake strukturnih sprememb, med katerimi je najpogostejši osteoartritis. Ta lahko prizadene sklepni hrustanec in povzroči nepravilno gibanje pogačice ali druge mikrospremembe v kolenskem mehanizmu, ki ob določenih gibih povzročajo pokanje.

V takšnih primerih v kliniki Medicofit opravijo podrobno funkcionalno oceno kolena, po potrebi vključijo slikovno diagnostiko, nato pa izdelajo individualni načrt rehabilitacije. Cilj terapije je razbremeniti prizadete strukture, izboljšati mišično ravnovesje okrog kolena in optimizirati gibanje z namenom zmanjšanja mehanskega stresa na sklep.

Poseben poudarek je na krepitvi mišic, ki nadzorujejo položaj pogačice in stabilnost kolena, saj nestabilen ali slabo nadzorovan sklep pogosteje povzroča neželene zvoke in draženje okoliških struktur.

Pacienti se zaradi strahu pred dodatno obrabo pogosto začnejo izogibati gibom in položajem, ki povzročajo pokanje, kar sčasoma privede do poslabšanja telesne funkcije. Strokovnjaki klinike Medicofit pacientom pomagajo prekiniti ta začaran krog z varnimi in nadzorovanimi vajami, ki vračajo zaupanje v gibanje.

V primerih, ko je pokanje posledica mehanskega konflikta znotraj sklepa (npr. začetna degeneracija hrustanca), se za sprostitev in hitrejše celjenje tkiv uporablja tudi najsodobnejše instrumentalne postopke zdravljenja (Wintecare TECAR terapija in EMS DolorClast udarni valovi) ter specialne manualne tehnike.

Celostna obravnava poteka pod nadzorom izkušenih fizioterapevtov in kineziologov. Njihov cilj je odpraviti vir pokanja, izboljšati telesno funkcionalnost ter preprečiti napredovanje težav.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja pokanja v kolenu 35-letna Lana, pisarniška delavka, je obiskala kliniko Medicofit zaradi dalj časa prisotnega pokanja v levem kolenu, ki ga je v zadnjem obdobju začela spremljati bolečina po večjih obremenitvah. Pred sedmimi leti je na levem kolenu že uspešno prestala artroskopski poseg, ki je bil potreben zaradi športne poškodbe. Gospa je tekom diagnostičnega pregleda izpostavila prisotnost pokanja ob maksimalni iztegnitvi kolena in občutek nelagodja ob globokem počepu. Prav tako je poudarila, da ima pogosto občutek nestabilnosti med večjimi obremenitvami, kot je daljši tek. Težave je v veliki meri pripisala sedentarnemu načinu življenja, ki se je še dodatno povečal v zadnjem letu. Klinični pregled ni razkril posebnosti pri gibljivosti kolena, se je pa izrazilo pomanjkanje mišične moči stegenskih in mečnih mišic. Prav tako je bila ugotovljena zmanjšana mišična aktivacija mišice quadriceps in nezadovoljiva medmišična koordinacija. Na podlagi anamneze in kliničnega pregleda je bilo zastavljeno 15-tedensko celostno fizioterapevtsko zdravljenje s poudarkom na krepitvi muskulature in izboljšanju stabilnosti kolena. Zdravljenje je temeljilo na progresivni terapevtski in kineziološki vadbi, ki se je intermitentno in po potrebi dopolnjevala z instrumentalnimi postopki za izboljšanje regeneracije mehkih tkiv. Ob koncu zdravljenja je gospa Lana poročala o znatno izboljšanem občutku v levem kolenu tako med statičnimi in predvsem dinamičnimi obremenitvami. Pokanje se je sicer še pojavljalo, vendar redkeje in z manj motečim občutkom. Mišična moč se je izrazito izboljšala, skladno s tem pa se je izgubil občutek funkcionalne nestabilnosti. Bolečina se po večjih obremenitvah ni več pojavljala.

Foto: Medicofit

Preventivno ukrepanje učinkovito preprečuje pojav pokanja v kolenu

Z redno vadbo ohranjamo aktivno življenje in preprečimo, da bi pokanje preraslo v resnejše težave. Kadar se pojavlja brez spremljajočih simptomov, med katerimi je najpogostejša bolečina, se priporoča zmerno in postopno povečanje telesne aktivnosti. Glede najprimernejšega načina povečanja telesne aktivnosti se je smiselno obrniti na specialista fizioterapije.

Če pokanje v kolenu spremlja tudi bolečina, je stanje treba oceniti in ustrezno obravnavati. V tem primeru se je nujno treba odpraviti na pregled k specialistu ortopedu ali fizioterapevtu, ki bo vaše stanje ustrezno ocenil in predlagal najprimernejšo pot zdravljenja.

Obravnava pokajočega kolena v kliniki Medicofit temelji na podrobni analizi posameznikovega stanja, gibanja in ciljev. Pokanje ni vedno znak resne okvare, zato vam pojav v kliniki razložijo in poskrbijo, da se boste lahko gibali brez strahu.