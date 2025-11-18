Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
18. 11. 2025,
18.12

Osveženo pred

13 ur, 34 minut

Keith Urban Tom Cruise Nicole Kidman

Torek, 18. 11. 2025, 18.12

13 ur, 34 minut

Tom Cruise osupnil s svojo izjavo o nekdanji ženi

Avtor:
A. Ž.

Tom Cruise in Nicole Kidman | Tom in Nicole leta 1999, ko sta bila še par. | Foto Guliverimage

Tom in Nicole leta 1999, ko sta bila še par.

Foto: Guliverimage

Filmski superzvezdnik Tom Cruise pozorno spremlja ločitveno zgodbo med Nicole Kidman in Keithom Urbanom. Cruise, ki je bil pred leti poročen z Nicole, meni, da je njena zdajšnja ločitev karma.

Po 19 letih zakona in dveh skupnih otrocih sta se 58-letna Keith Urban in Nicole Kidman konec septembra razšla. Po poročanju revije People je igralka kmalu po razhodu vložila zahtevo za ločitev.

Tom o Nicole: To je karma

Za 63-letnega filmskega zvezdnika Toma Cruisa, ki je bil z avstralsko igralko poročen od leta 1990 do 2001, ločitev ni bila presenečenje. Urbana je vedno videl le kot nadomestek in je zdaj konec njune zveze označil za karmo, piše nemški medij Gala.

Gloria-Sophie Burkandt
Trendi Hčerka znanega politika sporoča: Spet sem samska

Vir je za International Business Times razkril, da ima Tom Cruise po ločitvi Nicole Kidman in Keitha Urbana občutek zadoščenja. "Ko sta se Tom in Nicole ločila, je bil on kriv za vse, z njo pa so vsi sočustvovali. Bil je prikazan kot zlobnež ... in to ga je spremljalo še leta."

Cruise še vedno ne more preboleti Nicolinih besed

Zvezdnika filmske serije Misija: Nemogoče je prizadelo, da se je njegova nekdanja žena Nicole pojavila na televiziji, razpravljala o ločitvi in ​​dajala omalovažujoče pripombe o njegovi višini. "Zdaj, ko se je položaj obrnil, to vidi kot vračanje karme. Ne hvali se s tem, a vsekakor vidi ironijo," je dejal vir.

Tom Cruise je prepričan, da je bil Keith Urban za Nicole samo nadomestek. Na fotografiji: Keith in Nicole leta 2017. | Foto: Guliverimage Tom Cruise je prepričan, da je bil Keith Urban za Nicole samo nadomestek. Na fotografiji: Keith in Nicole leta 2017. Foto: Guliverimage

Zato Cruise upa, da bodo trenutni naslovi v medijih ljudi spodbudili, da na preteklost pogledajo z drugačne perspektive. Poleg tega je bil Cruise vedno jezen, da je bil Keith Urban prikazan kot nekakšen svetnik, ki je Nicole Kidman rešil peklenskih spominov na njun zakon.

