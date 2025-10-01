Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Sreda,
1. 10. 2025,
16.20

ločitev Keith Urban Nicole Kidman

Sreda, 1. 10. 2025, 16.20

1 ura, 17 minut

Ima bivši mož Nicole Kidman že novo spremljevalko?

N. V.

Keith Urban in Nicole Kidman maja letos

Foto: Guliverimage

Keith Urban in Nicole Kidman maja letos

Foto: Guliverimage

Po novici, da je konec dolgoletnega zakona Nicole Kidman in Keitha Urbana, so zdaj zakrožile govorice, da je glasbenik že na novo zaljubljen.

Ta teden je odjeknila novica, da se igralka Nicole Kidman in glasbenik Keith Urban ločujeta, dan pozneje pa je ona tudi uradno vložila zahtevo za ločitev. Medtem spletni tabloid TMZ poroča, da je Urban že v zvezi z novo žensko.

"O tem govori ves Nashville"

Vir blizu zakoncema je za TMZ dejal, da "vse kaže na to, da je on v zvezi z drugo. Nicole tega ne zanika, je pa šokirana." Neki drugi vir, dobro seznanjen z zadevo, je dodal, da je to glavna tema v mestu, kjer Urban in Kidman živita z družino: "O tem govori ves Nashville."

TMZ dodaja, da ni povsem jasno, kdaj naj bi se zveza Keitha Urbana in nove spremljevalke začela, mogoče je namreč, da sta se z Nicole Kidman razšla že prej.

Po navedbah virov naj bi se igralka kar nekaj časa trudila rešiti zakon in družino obdržati skupaj, a se je glasbenik odločil oditi.

Nicole Kidman, Keith Urban
Trendi Nicole Kidman vložila zahtevo za ločitev, to je navedla kot razlog

ločitev Keith Urban Nicole Kidman
