Ima bivši mož Nicole Kidman že novo spremljevalko?

Po novici, da je konec dolgoletnega zakona Nicole Kidman in Keitha Urbana , so zdaj zakrožile govorice, da je glasbenik že na novo zaljubljen.

Ta teden je odjeknila novica, da se igralka Nicole Kidman in glasbenik Keith Urban ločujeta, dan pozneje pa je ona tudi uradno vložila zahtevo za ločitev. Medtem spletni tabloid TMZ poroča, da je Urban že v zvezi z novo žensko.

"O tem govori ves Nashville"

Vir blizu zakoncema je za TMZ dejal, da "vse kaže na to, da je on v zvezi z drugo. Nicole tega ne zanika, je pa šokirana." Neki drugi vir, dobro seznanjen z zadevo, je dodal, da je to glavna tema v mestu, kjer Urban in Kidman živita z družino: "O tem govori ves Nashville."

TMZ dodaja, da ni povsem jasno, kdaj naj bi se zveza Keitha Urbana in nove spremljevalke začela, mogoče je namreč, da sta se z Nicole Kidman razšla že prej.

Po navedbah virov naj bi se igralka kar nekaj časa trudila rešiti zakon in družino obdržati skupaj, a se je glasbenik odločil oditi.