Magnifico je danes na svoj 60. rojstni dan izdal nov studijski album Alpe Adria Club z desetimi skladbami, v katerih prepleta glasbene vplive treh velikih kultur, ki se spajajo v regiji. Na plošči so tako ljubezenske skladbe kot tiste, ki govorijo o domovini, domu, družini, je glasbenik za STA dejal na današnji predstavitvi albuma v Studiu Tivoli.

Spomladi je izšla že skladba Korak po korak, pred nekaj tedni je sledila Hišica, album pa sestavljajo tudi Prišla si takoj, Rakija, Pa kaj potem in Miki. Po njegovih besedah gre za "glasbeni izdelek, v katerem se, tako kot v istoimenski regiji, med seboj mešajo italijanske canzone, alpska melodika in balkanski temperament", piše v sporočilu za javnost.

"Kot da bi naredil krog okoli in okoli"

Ob albumu se počuti, "kot da bi naredil krog okoli in okoli in se kot en gasterbajter iskal, iskal, iskal", ter gledal, kje je trava bolj zelena. Na koncu pa je ob vrnitvi domov ugotovil, da je tu najbolj zelena in sočna, je še povedal na predstavitvi albuma.

Magnifico prav danes, 1. decembra, praznuje 60 let. Foto: Natja Kapitler/STA

Ko ustvarja, si pogosto kaj izmisli, saj, kot pravi, če si umetnik, ti ni treba vsega doživeti. Lahko si izmišljuješ, a nič takšnega, kar se njemu ali komu drugemu ne bi moglo zgoditi, je še povedal za STA. Da njegova glasba navdušuje veliko ljudi, je zanj kot neki zaključen krog, saj bi drugače glasbeno ustvarjanje izgubilo smisel. Če delaš glasbo, je ta namenjena ljudem, pravi. Glede navdiha za ustvarjanje pa je dejal, da "se ti nekaj posveti, če brskaš po materiji".

Pri albumu sodeloval s številnimi sodelavci

Pri Alpe Adria Club so sodelovali še Aleksander Pešut - Schatzi na bobnih in pri produkciji, Jan Gregorka na bas kitari, Luka Ipavec na trobenti, Jan Jarni na kitari, Matija Krečič na violini in Matej Kuželj na saksofonu.

Magnifico je doslej med drugim izdal albume Od srca do srca, Kdo je čefur in Sexy Boy. Med njegovimi uspešnicami so In Ko Enkrat Bom Umrl, Silvia, Hir Aj Kam Hir Aj Go, Tivoli, 24000 poljubov in Halo Gospodična. Zaigral je v slovenskih celovečernih filmih Stereotip, Pornofilm, Poker ter Kajmak in marmelada. Z ustvarjanjem filmske glasbe je sodeloval pri filmih Stereotip, Prepisani, Montevideo, bog te video in Montevideo, vidimo se. Iz projekta Montevideo je bila odmevna njegova pesem Pukni zoro.

Na božič spet v Stožicah

Na že tradicionalnem božičnem koncertu bo 25. decembra nastopil v dvorani Stožice.