Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
25. 11. 2025,
13.11

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
TikTok Maribor ples koncert Miki Šarac Tanja Žagar

Torek, 25. 11. 2025, 13.11

10 minut

Tanja Žagar na oder pripeljala sina Karla, ki je pokazal svoje plesne veščine #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tanja Žagar | Pevka Tanja Žagar je obiskovalcem koncerta v dvorani Tabor pripravila več presenečenj. | Foto Ana Kovač

Pevka Tanja Žagar je obiskovalcem koncerta v dvorani Tabor pripravila več presenečenj.

Foto: Ana Kovač

Tanja Žagar, ki je minuli konec tedna nastopila v mariborski dvorani Tabor, je obiskovalcem koncerta pripravila posebno presenečenje. Na oder je pripeljala osemletnega sina Karla, ki že nekaj let trenira standardne plese, in skupaj z njim odplesala kratko koreografijo.

Čeprav Tanja Žagar svojih otrok v javnosti in na družbenih omrežjih, kjer je precej aktivna, ne izpostavlja, je tokrat naredila izjemo. Njen osemletni sin Karlo je na koncertnem odru v Mariboru pokazal svoje plesne veščine in zaplesal skupaj z mamo. Že nekaj let namreč trenira standardne plese, osvojil je tudi naziv državnega prvaka med mlajšimi pionirji.

Posnetek njunega plesa se je razširil tudi na družbenih omrežjih:

@magic.melissa0 Kolegica Tanja Žagar in njen sin Karlo. @Tanja Žagar ♬ original sound - Magic Melissa

Kot je pevka pred meseci pojasnila v intervjuju za Siol.net, sina in hčerke noče izpostavljati, saj sta s partnerjem Mikijem Šarcem prepričana, "da mora otrok imeti svoje življenje, ne da živi moje oziroma najino življenje". "Ne želiva, da se Karlo in Marina pojavljata na naslovnicah samo zato, ker so njuni starši del medijskega sveta. Če bi se od malega pojavljala na naslovnicah in bi bila njuna glavna vloga sin oziroma hči Tanje Žagar, sem prepričana, da bi jima to lahko naredilo več slabega kot dobrega," nam je povedala takrat.

Meni namreč, da imata njena otroka "svoja ime in priimek, svoje sposobnosti, svoj karakter, naj imata tudi svojo pot". "Če ju bo ta peljala v medijski svet, jima tega ne bova branila, ampak ju podprla, vendar se mora to zgoditi zaradi njunega dela, truda in posledično njunih uspehov," je dejala. Zavedata se namreč, da lahko izpostavljenost otroka zaradi napačnih razlogov pozneje pripelje do hudih psihičnih težav in kompleksov, zato preprosto želita, "da otroka živita normalno, sproščeno otroško življenje in s pomočjo najine podpore razvijata svoje talente".

V duetu zapela z očetom

Ples s sinom pa ni bil edino presenečenje mariborskega koncerta, 43-letnica je na oder povabila tudi očeta in v duetu z njim zapela svojo pesem Hvala, ker si ob meni ti.

@urbancvirn Tanja Žagar je v dvorani Tabor zapela duet z očetom. #tanjazagar #dvoranatabor #fyp ♬ original sound - Urban Cvirn

Preberite tudi: 

Tanja Žagar
Trendi Tanja Žagar je dobila najlepše darilo za rojstni dan: zaključila je kemoterapijo
Tanja Žagar
Trendi Tanja Žagar o fizičnih spremembah: Ko so v igri otroci, se stvari obrnejo na glavo
Tanja Žagar
Trendi Tanja Žagar razkrila, da preboleva raka dojke
TikTok Maribor ples koncert Miki Šarac Tanja Žagar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.