Tanja Žagar, ki je minuli konec tedna nastopila v mariborski dvorani Tabor, je obiskovalcem koncerta pripravila posebno presenečenje. Na oder je pripeljala osemletnega sina Karla, ki že nekaj let trenira standardne plese, in skupaj z njim odplesala kratko koreografijo.

Čeprav Tanja Žagar svojih otrok v javnosti in na družbenih omrežjih, kjer je precej aktivna, ne izpostavlja, je tokrat naredila izjemo. Njen osemletni sin Karlo je na koncertnem odru v Mariboru pokazal svoje plesne veščine in zaplesal skupaj z mamo. Že nekaj let namreč trenira standardne plese, osvojil je tudi naziv državnega prvaka med mlajšimi pionirji.

Posnetek njunega plesa se je razširil tudi na družbenih omrežjih:

Kot je pevka pred meseci pojasnila v intervjuju za Siol.net, sina in hčerke noče izpostavljati, saj sta s partnerjem Mikijem Šarcem prepričana, "da mora otrok imeti svoje življenje, ne da živi moje oziroma najino življenje". "Ne želiva, da se Karlo in Marina pojavljata na naslovnicah samo zato, ker so njuni starši del medijskega sveta. Če bi se od malega pojavljala na naslovnicah in bi bila njuna glavna vloga sin oziroma hči Tanje Žagar, sem prepričana, da bi jima to lahko naredilo več slabega kot dobrega," nam je povedala takrat.

Meni namreč, da imata njena otroka "svoja ime in priimek, svoje sposobnosti, svoj karakter, naj imata tudi svojo pot". "Če ju bo ta peljala v medijski svet, jima tega ne bova branila, ampak ju podprla, vendar se mora to zgoditi zaradi njunega dela, truda in posledično njunih uspehov," je dejala. Zavedata se namreč, da lahko izpostavljenost otroka zaradi napačnih razlogov pozneje pripelje do hudih psihičnih težav in kompleksov, zato preprosto želita, "da otroka živita normalno, sproščeno otroško življenje in s pomočjo najine podpore razvijata svoje talente".

V duetu zapela z očetom

Ples s sinom pa ni bil edino presenečenje mariborskega koncerta, 43-letnica je na oder povabila tudi očeta in v duetu z njim zapela svojo pesem Hvala, ker si ob meni ti.

