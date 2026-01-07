Televizijski voditelj in novinar Miran Tišič, ki so ga gledalci v zadnjih letih lahko spremljali v vlogi voditelja informativne oddaje Planet 18, se je pred kratkim po več kot desetih letih dela poslovil od Planet TV. Da je dal odpoved, so iz medijske hiše potrdili tudi za portal Žurnal24.

Voditelj informativne oddaje Planet 18 Miran Tišič se je po več kot desetih letih dela na komercialni televiziji Planet TV poslovil z mesta voditelja in dal odpoved, kar je za Žurnal24 potrdila tudi omenjena medijska hiša. "Miran Tišič je Planet zapustil že pred časom. Pri tem smo sledili njegovim željam, saj je našel nove poklicne izzive," so za Žurnal o razlogih za Tišičev odhod s televizije sporočili s Planet TV.

Pred delom na Planetu služboval tudi na POP TV

Še preden je Tišič začel delati na komercialni televiziji Planet TV, je delal tudi kot novinar, voditelj ter komentator na POP TV. Na največji slovenski komercialni televiziji je predvsem na športnem področju Tišič začel delati leta 1995, pred več kot desetimi leti (konec leta 2013) pa je odšel na že omenjeni Planet TV. Tam je sprva prevzel vodenje Športa v informativni oddaji Danes, nato pa leta 2022 zasedel stol voditelja informativne oddaje Planet 18.

V oddaji Planet 18 je zamenjal voditelja Igorja Krmelja. Ta je do 31. decembra lani vodil jutranjo oddajo Jutro na Planetu, ki pa so jo s koncem lanskega leta ukinili. Kot je še poročal Žurnal, so Tišičevo delo porazdelili med preostale voditelje v uredništvu Planet TV. Trenutni voditelji oddaje Planet 18 so Luka Svetina, Katarina Braniselj in Petra Vehovar.

