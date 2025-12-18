S Planet TV so sporočili, da bodo lahko gledalci njihovo priljubljeno oddajo Jutro na Planetu spremljali le še do 31. decembra, z novim letom pa se bo ta poslovila s televizijskih zaslonov. Zdaj je znano tudi, kaj bo po koncu vodenja jutranje oddaje počela voditeljica Suzana Kozel.

"Jutranjo oddajo Jutro na Planetu bodo lahko gledalci še zadnjič spremljali 31. decembra. 1. januarja se oddaja poslavlja z malih zaslonov. Vsem gledalcem se zahvaljujemo, ker ste nas zvesto spremljali zadnja štiri leta," so na Planet TV zapisali v sporočilu za javnost.

Suzana Kozel po koncu vodenja oddaje ostaja na Planet TV

Za Žurnal24 se je zdaj oglasila ena od voditeljic oddaje Jutro na Planetu, Suzana Kozel, ki je pojasnila, kaj bo počela po koncu oddaje, ki jo je zadnja leta vodila v družbi sovoditelja Igorja Krmelja. Še pred tem je bil njen sovoditelj Taiji Tokuhisa.

Suzana Kozel in Igor Krmelj sta bila uigran televizijski par, ki je zadnja leta vodil oddajo Jutro na Planetu. Poleg njiju je oddajo soustvarjala Manja Stević. Foto: Planet TV

"Ostajam na Planetu in se vračam k svojim koreninam, v informativni program. Verjamem, da bom lahko s svojim znanjem in izkušnjami obogatila osrednjo informativno oddajo Planet 18," je za Žurnal24 razkrila voditeljica in novinarka Suzana Kozel.

Kozel je na Planet TV že vse od začetkov komercialne televizije, to je 13 let. Najprej je delala v informativnem programu, ustvarjala različne razvedrilne oddaje, zadnje štiri leta pa tudi omenjeno oddajo Jutro na Planetu. Še pred tem se je Kozel kalila v informativnem in razvedrilnem programu na nacionalni televiziji.

Kaj bo nasledilo priljubljeno jutranjo oddajo, ni znano

Uradnih razlogov za ukinitev oddaje na Planet TV še niso predstavili, neuradno pa bi bili po poročanju portala Zanima.me lahko krivi previsoki stroški produkcije, ki jih komercialne televizije v obdobju padajoče gledanosti in zmanjšanih prihodkov od oglaševanja vse težje upravičijo.

Na Planet TV so zapisali le, da so se "po uspešnih štirih letih in po številnih zgodbah ustvarjalcev vsebin Jutra na Planetu odločili, da je čas, da te bogate vsebine in zgodbe še bolj približamo našim gledalcem". Dodali so vabilo k spremljanju informativne oddaje Planet 18 in obljubili, da bodo tam gledalce prepoznavni obrazi očarali s številnimi novimi, še bolj poglobljenimi in prijetnimi temami.

Oddajo, ki velja za eno izmed pomembnejših vsebin na komercialni televiziji Planet TV, so sicer vodili trije znani obrazi: novinar in televizijski voditelj Igor Krmelj, televizijska voditeljica Suzana Kozel in televizijska voditeljica Manja Stević.