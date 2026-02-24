Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
D.K., STA

Torek,
24. 2. 2026,
13.40

Torek, 24. 2. 2026, 13.40

Na Hrvaškem v pripravi zakon za zajezitev oddajanja na črno

kukljica hrvaška obala morje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na Hrvaškem je v pripravi nov zakon, s katerim želi vlada okrepiti nadzor nad oddajanjem turističnih nastanitev. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina z njim napoveduje vojno oddajanju na črno in neregistrirani dejavnosti, saj bo zaostril tako pogoje za oddajanje nastanitev na spletu kot nadzor nad ponudniki.

"Načrtujemo, da bomo do maja v postopek poslali predlog zakona o gostinski dejavnosti, s katerim na določen način napovedujemo vojno oddajanju na črno in neregistrirani dejavnosti," je pred dnevi po poročanju hrvaškega Poslovnega dnevnika napovedal Tonči Glavina.

Novi zakon bo po njegovih besedah vplival na neregistrirano dejavnost tako, da se na spletnih platformah za oddajanje nastanitev ne bodo mogli pojavljati tisti, ki niso registrirani in nimajo odločbe o opravljanju storitev.

Zakon bo po ministrovih besedah tudi določal, da ima vsak nastanitveni objekt – soba, apartma ali počitniška hiša – svojo identifikacijsko številko. To bo spremljala davčna uprava, pooblastila za spremljanje neregistriranih dejavnosti pa nameravajo podeliti še komunalnim redarjem, carini in državnemu inšpektoratu.

Na Hrvaškem so konec leta 2024 izpeljali tudi stanovanjsko reformo, v okviru katere so uvedli nepremičninski davek in sprejeli zakon o upravljanju in vzdrževanju stavb. Nepremičninskega davka so oproščeni tisti, ki nepremičnino oddajajo v dolgoročni najem ali v njej živijo, zakon o upravljanju stavb pa med drugim določa, da mora lastnik za oddajanje stanovanja v kratkoročni najem dobiti dvotretjinsko soglasje etažnih lastnikov.

