Avtorji:
P. P., STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
15.20

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Hrvaška davčna uprava razposlala več sto tisoč odločb, pošto bodo prejeli tudi Slovenci

Nepremičninski davek je na Hrvaškem začel veljati 1. januarja lani in je zamenjal davek na počitniške hiše. Znaša od 0,60 evra do osem evrov na kvadratni meter.

Nepremičninski davek je na Hrvaškem začel veljati 1. januarja lani in je zamenjal davek na počitniške hiše. Znaša od 0,60 evra do osem evrov na kvadratni meter.

Foto: Guliverimage

Hrvaška davčna uprava je danes začela izdajo odločb o odmeri davka na nepremičnine, ki ga je treba plačati v 15 dneh po prejemu odločbe. Davka so oproščeni tisti lastniki na Hrvaškem, ki imajo nepremičnino v dolgoročnem najemu ali v njej živijo.

Davčna uprava odločbe izdaja glede na stanje, namembnost in lastništvo nepremičnine na dan 31. marca 2025. Postopek ugotavljanja davčne obveznosti temelji na podatkih davčne uprave, podatkih o komunalnem prispevku in drugih podatkih, ki so jih posredovali organi lokalne samouprave in davčni zavezanci.

Nepremičninski davek je na Hrvaškem začel veljati 1. januarja lani in je zamenjal davek na počitniške hiše. Znaša od 0,60 evra do osem evrov na kvadratni meter. Določajo ga enote lokalne samouprave, višina davka pa se lahko razlikuje tudi med območji znotraj posamezne občine oz. mesta.

Petino sredstev, zbranih z davkom na nepremičnine, prejme država, 80 odstotkov pa občine.

Plačila davka so oproščeni lastniki objektov, oddanih v dolgoročni najem (za najmanj deset mesecev na leto), nepremičnine, ki jih lastniki uporabljajo za stalno bivanje, in nepremičnine, v katerih živi član družine.

Plačila davka so oproščeni tudi lastniki nepremičnin, ki ne onemogočajo funkcionalnega bivanja, ter t. i. domačini, ki imajo oddajanje stanovanj za dodatno dejavnost in imajo v istem objektu prijavljeno tudi svoje stalno bivališče.

