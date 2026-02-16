Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

nedelja Televizija Slovenija voditelj narodno-zabavna glasba oddaja RTV Slovenija

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 10.16

10 minut

Na RTV Slovenija prihaja nova glasbena oddaja Nedelja po domače

Nedelja po domače, glasbena oddaja, RTV Slovenija | "Z novo oddajo RTV Slovenija nadaljuje svoje poslanstvo javnega medija – zagotavljati prostor za promocijo, ohranjanje in razvoj narodnozabavne in ljudske glasbe ter hkrati predstavljati kulturno raznolikost slovenskih lokalnih okolij širši javnosti," so sporočili z RTV Slovenija. | Foto SG Media

"Z novo oddajo RTV Slovenija nadaljuje svoje poslanstvo javnega medija – zagotavljati prostor za promocijo, ohranjanje in razvoj narodnozabavne in ljudske glasbe ter hkrati predstavljati kulturno raznolikost slovenskih lokalnih okolij širši javnosti," so sporočili z RTV Slovenija.

Foto: SG Media

Na RTV Slovenija z začetkom marca prihaja nova glasbena oddaja, ki v ospredje postavlja narodnozabavno in ljudsko glasbo ter prinaša uro in pol nastopov z različnih koncev Slovenije, so pojasnili na nacionalni televiziji. "Glasbeno dogajanje dopolnjujejo pogovori in zgodbe lokalnih okolij, umeščene v sproščen, domač ambient," so še razkrili o novi oddaji, ki na male zaslone prihaja 1. marca.

Na RTV Slovenija poudarjajo, da z novo oddajo Nedelja po domače odpirajo prostor narodnozabavni in ljudski glasbi ter kulturnemu bogastvu lokalnih okolij po vsej Sloveniji. "Oddaja bo vsem ljubiteljem teh glasbenih zvrsti ponudila uro in pol glasbenih užitkov, obogatenih z zgodbami ljudi in krajev ter vpogledom v raznolikost slovenskega kulturnega okolja," so na nacionalni televiziji sporočili o formatu nove oddaje.

V oddaji bodo s prekaljenim voditeljem odkrivali kulturne zaklade slovenskih krajev

Voditelj oddaje je prekaljeni televizijec Andrej Geržina. | Foto: SG Media Voditelj oddaje je prekaljeni televizijec Andrej Geržina. Foto: SG Media Voditelj oddaje je Andrej Geržina, prekaljeni televizijski obraz, ki ga gledalci poznajo kot voditelja oddaje Dobro jutro in sovoditelja Gala večera slovenske popevke na Ptuju. "V Nedelji po domače bo z značilno toplino in sproščenostjo odkrival kulturne zaklade slovenskih krajev in njihovih prebivalcev," so še poudarili na RTV Slovenija.

Da se veseli novega izziva in nove vloge, je potrdil tudi Geržina. "Nedelja po domače je priložnost, da se ustavimo, prisluhnemo dobri glasbi in zgodbam ljudi ter spoznamo kraje, kjer ta glasba živi in se razvija. Verjamem, da bo oddaja gledalcem ponudila prijetno, sproščeno nedeljsko druženje in občutek pristne povezanosti z okolji, kjer bodo naše oddaje nastajale," je povedal voditelj nove oddaje.

Prizorišče bodo lokalna gostišča

Povezanost z lokalnim okoljem bo dodatno poudaril tudi ambient oddaje. Dogajanje bo umeščeno v pristna lokalna gostišča, ki bodo vsaki oddaji dala svojstven, domač značaj ter gledalcem približala utrip krajev, iz katerih prihajajo glasba, zgodbe in ljudje. Prav ta preplet prostora, glasbe in skupnosti daje oddaji poseben pečat, primeren za nedeljsko popoldne, so še prepričani ustvarjalci.

Pod oddajo se podpisujeta urednik in scenarist Smiljan Greif ter režiser Marjan Kučej, Nedelja po domače pa bo prvič na sporedu 1. marca. V letu 2026 bo oddaja na RTV Slovenija gledalce spremljala 28 nedelj, med 13.30 in 15.00.

Nedelja po domače, glasbena oddaja, RTV Slovenija | Foto: SG Media Foto: SG Media

"Z novo oddajo RTV Slovenija nadaljuje svoje poslanstvo javnega medija – zagotavljati prostor za promocijo, ohranjanje in razvoj narodnozabavne in ljudske glasbe ter hkrati predstavljati kulturno raznolikost slovenskih lokalnih okolij širši javnosti," so ob predstavitvi nove oddaje še zapisali na nacionalni televiziji.

