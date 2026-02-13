Po medijskih poročanjih o razlogih za odpoved četrtkove oddaje Tarča in objavi uredništva Tarče, v kateri so zapisali, da je oddaja odpadla po tem, ko so jim nadrejeni sporočili, da oddaje, kakršno so sprva načrtovali, ne bo, sta se na novinarski konferenci odzvali direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat in odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž. Horvat je med drugim dejala, da so namigovanja o pritiskih na oddajo Tarča manipulacija in laž, Fijavž pa, da zaupanja v sedanjo ekipo Tarče nima več.

Novinarsko konferenco so na RTV Slovenija pripravili zaradi namigovanj nekaterih medijev, ki so pisali, da so bili ustvarjalci oddaje utišani, odpoved četrtkove oddaje Tarča pa je bila povezana z načrtovano vsebino, kritično do trenutne vlade. Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je namigovanja o domnevnih pritiskih označila za "manipulacijo in laž" ter dodala, da "niti vodstvo Televizije Slovenija niti uredniki v Informativnem programu niso nikoli in tudi tokrat ne prepovedali nobene teme, ki bi jo predlagala ekipa Tarče".

Sporočilo, da voditeljice zaradi nepredvidenih dogodkov od torka dalje ne bo

Kot je pojasnila, je v ponedeljek na sestanku najprej slišala, da uredništvo Tarče pripravlja temo zapiranja bank in pošt na podeželju, še isti dan pa je izvedela, da si želi voditeljica Erika Žnidaršič namesto te teme izvesti soočenje med Robertom Golobom in Janezom Janšo. Čeprav imajo že dalj časa pripravljen celoten koncept predvolilnih oddaj, sta se ji oba predloga zdela zanimiva in relevantna. Nato pa je nenadoma dobila sporočilo, "da voditeljice zaradi nepredvidenih dogodkov od torka dalje ne bo".

Na dogajanje se je odzvala tudi urednica informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž, ki je dejala, da zapisi, da je bila voditeljica oddaje do volitev umaknjena s televizijskih zaslonov, ne držijo: "Zelo sem si želela, da bi bila del volilnega projekta, a je voditeljica to zavrnila. Ob manipulacijah, ki se od sinoči pojavljajo, tudi Tarče, moram povedati, da zaupanja v to ekipo Tarče, ki so ga imeli vsa ta leta, nimam več." V odgovoru na novinarsko vprašanje je še pojasnila, da trenutna vlada ne pritiska na uredništvo.

V novinarskih združenjih z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje okoli oddaje Tarča na Televiziji Slovenija, navaja STA. Izpostavljajo zlasti javni interes in nujnost avtonomnosti javnega medija. Tega je izpostavila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Društvo novinarjev Slovenije je poudarilo, da takšni dogodki vplivajo na zaupanje javnosti v javni medij in novinarstvo kot celoto. "Zaupanje v medije se gradi počasi, izgublja pa zelo hitro," so opozorili. Glede dogajanja so zaskrbljeni tudi v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP), kjer menijo, da ima javna radiotelevizija posebno odgovornost, saj je financirana iz javnih sredstev. Dogajanje pa je komentirala tudi ministrica za kulturo in dejala, da se v uredniško politiko medija, ki mora biti avtonomna, ne vmešava.