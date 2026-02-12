Odpoved oddaje Tarča: RTV Slovenija zavrača navedbe nekaterih medijev

Z RTV Slovenija so poslali pojasnilo glede odpovedi današnje oddaje Tarča. Kot so zapisali v sporočilu za medije, so navedbe, ki so jih objavili nekateri mediji, da naj bi bili ustvarjalci oddaje Tarča utišani ali da naj bi se od njih zahtevala sprememba teme, neresnične in neutemeljene. Znova so potrdili, da je bila oddaja odpovedana zgolj zaradi nepričakovane odsotnosti v ekipi, kot smo poročali že v sredo . "Poudarjamo, da oddaja Tarča še nikoli ni bila odpovedana zaradi vsebine, in tudi tokrat ne," so sporočili.

V sporočilu za medije so izpostavili, da so trditve o domnevnih pritiskih zavajajoče in predstavljajo poskus izkoriščanja nepredvidljivih ter upravičenih okoliščin za politično obračunavanje z javnim medijem. "V občutljivem predvolilnem času takšne interpretacije, ki jih širijo posamezni politični akterji, interesne skupine in nekateri mediji, lahko prispevajo k spodkopavanju zaupanja ter diskreditaciji javnega medijskega servisa," pravijo.

Med 19. februarjem in 19. marcem na sporedu predvolilni projekti

Dodajajo, da na RTV Slovenija ni bilo opominov, groženj z zamenjavami ali pritiskov na ustvarjalce oddaje. "Izpostavljamo, da se od ustvarjalcev oddaje Tarča, tako kot od vseh drugih ustvarjalcev programskih vsebin, pričakuje dosledno spoštovanje veljavnih programskih standardov, poklicnih meril in načel javnega servisa ter Poslovnega načrta 2026. To je stalna in običajna uredniška zahteva, ki ne predstavlja pritiska na ustvarjalce oddaje," so navedli.

Ob tem so še poudarili, da oddaje Tarča ne umikajo s sporeda, temveč so bili v skladu s programsko zasnovo v ponedeljkovih in četrtkovih terminih od 19. februarja do 19. marca že ves čas predvideni tudi predvolilni projekti oziroma soočenja političnih strank, o čemer so javnost že obvestili. Pri pripravi teh vsebin sodeluje tudi ekipa Tarče.

Zaradi nepredvidene spremembe so spored prilagodili, dokumentarni film Viktor Orbán in evropska skrajna desnica, ki je bil predviden po oddaji Tarča, bo tako na sporedu ob 20.10, sledila pa bo oddaja Omizje, so še sporočili iz javnega medija.