"Erika Žnidaršič je sinoči grobo zlorabila javni medij, javno televizijo, za obračun s spletnim portalom Strogo-zaupno.si, z enim samim namenom: da bi ga ugasnila, utišala in ekonomsko uničila ter preprečila kakršnokoli oglaševanje tistih oglaševalcev, ki se – kakšna ironija – oglašujejo tudi v oglasnih blokih v njeni oddaji." Tako je urednik portala Vladimir Vodušek opisal nedavno oddajo Tarča, ki jo vodi Erika Žnidaršič. V istem času pa je drug portal opozoril še na povezano zgodbo – na skoraj 100 tisoč evrov javnega denarja, ki je končal v podjetju, katerega lastnik je njen oče, direktor pa njen partner. Na videz ločeni zgodbi se v javnih odzivih in zapisih stikata v vprašanjih konflikta interesov, moči javnega medija in razmerja do zasebnih, bistveno šibkejših medijev.

Vodušek v zapisu izpostavi finančni in položajni kontekst voditeljice Tarče. Opozarja, da je Erika Žnidaršič ena najbolje plačanih zaposlenih na javni televiziji. Po podatkih, ki jih navaja, njena bruto plača presega pet tisoč evrov, kar jo uvršča med najvišje plačane kadre RTV Slovenija; ob tem opozori, da je njena plača primerljiva s plačo generalnega direktorja RTV. V tem kontekstu poudari tudi razmerje moči med javnim zavodom in zasebnimi mediji. Opozarja, da gre pri nastopu v oddaji Tarča za primer, ko zelo dobro plačana uslužbenka javnega zavoda javno obračunava z bistveno manjšim zasebnim portalom.

Vladimir Vodušek: "Seveda je s "polno ritjo" davkoplačevalskega denarja in s pozicije MSM-medija mogoče "srati" po ostalih medijih. Foto: STA ,

Tarča napada oglaševanje v oddaji, polni oglasnih blokov

Vodušek v zapisu kot največji paradoks sinočnje oddaje izpostavi finančni okvir delovanja RTV Slovenija. Zapiše, da slednja letno prejme več kot 100 milijonov evrov iz obvezne naročnine, ob tem pa še več deset milijonov državne pomoči. Dodaja, da se je v oddaji Tarča odvrtelo natanko 10 minut in 12 sekund oglasov, kar po njegovih navedbah nacionalki letno prinese dodatnih 30 milijonov evrov.

Zelo nenavadna postaja praksa, ki jo očitno podpira vodstvo javne Radio televizije, ki jo financiramo vsi davkoplačevalci, da napada oglaševanje v medijih v oddaji, ki je polna prekinitev in oglasnih blokov.

Vodušek ob tem opozarja na protislovje: javni servis oglaševanje uporablja kot pomemben vir prihodkov, hkrati pa ga problematizira pri drugih, ki nimajo ne zagotovljenega financiranja ne institucionalne zaščite.

SPIRIT in skoraj 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev - fiktivni posli?

Voditeljica oddaje Tarča v svojih oddajah pogosto raziskuje tokove državnega denarja v zasebna podjetja. Po pisanju Reporterja bi se lahko vprašanja, ki jih odpira v oddaji, v tem primeru začela tudi pri družinskem podjetju Košček, katerega večinski lastnik je voditeljičin oče Boris Žnidaršič, direktor pa njen zasebni partner David Srdarev. Podjetje Košček je leta 2022 na razpisu javne agencije SPIRIT Slovenija prejelo 99.750 evrov nepovratnih sredstev. Ob preverjanju projekta, ki je prejel skoraj sto tisočakov javnih sredstev, so novinarji portala posumili, da je šlo pri vsej zadevi za fiktivne posle.

Sredstva so bila namenjena projektu promocije blagovne znamke Stari oča na slovaškem trgu v okviru razpisa za spodbujanje internacionalizacije podjetij. Skupna vrednost projekta promocije blagovne znamke Stari oča na slovaškem trgu je bila po prijavi ocenjena na 133 tisoč evrov, podjetje pa naj bi prispevalo še 33.250 evrov lastnih sredstev.

Nadzor nad javnim denarjem pod vprašajem

Po prijavi na razpis je bilo 85 tisoč evrov namenjenih lokalnemu slovaškemu agentu, 48 tisoč evrov pa za razstavno-promocijski prostor. Showroom je bil postavljen v Stupavi v bližini Bratislave, najemnina pa je po podatkih agencije SPIRIT znašala 5.500 evrov na mesec za 35 kvadratnih metrov in je bil odprt dva meseca. Po navedbah podjetja se je otvoritve udeležilo okoli 20 gostov, v nadaljevanju pa še okoli 30 podjetij.

Portal še navaja, da poslovni rezultati podjetja po zaključku razpisa ne kažejo izboljšanja: prihodki so se z 920.696 evrov v letu 2023 znižali na 682.359 evrov v letu 2024, dobiček pa s 78.290 evrov na 39.360 evrov. Do dela razpisne in projektne dokumentacije so novinarji portala prišli šele po posredovanju informacijskega pooblaščenca, potem ko jim agencija SPIRIT Slovenija zahtevane dokumentacije sprva ni posredovala oziroma ni odgovorila z vsebinsko pojasnjenimi odgovori.