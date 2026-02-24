Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
St. M.

kampanja netransparentnost demokrati Anže Logar Volitve 2026

Logarjevo prikrivanje: koliko denarja je dejansko prinesla SMC?

Anže Logar | Anže Logar naj bi s skrivanjem realnih zneskov prikrival dejstvo, da mu je kampanjo v veliki meri omogočila prav SDS, s katero nima nič, kot pravi. | Foto Ana Kovač

Anže Logar naj bi s skrivanjem realnih zneskov prikrival dejstvo, da mu je kampanjo v veliki meri omogočila prav SDS, s katero nima nič, kot pravi.

Foto: Ana Kovač

Anže Logar, predsednik stranke Demokrati, je obtožen zavajanja javnosti glede sredstev, ki jih je stranka pridobila s pripojitvijo Počivalškove stranke Konkretno (nekdanja SMC). Logar je za POP TV izjavil, da je pripojitev prinesla 67 tisoč evrov, dejanski znesek pa naj bi znašal 143 tisoč evrov. Pripojitev, ki jo je po navedbah avtorjev pomagala izpeljati SDS, je Demokratom omogočila dostop do znatnih finančnih sredstev, ki jih nove stranke običajno nimajo, ugotavlja portal Necenzurirano.

Volilna kampanja Demokratov je ena najdražjih, čeprav gre za novo stranko. Preiskava portala Necenzurirano razkriva neskladja med navedbami Anžeta Logarja in dejanskim finančnim stanjem stranke po pripojitvi stranke Konkretno oziroma nekdanje SMC.

Na vprašanje o finančnem donosu pripojitve stranke Konkretno je Logar navedel znesek 67 tisoč evrov, vendar je stranka poleg gotovine na računu prevzela tudi pravico do proračunskih dotacij. Tako naj bi skupni izkupiček operacije znašal okoli 143 tisoč evrov: 67 tisoč evrov gotovine + 61 tisoč evrov dosedanjih dotacij + 15 tisoč evrov, predvidenih sredstev do konca mandata.

Portal izpostavlja, da je pripojitev operativno omogočila SDS, v kateri je Logar kot funkcionar, poslanec in minister v tretji vladi Janeza Janše deloval več kot 20 let, danes pa javnost prepričuje, da je z njo pretrgal vse vezi. Pri pripojitvi naj bi bila ključna oseba Ksenija Flegar, ki je po izbrisu Konkretno postala asistentka evropske poslanke SDS. Nekdanji predsednik SMC Zdravko Počivalšek zdaj sicer kandidira na listi SDS. 

Logar naj bi s skrivanjem realnih zneskov prikrival dejstvo, da mu je kampanjo v veliki meri omogočila prav SDS, s katero nima nič, kot pravi.

Razkošna kampanja in finančni primanjkljaj

Kampanja Demokratov ni poceniSamo za dve akciji v novembru so porabili 70 tisoč evrov, skupni stroški oglaševanja pa naj bi že presegli sto tisoč evrov.

Med drugimi predvolilnimi dejavnostmi so trije kongresi, številni dogodki po Sloveniji, mobilne stojnice in brezplačni burgerji.

Matematika se na ta način ne izide, saj znani viri (143.000 evrov od SMC in 130.000 evrov posojil kandidatov) znašajo okoli 270 tisoč evrov, kar je komaj dovolj za pokritje stroškov pred uradnim začetkom kampanje, navaja Necenzurirano. Največje stranke sicer za celotno kampanjo porabijo med 400 tisoč in 700 tisoč evri. Stranka za volitve ne bo najela posojila, od vsakega kandidata za poslanca pa si bo izposodila 1.500 evrov. Denar jim bo vračala po volitvah, je navedel.

Anže Logar konkretnih odgovorov o dodatnih virih financiranja ne daje in razkritje podatkov napoveduje šele v letnem poročilu aprila 2026. Torej šele po volitvah.

kampanja netransparentnost demokrati Anže Logar Volitve 2026
Ne spreglejte
