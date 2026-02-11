Z RTV Slovenija so sporočili, da četrtkove oddaje Tarča, ki jo vodi Erika Žnidaršič, ne bo na sporedu. Kot razlog so navedli nepričakovano odsotnost v ekipi, zaradi katere priprava tokratne oddaje ni bila mogoča.

V terminu, ko bi morala biti na sporedu Tarča, bodo tako predvajali francoski dokumentarni film Viktor Orban in evropska skrajna desnica, po njem pa bo sledila oddaja Omizje, ki se bo vsebinsko navezovala na dokumentarni film, so še sporočili z javnega medija.