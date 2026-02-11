Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
11. 2. 2026,
15.46

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Erika Žnidaršič informativna oddaja Tarča RTV Slovenija

Sreda, 11. 2. 2026, 15.46

3 minute

Zaradi nepričakovane odsotnosti v ekipi odpovedali oddajo Tarča

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Erika Žnidaršič | Pogovorno informativno oddajo Tarča vodi Erika Žnidaršič. | Foto Mediaspeed

Pogovorno informativno oddajo Tarča vodi Erika Žnidaršič.

Foto: Mediaspeed

Z RTV Slovenija so sporočili, da četrtkove oddaje Tarča, ki jo vodi Erika Žnidaršič, ne bo na sporedu. Kot razlog so navedli nepričakovano odsotnost v ekipi, zaradi katere priprava tokratne oddaje ni bila mogoča.

V terminu, ko bi morala biti na sporedu Tarča, bodo tako predvajali francoski dokumentarni film Viktor Orban in evropska skrajna desnica, po njem pa bo sledila oddaja Omizje, ki se bo vsebinsko navezovala na dokumentarni film, so še sporočili z javnega medija.

Erika Žnidaršič Vladimir Vodušek
Novice Erika Žnidaršič pod očitki o zlorabi nacionalke v Tarči
Franc Props
Novice Po razkritju v oddaji Tarča poziv k odstopu načelnice UE Kranj
Erika Žnidaršič
Novice Opozorilo vodstva RTV voditeljici Tarče Eriki Žnidaršič
Erika Žnidaršič informativna oddaja Tarča RTV Slovenija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.