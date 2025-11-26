Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
R. K.

Sreda,
26. 11. 2025,
17.52

Osveženo pred

37 minut

Opozorilo vodstva RTV voditeljici Tarče Eriki Žnidaršič

Erika Žnidaršič | Foto STA

Foto: STA

Svet zavoda RTV Slovenija danes obravnava predlog programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2026, ki med drugim predvideva preoblikovanje oddaje Tarča, ki jo vodi Erika Žnidaršič.

Glede na predlog programsko-produkcijskega načrta za leto 2026 se zaradi domnevnih kritik na račun načina vodenja voditeljice Erike Žnidaršič v oddaji Tarča obetajo spremembe. 

V PPN je zapisano, da bo več časa v oddaji Tarča namenjeno preiskovalnemu novinarstvu in kakovostno raziskanim prispevkom.  "Oddaja ne bo senzacionalistična, ampak jo bomo vzpostavili na najvišji ravni strokovne, umirjene studijske razprave o razkritih nepravilnostih, s poudarkom na gostih, ki lahko osvetlijo vzroke ter opozorijo na morebitne sistemske težave in pomanjkljivosti," je pojasnjeno v PPN. Poleg tega piše, da bodo politiki v oddaji gostovali le takrat, ko bodo klicani na odgovornost, in ne kot komentatorji.

V PPN je oddaja Tarča opisana kot "preiskovalna, nepolemična oddaja, v kateri razkrivamo in preiskujemo nepravilnosti, ki jih nadgradimo s preudarno razpravo z relevantnimi strokovnjaki in poznavalci problematik. Oddaja je namenjena splošni javnosti."

