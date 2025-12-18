Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Četrtek,
18. 12. 2025,
21.04

9 minut

fotografije USA Demokratska stranka Jeffrey Epstein

Četrtek, 18. 12. 2025, 21.04

9 minut

Demokrati v ZDA objavili nove fotografije. Le vrh ledene gore?

St. M.

Noam Chomski, Jeffrey Epstein | Foto House Oversight Democrats

Foto: House Oversight Democrats

Kongresni demokrati so danes objavili več kot 60 fotografij, ki jih je odbor za vladni nadzor dobil iz zapuščine pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, medtem ko se Američani pripravljajo na petkovo z zakonom določeno objavo dosjejev pravosodnega ministrstva ZDA, poročajo ameriški mediji.

Demokrati so danes med drugim objavili fotografijo Epsteina z znanim filozofom Noamom Chomskyjem, fotografijo ukrajinskega potnega lista, ki pripada neznani osebi ženskega spola, fotografijo milijarderja Billa Gatesa z neznano žensko, ki ima zamegljen obraz, ter fotografijo ženskega stopala z izpisanim citatom iz romana Lolita rusko-ameriškega pisatelja Vladimirja Nabokova.

Objavili so tudi fotografijo milijarderja Billa Gatesa z neznano žensko, ki ima zamegljen obraz. | Foto: House Oversight Democrats Objavili so tudi fotografijo milijarderja Billa Gatesa z neznano žensko, ki ima zamegljen obraz. Foto: House Oversight Democrats Objavljen je tudi posnetek elektronske komunikacije, kjer neznana oseba opisuje "pošiljanje" deklet, poroča CNN.

Woody Allen, Jeffrey Epstein | Foto: House Oversight Democrats Woody Allen, Jeffrey Epstein Foto: House Oversight Democrats "Ne vem, skušaj poslati nekoga drugega. Imam prijateljico, ki je danes poslala nekaj deklet. Ampak zahteva tisoč dolarjev na dekle. Zdaj vam bom poslala dekleta. Morda bo katera primerna za J?", navaja sporočilo, ki vsebuje tudi zabrisane podatke: ime, starost 18 let, višina, teža, mere, opomba o schengenskem območju in mesto odhoda.

Fotografija ženskega stopala z izpisanim citatom iz romana Lolita rusko-ameriškega pisatelja Vladimirja Nabokova. | Foto: House Oversight Democrats Fotografija ženskega stopala z izpisanim citatom iz romana Lolita rusko-ameriškega pisatelja Vladimirja Nabokova. Foto: House Oversight Democrats Demokrati so opozorili, da skupaj s fotografijami niso dobili razlage okoliščin, v katerih so nastale. Odbor za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa je prejšnji teden prejel več kot 95.000 fotografij, ki jih še vedno pregledujejo.

Prejšnje fotografije iz Epsteinove posesti, ki so jih objavili demokrati, prikazujejo zasebni otok pokojnega finančnika in številne vplivne osebnosti iz njegovega kroga. Gates in Chomsky sta že prej potrdila, da sta poznala Epsteina. Gates je dejal, da obžaluje njuna srečanja, Chomsky pa zavrača prošnje za komentar, še poroča CNN.

"Demokrati v nadzornem odboru bodo še naprej objavljali fotografije in dokumente iz Epsteinove zapuščine, da bi zagotovili preglednost za ameriško javnost. Ko se bližamo roku za objavo dosjejev, nove fotografije sprožajo še več vprašanj o tem, kaj vse ima ministrstvo za pravosodje v svoji lasti," je sporočil vodilni demokrat v odboru Robert Garcia. Ministrstvo mora dokumente objaviti do petka, 19. decembra.

fotografije USA Demokratska stranka Jeffrey Epstein
