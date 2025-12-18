Odstop vplivnega kardinala: se v ameriški Cerkvi obetajo velike spremembe?

Papež Leon XIV. je sprejel odstop vplivnega newyorškega nadškofa in kardinala Timothyja Dolana, ki je vodilna osebnost konservativnega krila ameriške Cerkve, so danes sporočili iz Vatikana. Na njegovo mesto je imenoval malo znanega 58-letnega škofa iz Illinoisa Ronalda Hicksa.

Ronald Hicks, ki je s tem postal vodja največje katoliške nadškofije v ZDA s skoraj 2,8 milijona verniki, je nedavno izrazil solidarnost z migranti ob kritiki migracijske politike administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

To je najpomembnejše imenovanje Leona XIV., odkar je bil maja kot prvi Američan izvoljen na čelo Katoliške cerkve. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nakazuje željo po odločnejši drži Cerkve do odločitev ameriške administracije, zlasti na področju človekovih pravic.

Trumpov podpornik Dolan

Papež je sprejel odstop kardinala Dolana, nekdanjega predsednika Ameriške škofovske konference, ki je bil od leta 2009 nadškof New Yorka, potem ko je v skladu s kanonskim pravom februarja vložil odstopno izjavo, ko je dopolnil 75 let. To je storil, čeprav kardinalom tradicionalno omogočajo, da ostanejo na položaju še nekaj let.

Dolan je medijsko zelo znana osebnost ameriške Cerkve, goreč nasprotnik splava, ki je zelo aktiven na družbenih omrežjih in je poskušal zaustaviti upadanje števila vernikov in zavirati sekularizacijo družbe. Bil je tudi eden od škofov, ki so se v zadnjem času najbolj izpostavili v podpori Trumpu in bili za to tudi nagrajeni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Več stičnih točk z Leonom XIV.

S papežem ima Hicks kar nekaj stičnih točk. Ob tem, da je služil v Chicagu, kjer se je rodil tudi papež, ju veže tudi solidarnost z migranti v nasprotju s Trumpovo politiko ničelne tolerance. Pet let je bil misijonar v Salvadorju, medtem ko je bil papež dve desetletji misijonar v Peruju. Foto: Reuters Njegov naslednik Hicks se je rodil 4. avgusta 1967 v Chicagu. Julija 2018 je bil imenovan za pomožnega škofa v Chicagu, od septembra 2020 pa je bil škof škofije Joliet v zvezni državi Illinois.

"Hicks ne predstavlja le novega poglavja za New York, ampak za celotno Cerkev v Ameriki," naj bi izjavil David Gibson, ameriški strokovnjak za Cerkev.

Več kot tisoč odškodninskih tožb

Do zamenjave sicer prihaja nekaj dni po ustanovitvi sklada v višini 300 milijonov dolarjev za odškodnine žrtvam spolnega nasilja, ki so vložile tožbo proti Cerkvi v zvezni državi New York. Po poročanju ameriških medijev gre za približno 1.300 ljudi, s katerimi je nadškofija začela postopek mediacije. Dolan je 8. decembra napovedal, da bo nadškofija zmanjšala svoj operativni proračun za deset odstotkov, odpustila zaposlene in prodala premoženje, da bi zbrala denar.

Gibson je dejal, da Hicks podpira reformistično agendo pokojnega papeža Frančiška, ki si je prizadeval za bolj vključujočo Cerkev, in da ga spoštujejo mnogi na nasprotnih straneh polarizirane Cerkve.

Dolan velja za vodilnega konservativca med ameriškimi škofi, ki so v zadnjih letih zaradi poglabljanja politične polarizacije v državi postali vse bolj razdeljeni. Na drugi Trumpovi inavguraciji je tudi vodil uvodno molitev. Prav tako je umorjenega desničarskega političnega aktivista Charlieja Kirka pohvalil kot "sodobnega svetega Pavla", kar je na spletu sprožilo številne kritike katoličanov.

Dolan, ki je sicer znan kot zelo družaben človek, je pogost gost v konservativni oddaji Fox & Friends in vodi svojo tedensko oddajo na radijski postaji The Catholic Channel na radijski mreži Sirius XM.