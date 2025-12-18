Celjanom ni uspelo, čakajo jih dodatne kvalifikacije za osmino finala

Nogometaši Celja so se v odločilni bitki v ligaškem delu konferenčne lige pomerili z irskim Shelbournom, tekma na štadionu Z'dežele pa se je končala z neodločenih 0:0, kar pomeni, da bodo slovenski jesenski prvaki pot v osmino finala iskali v dodatnih kvalifikacijah februarja prihodnje leto.

Danes je bilo vzporedno odigranih kar 18 tekem zadnjega kroga ligaškega dela konferenčne lige. Pestro je bilo tudi v Celju, kjer je slovenski jesenski prvak pričakal irski Shelbourn in iskal zmago, s katero bi si močno izboljšali možnosti za uvrstitev med osem najboljših, ki zagotavlja neposredno uvrstitev v osmino finala. Četi Alberta Riere ni uspelo, tekma se je končala brez zadetkov, Celjane pa tako čakata dodatni dve tekmi za napredovanje v osmino finala. Ti bosta na sporedu 19. in 26. februarja 2026. Žreb parov dodatnih tekem za uvrstitev v osmino finala bo 16. januarja, osmina finala pa bo na sporedu 12. in 19. marca.

Riera je tudi danes pogrešal poškodovanega kapetana Žana Karničnika, je pa zdravstvene težave popolnoma odpravil prvi strelec Franko Kovačević, ki si skupaj z znancem iz 1. SNL Nardinom Mulahusejnovićem (Noah) ter Švedom Mikaelom Ishakom (Lech Poznan) deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev konferenčne lige, vrnil pa se je tudi borbeni Španec Juanjo Nieto.

Domači nogometaši so imeli številne priložnosti, najlepšo pa je v drugem delu zapravil Ivica Vidović. Varovanci Alberta Riere so sicer proti golu sprožili 23 strelov, a brez uspeha.

Neposredno v osmino finala gredo Strasbourg, Rakow, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Šahtar Doneck, Mainz, AEK Larnaka in AEK Atene. Klubi na mestih od 9 do 24 čakajo dodatne kvalifikacije, Celjani so z desetimi točkami ligaški del končali na 13. mestu.

Neuspeh številnih klubov z bogato tradicijo

Konferenčna liga je v tej sezoni postregla s številnimi presenečenji. V izločilni del so se tako prebili tudi prvaki Kosova (Drita) in Severne Makedonije (Shkendija), brez možnosti za napredovanje pa so še pred zadnjim krogom ostali tudi klubi z bogato tradicijo in globoko denarnico, kot so Dinamo Kijev, Legia Varšava, Slovan Bratislava in Rapid Dunaj. Tako v Evropi ne bo prezimilo tudi nekaj slovenskih legionarjev.

Petar Stojanović, ki pri Legii ne dobiva največje minutaže, je v zadnjem evropskem nastopu gostil Lincoln in zmagal s 4:1. Presenetljivo hitro je evropsko sezono končal tudi Slovan iz Bratislave. V prejšnji sezoni je nastopal v ligi prvakov, zdaj pa se v konferenčni ligi ni uspel uvrstiti med 24 najboljših. V zadnjem krogu je sicer z 1:0 premagal švedski BC Häcken, Kenan Bajrić je bil član začetne enajsterice in odigral 78 minut, medtem ko je Andraž Šporar bo zaradi poškodbe manjkal.

Danes smo pogrešali še enega slovenskega legionarja. Dejan Petrovič je prejšnji četrtek zatresel mrežo Celja in pomagal Rijeki do dragocene zmage (3:0), s katero si je zagotovila nadaljevanje evropske sezone, danes pa se je v Krakovu z drugouvrščenim ukrajinskim brezdomcem Šahtarjem Doneckom razšla brez golov. Slovenski reprezentant je manjkal zaradi kazni treh rumenih kartonov, konferenčno ligo bo nadaljeval prihodnje leto v kvalifikacijah za osmino finala. Tam bo tudi poljska Jagiellonia Dušana Stojinovića (igral je vsega štiri minute), ki je 0:0 igrala z nizozemskim AZ Alkmaar.

Finale bo 27. maja 2026 na stadionu Red Bull Arena, ki ga odlično poznata zlasti Benjamin Šeško in Kevin Kampl.

Najboljši strelci konferenčne lige: 5 – Ishak (Lech), Kovačević (Celje), Mulahusejnović (Noah)

4 – Marius (Samsunspor)

3 – Burke (Shamrock Rowers), Diaby-Fadiga (Rakow), Godo (Strasbourg), Koita (AEK Atene), Mijnans (AZ), Neofytou (Omonia), Parzyszek (KuPS)

