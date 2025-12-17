V glavnem delu treh evropskih klubskih tekmovanj nastopa 108 ekip. Le eni izmed njih ni uspelo v tej sezoni doseči niti enega zadetka. Na veliko srečo Celja je to ravno Shelbourne, predstavnik Irske, ki bo v četrtek v zadnjem krogu konferenčne lige gostoval v knežjem mestu.

Žoga je okrogla in nepredvidljiva, v današnjem nogometu velja prisluhniti opozorilom, kako lahko malodane vsak premaga vsakogar. Ali pa mu vsaj zatrese mrežo. Kar se tiče doseganja zadetkov, ima evropska sezona 2025/26 svojega neslavnega junaka. Med 108 udeleženci ligaških delov treh evropskih klubskih tekmovanj jih je namreč 107 doseglo vsaj zadetek, le za enega pa so mreže tekmecev ostale kot začarane in se niso zatresle niti enkrat. Na srečo Celjanov je ta osmoljenec irski Shelbourne. Ravno njihov tekmec v zadnjem krogu ligaškega dela, v katerem bodo iskali priložnost, da se s pomočjo domače zmage vendarle prebijejo med osem najboljših na skupni lestvici in se uvrstijo neposredno v osmino finala tekmovanja.

Celjani imajo lepo priložnost, da si z zmago nad Shelbournom zagotovijo neposredno uvrstitev v osmino finala konferenčne lige. Foto: Jure Banfi

S tem bi se Rierovi varovanci izognili napornemu play-offu za osmino finala. Izognili bi se dvema tekmama, odigranima v začetku spomladanskega dela, na katerih bi lahko visela na nitki njihova udeležba v Evropi. Presegli bi uspeh iz prejšnje sezone in si zagotovili dodaten počitek v začetku leta 2026. Takšno nagrado in privilegij torej nudi zmaga nad tekmecem iz predmestja Dublina, zato bodo v knežjem mestu skušali narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi uresničili cilj in se v četrtek veselili zgodovinske zmage. Pomembnost srečanja so prepoznali tudi navijači, saj je že do torka pošlo pet tisoč vstopnic.

Irci še pri ničli, Slavia in Maccabi pa pri dveh

V četrtek bo tako na stadionu Z'dežele gostoval klub z najmanj nevarnim napadom izmed vseh 108 udeležencev evropskih klubskih tekmovanj. Shelbourne ni na petih tekmah ligaškega dela konferenčne lige dosegel niti enega zadetka, njegova mreža pa se je zatresla sedemkrat. Osvojil je le eno točko, vsaj v tej rubriki pa vendarle ni najslabši v konferenčni ligi, saj je dunajski Rapid, ogromno razočaranje sezone, nanizal kar pet porazov in je še vedno pri sramotni ničli.

Navijači Shelbourna, ki se pripravljajo na gostovanje v Celju, v tej sezoni še niso dočakali zadetka svojih ljubljencev v konferenčni ligi. Foto: Guliverimage

Kako pa je z najmanj učinkovitimi klubi v preostalih evropskih tekmovanjih? V elitni ligi prvakov je vseh 36 udeležencev v uvodnih šestih krogih doseglo vsaj dva zadetka. Najslabši napad ima praška Slavia. Češki prvak se je podpisal pod le dva zadetka. Podobno velja tudi za ligo Europa, kjer je najmanj zadetkov, le dva, dosegel izraelski Maccabi Tel Aviv. Tudi v evropski ligi pa v negativnem, kar se tiče (ne)osvajanja točk, izstopa klub, ki ga pred začetkom sezone tako nizko ni pričakoval prav nihče. Francoski Nice doživlja kopico razočaranj, v šestih krogih je vknjižil ravno toliko porazov, s tem pa že dva kroga pred koncem tekmovanja izpadel iz boja za napredovanje.

Na petih tekmah le sedem strelov

Že dolgo je misel o tem, da bi lahko zaigral v izločilnem delu, opustil tudi Shelbourne. Z zgolj eno točko ni več v krogu kandidatov za prezimitev v Evropi. O tem, kako skromen je v napadu, so dovolj zgovorne tudi številke iz rubrike strelov v okvir vrat. V tej sezoni jih je v konferenčni ligi zbral najmanj prav Shelbourne. Zgolj sedem na petih tekmah, kar je imenitna novica za celjskega vratarja Žana Luka Lebana.

Shelbourne na evropskih tekmah v tej sezoni strelja s praznimi naboji. Bo tako tudi v četrtek? Foto: Guliverimage

Podobno skromni so tudi napadalci Shamrock Roversa, stari znanci Celja, ki so v tej sezoni že okusili moč Rierovih varovancev, zlasti dvakratnega strelca Franka Kovačevića (0:2 na Irskem). Irski sosedi Shelbourna so v okvir vrat tekmecev usmerili osem strelov. Vseh preostalih 34 udeležencev konferenčne lige se lahko pohvali z dvomestno številko. Celjani so denimo na desetem mestu (25 strelov v okvir vrat, v povprečju torej pet na tekmo), vodilni pa je nizozemski AZ Alkmaar (33).

Če ima Shelbourne bolj slab učinek v napadu, pa se lahko bistveno bolj pohvali z obrambo, saj ne prejema veliko zadetkov. V petih krogih jih je prejel sedem, natanko toliko kot tudi Celje. Razlika je le v tem, da ima Rierova četa skupno razliko v zadetkih 8:7, nedaven visok poraz na Reki (0:3) jo je izdatno poslabšal, Shelbournova pa znaša 0:7.

Najmanj sta jih prejela Arsenal in ciprski AEK

Kar se tiče prejetih zadetkov, se je vsaj enkrat zatresla mreža prav vseh 108 udeležencev evropskih tekmovanj. Med njimi pa izstopata dva kluba, ki sta prejela le en gol. To sta londonski Arsenal, ki vodi v ligi prvakov in ima veličastno razliko v zadetkih 17:1, ter ciprski AEK Larnaka, ki tekmuje v konferenčni ligi in je še neporažen, njegova razlika v zadetkih pa znaša 6:1.

Zanimivo je, da je edini nogometaš, ki je v tej sezoni v Evropi zatresel mrežo Arsenala, šele 17-letni up Bayerna Lennart Karl. Foto: Reuters

Ni manjkalo dosti, pa bi Ciprčani še vedno vztrajali pri ničli, a so na zadnji tekmi, ko so prejšnji četrtek gostovali na Švedskem pri Hackenu (1:1), prejeli zadetek v sodnikovem podaljšku v 94. minuti. AEK je sicer poleti v kvalifikacijah za ligo Europa prekrižal načrte Celjanom (2:1 in 1:1), zagodel pa jo je tudi varšavski Legii in beograjskemu Partizanu.

V ligi prvakov in ligi Europa se bodo evropski obračuni v ligaškem delu nadaljevali tudi v začetku leta 2026, ko bosta odigrana še sedmi in osmi krog, v konferenčni ligi, kjer bo skupno odigranih le šest krogov, pa bo prvega dela tekmovanja konec že v četrtek. Celjani imajo tako priložnost, da Shelbourne konča evropsko pot z neslavno učinkovitostjo v napadu, saj bi lahko kot edini izmed 108 udeležencev evropskih tekmovanj končal ligaški del brez enega samega doseženega zadetka. Spopad med Celjem in Shelbournom se bo začel v četrtek ob 21. uri.