Nova trenerska menjava v Angliji? Hrvat v pripravljenosti.

Angleško prvenstvo, 21. krog:

Torek, 6. januar:

Se bo West Ham izvlekel iz krize?

West Ham je upal na novoletni preporod, ki pa se zaenkrat ni uresničil. Za Londončani je zelo skromna prva polovica sezone, z novo hladno prho pa se je začelo tudi leto 2026. Kladiva so gostovala pri Wolverhamptonu, utrpela visok poraz (0:3) in najskromenjši ekipi lige kot prva prepustila celoten izplen točk.

V vzhodnem Londonu so se prižgali vsi alarmi, mrzlično se iščejo okrepitve; po brazilskem napadalcu Pablu je West Ham predstavil še drugo zimsko okrepitev v napadalnem delu zasedbe. Dres angleškega prvoligaša bo oblekel Taty Castellanos, Argentinec, ki je zadnji dve leti in pol igral za Lazio. V serie A je zbral 75 nastopov in vknjižil 16 zadetkov.

Velik del podpornikov londonskega kluba je sicer prepričan, da je čas tudi za spremembo na trenerskem položaju. Nuno Espirito Santo je na udaru vse ostrejših kritik, glavni kandidat za reševanje zahtevne situacije v nadaljevanju sezone pa je hrvaški strateg Slaven Bilić, ki si je pri West Hamu kruh že služil tako v igralski kot trenerski karieri.

Po informacijah, ki prihajajo z Otoka, je 57-letnik pripravljen sprejeti izziv, marsikaj pa bi utegnilo biti odvisno prav od nocojšnjega obračuna z Nottinghamom.

Derbi na Emiratesu

Izjemno pester premierligaški spored prinaša sreda; v večernih urah bo odigranih kar osem tekem, na delu bosta tudi oba Slovenca. Jaka Bijol se z Leedsom podaja na zahtevno gostovanje v Newcastle, Benjamin Šeško pa bo z Manchester Unitedom v prvi tekmi po koncu ere Rubena Amorima poskušal upravičiti vlogo favorita proti Burnleyju.

Četrtek prinaša zadnjo tekmo 21. kroga in hkrati njegov vrhunec. Na Emiratesu bo vodilni Arsenal gostil Liverpool, ki je po pravi drami v minulem krogu ostal brez zmage nad Fulhamom.

Angleško prvenstvo, 21. krog:

Sreda, 7. januar:

Četrtek, 8. januar:

