Še drugo leto zapored se lahko z najdaljšo evropsko sezono izmed slovenskih klubov pohvali Celje. Grofje so se uvrstili v osmino finala konferenčne lige, kjer se bodo spopadli z atenskim Aekom. Zanimivo je, da so se z grškim velikanom v tej sezoni že srečali. Jeseni so bili v knežjem mestu boljši s 3:1, a je takrat Celjane vodil še Albert Riera, v napadu pa je s tremi zadetki izstopal zdaj že nekdanji napadalec Celje Franko Kovačević.

Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri na domačem igrišču čaka prvo srečanje osmine finala konferenčne lige z grškim predstavnikom AEK iz Aten. Grki so stari znanci Celjanov, saj so se z njimi že srečali v ligaškem delu konferenčne lige in zmagali s 3:1. Celjani se zavedajo, da jih nasprotnik tokrat bolje pozna, a se nadejajo uspeha. Za srečanje vlada veliko zanimanje, do danes je bilo prodano šest tisoč vstopnic, v Slovenijo pa bi lahko prišlo zelo veliko navijačev Aeka, po nekaterih informacijah celo dva tisoč!

Aek igra drugače kot jeseni

Ivan Majevski je debitiral v Evropi proti Driti. Na obeh tekmah je bil s Celjem boljši s 3:2. Foto: Aleš Fevžer Jesenski poraz bo Grke še nedvomno dodatno motiviral, saj se bodo Celjanom želeli oddolžiti zanj. "Na tekmo nikoli ne gledamo na ta način. Osredotočeni smo zgolj na tekmeca. Pogledal sem njihovih zadnjih pet ali šest tekem in videl, kaj so spremenili in česa ne. Zdaj igrajo na precej drugačen način z dvema klasičnima napadalcema," je na današnji novinarski konferenci povedal celjski strateg Ivan Majevski.

V isti sapi je izpostavil, da se njegovo moštvo v letošnji sezoni takšne postavitve nasprotnika običajno loteva s tremi osrednjimi branilci. "Naš način igre je vselej enak, razlika je zgolj v tem, kdo se postavi višje in kdo nižje."

Spopad vodilnih v Sloveniji in Grčiji

Celjani so v zadnjem nastopu v 1. SNL ostali brez točk v Kidričevem. Foto: Jure Banfi AEK v grškem prvenstvu po 24 odigranih krogih trenutno zaseda prvo mesto. Atenčani so doslej zbrali 56 točk in imajo dve točki prednosti pred Paokom iz Soluna in pirejskim Olympiakosom. Na zadnjih osmih tekmah pa so zabeležili pet zmag in tri remije.

Tudi igralci iz knežjega mesta trenutno vodijo v domačem prvenstvu, a so na zadnjih petih tekmah doživeli tri poraze, in sicer proti Olimpiji, Bravu in Aluminiju, čemur se ni mogel izogniti niti Majevski.

"Zadnje mesece nismo v idealnem stanju. To se vidi tudi na igrišču, a jaz sem tukaj, da to popravim. Vsaka od tekem, ki smo jo izgubili, je pokazala, kaj deluje in kaj ne. Proti Olimpiji se nekateri igralci niso držali načrta, medtem ko na tekmi z Bravom na začetku nismo bili dovolj zbrani. Tekma proti Aluminiju je bila za nas slaba, na kar je vplivalo tudi dejstvo, da smo v zimskem prestopnem roku izgubili nekaj igralcev," je povedal Belorus na klopi Celja.

Belorus Ivan Majevski priznava, da Celjani v zadnjih mesecih niso v idealnem stanju. Foto: Jure Banfi

Zaradi zadnjih neuspehov, Celjani so v domačem prvenstvu dvakrat zapored izgubili in s tem najbližjim tekmecem dovolili, da se jim približajo na lestvici, se Belorusu maje stolček trenerja.

Slabši rezultati na zadnjih tekmah naj ne bi vplivali na vzdušje v ekipi, kar je potrdil tudi celjski vezist Darko Hrka. "Vsaka ekipa na svetu ima obdobja, v katerih ne igra najbolje. Na vse skupaj skušamo gledati pozitivno, v slačilnici ni nobene negativne energije. Na vsaki tekmi gremo na zmago."

Aek vreden šestkrat več, a …

Grški velikan AEK Atene ima šestkrat dražjo ekipo od Celjanov. Jeseni mu to ni pomagalo do točk v knežjem mestu. Foto: Reuters Moštvo AEK je po podatkih Transfermarkta vredno 73,88 milijona evrov. Po vrednosti pa še vedno izstopa srbski napadalec Luka Jović, za katerega usluge bi bilo potrebno odšteti sedem milijonov evrov. Vrednost Celja je trenutno ocenjena na 12,3 milijona evrov, pri čemer slabo šestino te vrednosti predstavlja cena za Svita Sešlarja (2,2 milijona evrov).

V ligaškem delu konferenčne lige je grškega predstavnika s hat-trickom potopil Franko Kovačević, ki je pozimi zapustil celjsko moštvo in odšel k madžarskemu Ferencvarosu. Hrka tokrat pričakuje močnejši AEK: "Trenutno so v dobri formi in nas že poznajo, a tudi mi smo analizirali njihovo igro in smo pripravljeni."

Majevski: Morda je težava v glavah

Nastop Žana Karničnika je v četrtek pod vprašajem. Foto: Guliverimage Celjski trener Majevski se je proti koncu dotaknil tudi dejstva, da njegovi varovanci v zadnjem času pogosto ne odigrajo dveh enakovrednih polčasov. "To že dalj časa opažam in poskušam analizirati. Morda je težava v glavah ali v kondicijski pripravi. Izgubili smo tudi Kovačevića in Danijela Šturma. Večje breme tako pade na Armandasa Kučysa, ki je prav tako bil dalj časa poškodovan, enako velja za Žana Karničnika."

Slednji je sicer že začel trenirati z ekipo, a njegov nastop na stadionu Z'dežele je v četrtek pod velikim vprašajem. V kadru zagotovo ne bo Jakova Pranjića, Nina Vukasovića in že dalj časa poškodovanega Marka Zabukovnika.

Navkljub vsemu je Majevski druženje s predstavniki sedme sile sklenil optimistično. "Fantje so odlično trenirali in spremenili nekatere stvari. Upam, da se bo rezultatska krivulja obrnila navzgor."