Vse je enkrat prvič. Tako je tudi Svit Sešlar, najdražji nogometaš v vrstah Celja, prvič v dresu kluba iz rojstnega mesta dosegel dva zadetka. To je storil na zelo pomembni tekmi in Celjanom pomagal do novega evropskega podviga, po domači zmagi nad Drito (3:2) pa je opozoril tudi na nekatere pomanjkljivosti v igri Celja, ki se ne bi smele ponavljali, če bi želeli grofje v Evropi preskočiti še kakšno oviro. V osmini finala jih čaka grški velikan AEK Atene.

Predstavlja nekaj več. V zvezni vrsti ga krasi imeniten pregled igre, njegove podaje so lahko zelo natančne, a tudi prefinjene, v kreativnem smislu spada med najbolj nadarjene in izstopajoče v Sloveniji, s tem pa tudi kompenzira malce manjšo hitrost in eksplozivnost.

Ker pa se zelo pogosto v zadnjem obdobju uvršča tudi na seznam strelcev, so lahko navijači Celja presrečni, da znova nosi rumeno-modri dres. Svit Sešlar, 24-letni povratnik v celjsko zasedbo, je v dobri formi, kar lahko veseli tudi selektorja Boštjana Cesarja. Po domači zmagi nad Drito (3:2), ki jo je zaznamoval z dvema zadetkoma, se je rade volje ustavil pred novinarskimi mikrofoni.

Nazadnje mu je to uspelo v dresu Olimpije

Pred vrnitvijo v Celje je navduševal v dresu Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvič po 22. novembru 2022, ko je dvakrat zatresel mrežo danes žal propadlih Domžal in Olimpiji pomagal do zanesljive prvenstvene gostujoče zmage (3:0), ki je zeleno-belim pomagala do poznejše dvojne krone, je na tekmi znova dosegel dva zadetka. Takrat ga je vodil Albert Riera, ki si je pozneje kot trener Celja dolgo prizadeval, da bi Sešlarja vrnil v knežje mesto. Za vedno, ne le kot posojenega igralca.

Vodstvo kluba mu je šlo nasproti. Doseglo je dogovor s turškim Eyüpsporjem, "celjski sin" se je vrnil v rojstno mesto, Španec pa ni skrival navdušenja. Ko pa je na celjski naslov proti koncu zimskih priprav na nadaljevanje sezone prispela izjemna ponudba nemškega velikana Eintrachta, je Riera s težkim srcem, a toliko večjim ponosom zapustil Celje. Kombinacija Riera – Sešlar, ki ponavadi prinaša zelo dobre rezultate, je tako razpadla.

Ponosen na celotno ekipo

Trenerske vajeti je prevzel Rierov donedavni pomočnik Ivan Majevski, ki se lahko za zdaj kljub občasnemu nihanju pohvali z dobrimi rezultati. Zanje pa je zelo zaslužen prav Sešlar, ki je v vroči strelski formi. Odkar se je vrnil iz Turčije, je dres Celja v vseh tekmovanjih oblekel šestkrat. Ravno tolikokrat se je vpisal tudi med strelce, na povratni tekmi kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige pa je prvič v karieri v dresu Celja dosegel kar dva zadetka.

Svit Sešlar je zelo priljubljen med mladimi nogometnimi navdušenci v Celju. Foto: Aleš Fevžer

"Ponosen sem na celotno ekipo. Ponosen sem na izkazani boj. Od prve do zadnje minute smo se borili proti fizično dobro pripravljeni ekipi, ki nas je z dolgimi žogami prisilila, da smo se spustili malce nižje. Vseeno smo jo dvakrat premagali. Tudi ekipa, kot je Drita, se je morala uvrstiti v ta del tekmovanja, tako da ima zagotovo neko kakovost," je 24-letni Celjan, ki sta ga na tribunah spremljala tudi oče Simon Sešlar in agent Nenad Protega ter imela kaj videti, povedal po domači zmagi nad prvakom Kosova.

Kaj vse morajo popraviti v igri?

Prvič v karieri je v Evropi dosegel dva zadetka za Celje. Foto: Aleš Fevžer V slačilnici so celjski nogometaši znali proslaviti nov evropski uspeh, dve zaporedni zmagi, čeprav sta bili priigrani po hudem boju, pa sta še izboljšali klubski koeficient.

Če bodo Celjani želeli iti v Evropi še dlje, bodo morali pokazati bistveno več. To je izpostavil tudi Sešlar. "Proti Driti bi morali bolj nadzorovati igro. V določenih položajih bi morali biti bolj mirni, tako bi igra lažje stekla. Izgubljali smo preveč preprostih žog. Ko so pritisnili na nas, bi morali izsiliti tudi več prekrškov. Potem bi prisilili tekmeca, da se pomakne nazaj. Potem ne bi bili več tako samozavestni s temi dolgimi žogami, ki so jih dobivali," je zaupal udarni član Celjanov v spomladanskem delu prvenstva, saj se je podpisal že pod šest zadetkov.

Tekme raje igra na vsake tri dni kot počiva

Zakaj se tako pogosto znajde med strelci? "Ker igram na položaju sprednjega zveznega igralca, se v položajih za zadetek znajdem iz ozadja. Imeli smo tudi dosti enajstmetrovk," se je nasmejal Sešlar, sicer dokaj natančen izvajalec najstrožjih kazni, kar je dokazal tudi v Celju proti Driti, vseeno pa je v tej sezoni tudi že zapravil strel z bele točke. To se mu je na primer zgodilo proti Muri.

V 1. SNL se je vpisal med strelce na štirih zaporednih tekmah. Na vseh, odkar se je vrnil iz Turčije. Foto: Reuters

Po zmagi nad Drito je bil z mislimi že pri naslednjem prvenstvenem izpitu. V nedeljo se vrača v Stožice, kjer je pred leti blestel pod vodstvom Riere v dresu Olimpije. S Celjani bo gostoval pri Bravu, zgoščen tekmovalni urnik, ki ga čaka v nadaljevanju sezone, pa ga prav nič ne moti. Prav nasprotno. "Trpel sem, ko smo imeli zadnji teden dni prosto," se je nasmehnil, ko je pojasnjeval, kako se je počutil, ko je bila zaradi zasneženega igrišča prestavljena prvenstvena tekma v Kidričevem, in je moral skupaj s soigralci prisilno počivati.

"Veliko raje igram tekme na vsake tri dni. Noge bodo zaradi tega težke, ampak nogomet igramo zato, da lahko uživamo na igrišču," je pojasnil bistvo, ki mu lahko zaploska vsak ljubitelj nogometa v knežjem mestu. Sešlar je namreč v Celju za razliko od Turčije znova hitro ujel tekmovalno formo in visoko stopnjo formo, tako da uživa na igrišču. Takšen nogometaš pa lahko za tekmece predstavlja največje preglavice.

O odhodu Riere: Nimamo kaj, takšen je nogomet

S Celjani želi osvojiti državni naslov in nato nastopiti v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Aleš Fevžer S Celjani želi pod taktirko Majevskega postati državni prvak, kar mu je pred leti že uspelo z Olimpijo, hkrati pa pokazati še bistveno več kot proti Driti in se uvrstiti čim dlje v Evropi. Ko se je vrnil v rojstno mesto, je pričakoval, da bo te izzive naskakoval s trenerjem Albetom Riero, a so se stvari razpletle drugače.

"Nimamo kaj. Takšen je nogomet. Igralci in trenerji prihajajo ter odhajajo. Treba je čim prej pozabiti na to, gremo dalje," se je že privadil sodelovanja z beloruskim strategom. V nedeljo se vrača v Stožice, ki jih odlično pozna, tam pa ga čaka nov izziv, saj se bo skušal še petič zapored v 1. SNL vpisati na seznam strelcev.