Ko se dnevi podaljšajo: pet preprostih idej, kako ob gregorjevem pozdraviti pomlad

Gregorjevo je praznik svetlobe, daljših dni in začetka prave pomladne energije. Letos ga praznujte malo drugače – z drobnimi dejanji, ki osvežijo dom, odnose in vsakdan.

Več svetlobe, življenja in ljubezni: to je gregorjevo!

Veste, od kod izvira gregorjevo, ki ga praznujemo 12. marca? Nekoč so obrtniki na ta dan vrgli luč v vodo, ker so dnevi postali dovolj dolgi, da ni bilo več treba delati ob svečah. Od tod tudi običaj spuščanja lučk po potokih. Gregorjevo je hkrati tudi dan, ko se po ljudskem izročilu ptički ženijo, zato mu pravimo tudi slovensko valentinovo. Več svetlobe je pomenilo nov začetek – in malo več prostora za življenje ter ljubezen.

Zato je lahko ta praznik priložnost, da zavestno upočasnite in pozdravite pomlad na svoj način. Tu je nekaj preprostih idej, kako lahko ta dan spomladansko obarvate, da bo zares poseben.

5 idej za sodobno praznovanje gregorjevega

1. Večer ob svečkah – tudi če jih ne boste spuščali po vodi

Običaj spuščanja lučk po vodi lahko prevedete v preprost večer doma. Prižgite čajne svečke, pripravite nekaj okusnega in si vzemite čas drug za drugega – brez ekranov.

Poleg čajnih svečk na mizo postavite majhen večerni prigrizek, namenjen deljenju: izberite sir Maasdam ali kozji sir, dodajte nekaj rezin odličnih suhomesnatih izdelkov Kras ter postrezite z oljčnim oljem Monini. Morda boste ob tem odprli steklenico dobrega vina ali pa raje skuhali dišeč čaj 1001 cvet – pomembno je le, da uživate v občutku skupne topline in bližine.

Preprost večer ob svečkah združi obe plati tradicije gregorjevega – svetlobo in ljubečo bližino. (Fotografija je nastala s pomočjo umetne inteligence.) Foto: Spar Slovenija d.o.o.

2. Sladko presenečenje, ker se ptički ženijo

Gregorjevo ni le praznik luči, ampak tudi praznik zaljubljencev, t. i. slovensko valentinovo, zato je to lepa priložnost za sladko pozornost. Čokolada na blazini, sladica po večerji ali najljubši rogljiček ob jutranji kavi prepričljivo pokažejo, da ste pozorni in da vam je mar.

Poklonite elegantno bombonjero Lindt, priljubljeno čokolado Milka ali pa cappuccino Nescafé. Lahko pa presenetite z zajtrkom v postelji – masleni toast, malo masla in marmelade ter sveže kuhana kava ustvarijo preprost, a zelo oseben začetek dneva.

3. Dnevi so daljši, temperature pa višje, zato: vsi ven!

Daljši in toplejši dnevi kar vabijo na prosto – in to je morda najlepši del tega praznika. Po službi ali šoli je še vedno svetlo, zato je gregorjevo idealna priložnost, da simbolično odprete sezono igre zunaj, vožnjo s kolesi in poganjalčki ter vrtnarjenja na balkonu ali vrtu.

Otroci bodo navdušeni nad zložljivim skirojem, poganjalcem Bee Cool Mini ali nogometnim golom Legoni Soccer 213, ki dvorišče hitro spremeni v igrišče. Tudi met na koš s samostoječim košem za košarko je lahko začetek nove pomladne rutine za vso družino – nekaj minut gibanja po večerji se hitro spremeni v zdravo navado.

Daljši dnevi pomenijo več časa zunaj – za igro, gibanje in prve prave pomladne večere. (Fotografija je nastala s pomočjo umetne inteligence.) Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Če pa vas bolj kot k igri vleče k zemlji pod prsti, je to idealen trenutek za prve zasaditve. Očistite in pripravite korita, posejte mešanico semen za cvetoči travnik ter preverite, ali so vaše vrtne rokavice ter orodje pripravljeni na novo sezono. Ustvarite kotiček, kjer bo letos nekaj raslo – pa naj bo to vrt, terasa ali le nekaj loncev zelišč na balkonu.

4. Prinesite pomlad na krožnike

Spremembo letnega časa najlažje začutimo pri obrokih. Težke zimske jedi lahko počasi zamenjajo svežina in barve. Lažji, bolj sveži obroki so preprost način, da praznik povežete z novim začetkom. Naj bo gregorjevo dan, ko na krožnik postavite nekaj, kar diši po pomladi.

Pripravite obrok iz svežega atlantskega lososa, dodajte skledo svežega motovilca ali posezite po jagodah, ki že dišijo po pomladi.

5. Spustite novo energijo v svoj dom

Ni treba, da se prav na praznik lotite spomladanskega čiščenja. Odprite okna in dobro prezračite, pospravite težke zimske plašče in odeje, na mizo postavite šopek svežega cvetja. Že en urejen kotiček lahko ustvari občutek svežine in nove energije.

Čiščenje bo prijetnejše in lažje, če osvežite nabor čistil in pripomočkov; morda je že čas za nov čistilni set, kot je Vileda Ultramax? Za čiščenje površin izberite krpe Microfibre Color, za urejanje in shranjevanje pa praktične zaboje s pokrovom.

Pomlad v dom vstopi skozi odprta okna, s cvetjem, spomladansko osvežitvijo in prvimi zasaditvami. (Fotografija je nastala s pomočjo umetne inteligence.) Foto: Spar Slovenija d.o.o.

Vse za praznovanje gregorjevega in svež spomladanski začetek na enem mestu

Letos gregorjevo izkoristite kot priložnost, da se veselite vsega lepega, kar prinaša pomlad: več svetlobe, več ljubezni in več pestrih dejavnosti na svežem zraku.

Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija, d. o. o.