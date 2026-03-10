Torek, 10. 3. 2026, 15.30
15 minut
Kazni po večnem derbiju
Olimpijo in Maribor po derbiju v Stožicah doletela ostra kazen
Nogometna kluba Olimpija in Maribor bosta po nedeljskem derbiju dodobra napolnila blagajno Nogometne zveze Slovenije (NZS). Ta je Ljubljančane zaradi vedenja navijačev in pomanjkljive organizacije tekme kaznovala s 17.500 evri kazni, Mariborčane pa bodo nešportni navijači in neprimerno vedenje igralcev stali skupaj 11.060 evrov.
Z Nogometne zveze Slovenije so po 25. krogu Prve lige Telemach sporočili tudi preostale kazni. Te so precej manjše; Mura bo morala zvezi plačati 510 evrov kazni, Celje pa 500. Tudi v tem primeru gre za neprimerno vedenje navijačev obeh ekip.