Avtorji:
Ž. L., STA

Torek,
10. 3. 2026,
15.30

NZS NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija Prva liga Telemach

Torek, 10. 3. 2026, 15.30

Kazni po večnem derbiju

Olimpijo in Maribor po derbiju v Stožicah doletela ostra kazen

Avtorji:
Ž. L., STA

Olimpija Maribor | Olimpija in Maribor sta se v 25. krogu Prve lige Telemach razšla z remijem (0:0). | Foto Aleš Fevžer

Olimpija in Maribor sta se v 25. krogu Prve lige Telemach razšla z remijem (0:0).

Foto: Aleš Fevžer

Nogometna kluba Olimpija in Maribor bosta po nedeljskem derbiju dodobra napolnila blagajno Nogometne zveze Slovenije (NZS). Ta je Ljubljančane zaradi vedenja navijačev in pomanjkljive organizacije tekme kaznovala s 17.500 evri kazni, Mariborčane pa bodo nešportni navijači in neprimerno vedenje igralcev stali skupaj 11.060 evrov.

NZS NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija Prva liga Telemach
