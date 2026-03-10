Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
David Kos

Avtor:
David Kos

Torek,
10. 3. 2026,
19.33

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34

Natisni članek

Natisni članek
gospodarstvo Donald Trump recesija ZDA

Torek, 10. 3. 2026, 19.33

35 minut

Ameriško gospodarstvo bi se lahko že letos znašlo v recesiji

David Kos

Avtor:
David Kos

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Donald Trump | Predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek dejal, da je vojna proti Iranu bolj ali manj končana. | Foto Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek dejal, da je vojna proti Iranu bolj ali manj končana.

Foto: Reuters

Ameriško gospodarstvo je dolgo kljubovalo napovedim o njegovi upočasnitvi. A sveži podatki iz začetka letošnjega leta kažejo, da bi se lahko največje svetovno gospodarstvo že v prihodnjih mesecih znašlo na robu recesije ali celo v njej. Analitiki, ekonomisti in trgi opozarjajo, da vse več ključnih kazalnikov kaže na ohlajanje gospodarstva, hkrati pa geopolitični šoki dodatno slabijo že tako ranljivo gospodarsko sliko.

Ameriška administracija je še pred meseci napovedovala močno gospodarsko rast, a realnost se je v začetku leta obrnila v povsem drugo smer. Po najnovejši analizi ameriškega tednika Newsweek se je pojavilo pet ključnih opozorilnih znakov, ki nakazujejo, da bi se ZDA lahko v 2026 znašle v recesiji.

Donald in Melania Trump
Novice Slabe novice za Trumpa. Tega ni nihče pričakoval.

Ohlajanje trga dela

Najbolj alarmanten podatek prihaja s trga dela. ZDA so februarja izgubile 92 tisoč delovnih mest, čeprav so napovedi sprva kazale celo rast števila zaposlenih. Zaposlovanje je negativno v petih od zadnjih devetih mesecev, kar pomeni, da se lahko država že nahaja v t. i. "recesiji zaposlovanja".

Posebej zaskrbljujoče je, da delovna mesta izgubljajo celo sektorji, ki so bili do zdaj izjemno stabilni. Med njimi zdravstvo, ki je izgubilo kar 28 tisoč delovnih mest.

Gospodinjstva trošijo manj 

Ker potrošnja gospodinjstev predstavlja dve tretjini ameriškega bruto domačega proizvoda (BDP), je vsak premik v tej kategoriji izjemno pomemben. Podatki kažejo, da se predvsem nižji in srednji razredi spopadata z naraščajočimi stroški in upadanjem prihrankov, kar neposredno vpliva na padec potrošnje.

Donald Trump
Novice Za Trumpa je vojna proti Iranu bolj ali manj končana

To je še posebej zaskrbljujoče v času, ko se rast plač upočasnjuje, inflacija pa ostaja visoka v več ključnih segmentih gospodarstva.

Geopolitični šoki povečujejo tveganje recesije

Konflikt med ZDA, Izraelom in Iranom je ameriško gospodarstvo pognal v novo fazo negotovosti. Po napadu na Iran in poznejših povračilnih udarcih Irana je cena nafte prvič po letu 2022 skočila nad sto dolarjev za sodček, kar bo dodatno povišalo stroške energentov, logistike in proizvodnje.

Donald Trump, predsednik ZDA
Novice Trump na Bližnji vzhod poslal "letala sodnega dne", strahovi pred 3. svetovno vojno naraščajo

Vzporedno s tem so ameriški finančni trgi že reagirali z negativnimi premiki. Borzni indeksi so padli, kar kaže na resno zaskrbljenost vlagateljev.

Vse to se dogaja v času, ko je ameriško gospodarstvo komaj začelo kazati znake stabilizacije po dveh letih visoke inflacije in agresivnega dvigovanja obrestnih mer.

Slabša gospodarska pričakovanja in rast pesimizma

Ekonomisti opozarjajo, da več indikatorjev hkrati kaže na vztrajno slabšanje razmer; od padca zaupanja potrošnikov do zmanjšanja števila prostih delovnih mest ter ohlajanja industrijske proizvodnje.

Glavni ekonomist podjetja Moody's Analytics Mark Zandi je za Newsweek dejal, da je ameriško gospodarstvo na "prelomnici" in da bi se negativni trendi lahko hitro poglobili v recesijo, če se bodo nadaljevali visoki stroški energentov, trgovinske napetosti in oslabljeno povpraševanje. "Zvišale so se tudi dolgoročne obrestne mere, vključno s hipotekarnimi, saj vlagatelje v obveznice skrbijo inflacijski učinki dogodkov. Prizadete so tudi cene delnic. Vse to bo škodovalo pripravljenosti in sposobnosti potrošnikov za porabo, zlasti gospodinjstev z nižjimi in srednjimi dohodki. Če bo to oslabitev povpraševanja povzročila, da bodo podjetja začela odpuščati delavce, bo recesija postala vse bolj verjetna," je dejal Zandi.

Zakaj so ZDA tokrat še posebej ranljive?

Čeprav ZDA veljajo za najbolj robustno in inovativno gospodarstvo na svetu, so tokrat okoliščine drugačne. K temu najbolj prispevajo:
- visoke obrestne mere, ki počasi dušijo kreditni trg,
- zadolženost gospodinjstev narašča, prihranki iz časa pandemije pa so izginili,
- inflacija ostaja višja od želenega cilja,
- geopolitični šoki povišujejo cene energentov in povečujejo negotovost,
- trg dela, najmočnejši steber ameriškega gospodarstva, prvič po dolgem času kaže znake šibkosti.

Ekonomisti opozarjajo, da bo naslednjih nekaj mesecev ključnih. Prihodnji podatki o zaposlovanju, potrošnji in inflaciji bodo natančneje pokazali, ali ZDA dejansko tonejo v recesijo ali pa jim znova uspe preobrat v drugo smer.

Harg
Novice Je to ključ do kapitulacije Irana ali rdeča črta, ki je nihče ne upa prečkati?
Predsednik
Novice Ko je Putinu že grozila katastrofa, je prišla čudežna rešitev
gospodarstvo Donald Trump recesija ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.