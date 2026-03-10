Ameriško gospodarstvo je dolgo kljubovalo napovedim o njegovi upočasnitvi. A sveži podatki iz začetka letošnjega leta kažejo, da bi se lahko največje svetovno gospodarstvo že v prihodnjih mesecih znašlo na robu recesije ali celo v njej. Analitiki, ekonomisti in trgi opozarjajo, da vse več ključnih kazalnikov kaže na ohlajanje gospodarstva, hkrati pa geopolitični šoki dodatno slabijo že tako ranljivo gospodarsko sliko.

Ameriška administracija je še pred meseci napovedovala močno gospodarsko rast, a realnost se je v začetku leta obrnila v povsem drugo smer. Po najnovejši analizi ameriškega tednika Newsweek se je pojavilo pet ključnih opozorilnih znakov, ki nakazujejo, da bi se ZDA lahko v 2026 znašle v recesiji.

Ohlajanje trga dela

Najbolj alarmanten podatek prihaja s trga dela. ZDA so februarja izgubile 92 tisoč delovnih mest, čeprav so napovedi sprva kazale celo rast števila zaposlenih. Zaposlovanje je negativno v petih od zadnjih devetih mesecev, kar pomeni, da se lahko država že nahaja v t. i. "recesiji zaposlovanja".

Posebej zaskrbljujoče je, da delovna mesta izgubljajo celo sektorji, ki so bili do zdaj izjemno stabilni. Med njimi zdravstvo, ki je izgubilo kar 28 tisoč delovnih mest.

Gospodinjstva trošijo manj

Ker potrošnja gospodinjstev predstavlja dve tretjini ameriškega bruto domačega proizvoda (BDP), je vsak premik v tej kategoriji izjemno pomemben. Podatki kažejo, da se predvsem nižji in srednji razredi spopadata z naraščajočimi stroški in upadanjem prihrankov, kar neposredno vpliva na padec potrošnje.

To je še posebej zaskrbljujoče v času, ko se rast plač upočasnjuje, inflacija pa ostaja visoka v več ključnih segmentih gospodarstva.

Geopolitični šoki povečujejo tveganje recesije

Konflikt med ZDA, Izraelom in Iranom je ameriško gospodarstvo pognal v novo fazo negotovosti. Po napadu na Iran in poznejših povračilnih udarcih Irana je cena nafte prvič po letu 2022 skočila nad sto dolarjev za sodček, kar bo dodatno povišalo stroške energentov, logistike in proizvodnje.

Vzporedno s tem so ameriški finančni trgi že reagirali z negativnimi premiki. Borzni indeksi so padli, kar kaže na resno zaskrbljenost vlagateljev.

Vse to se dogaja v času, ko je ameriško gospodarstvo komaj začelo kazati znake stabilizacije po dveh letih visoke inflacije in agresivnega dvigovanja obrestnih mer.

Slabša gospodarska pričakovanja in rast pesimizma

Ekonomisti opozarjajo, da več indikatorjev hkrati kaže na vztrajno slabšanje razmer; od padca zaupanja potrošnikov do zmanjšanja števila prostih delovnih mest ter ohlajanja industrijske proizvodnje.

Glavni ekonomist podjetja Moody's Analytics Mark Zandi je za Newsweek dejal, da je ameriško gospodarstvo na "prelomnici" in da bi se negativni trendi lahko hitro poglobili v recesijo, če se bodo nadaljevali visoki stroški energentov, trgovinske napetosti in oslabljeno povpraševanje. "Zvišale so se tudi dolgoročne obrestne mere, vključno s hipotekarnimi, saj vlagatelje v obveznice skrbijo inflacijski učinki dogodkov. Prizadete so tudi cene delnic. Vse to bo škodovalo pripravljenosti in sposobnosti potrošnikov za porabo, zlasti gospodinjstev z nižjimi in srednjimi dohodki. Če bo to oslabitev povpraševanja povzročila, da bodo podjetja začela odpuščati delavce, bo recesija postala vse bolj verjetna," je dejal Zandi.

Zakaj so ZDA tokrat še posebej ranljive?

Čeprav ZDA veljajo za najbolj robustno in inovativno gospodarstvo na svetu, so tokrat okoliščine drugačne. K temu najbolj prispevajo:

- visoke obrestne mere, ki počasi dušijo kreditni trg,

- zadolženost gospodinjstev narašča, prihranki iz časa pandemije pa so izginili,

- inflacija ostaja višja od želenega cilja,

- geopolitični šoki povišujejo cene energentov in povečujejo negotovost,

- trg dela, najmočnejši steber ameriškega gospodarstva, prvič po dolgem času kaže znake šibkosti.

Ekonomisti opozarjajo, da bo naslednjih nekaj mesecev ključnih. Prihodnji podatki o zaposlovanju, potrošnji in inflaciji bodo natančneje pokazali, ali ZDA dejansko tonejo v recesijo ali pa jim znova uspe preobrat v drugo smer.