Od posmeha do luksuznega življenja: znani Slovenec do sto tisoč evrov prihodka na mesec prek Amazona

Žan Nekrep, eno najbolj prepoznavnih imen na področju spletnega podjetništva pri nas, svojo preverjeno metodo zdaj odpira širši javnosti. Sistem, s katerim ustvarja visoke mesečne prihodke na Amazonu, predstavlja kot jasno strukturiran proces, ki ga lahko razume in uporabi tudi popoln začetnik.

Žan verjame, da je spletni posel dostopen vsakomur – ne glede na starost, predhodne izkušnje ali formalno izobrazbo. Ključ ni v posebnem talentu, temveč v razumevanju sistema. Sam prek spleta ustvarja več kot sto tisoč evrov mesečnega prihodka, pri čemer temelji na modelu Amazon FBA (Fulfillment by Amazon).

Tukaj lahko vidite prihodek Žana Nekrepa na enem od računov na Amazonu (ima že tri):

Foto: Žan Nekrep Consulting

Če vas zanima, kako ta sistem deluje v praksi in kako ga lahko tudi vi postavite korak za korakom, se pridružite brezplačnemu spletnemu webinarju. Na njem bo Žan podrobno pokazal, kako iz Slovenije zgraditi prodajni sistem na Amazonu – od izbire izdelka do prve prodaje. Brez skrivnosti, brez nepotrebne teorije, z jasnimi primeri in konkretnimi številkami. 👉 Zagotovite si svoje brezplačno mesto tukaj.

V enem samem letu je – medtem ko si je privoščil vsaj sto dni oddiha ob morju – ustvaril prihodek s prodajo preprostih izdelkov, ki jih nikoli ni fizično skladiščil ali pošiljal sam. Sistem je deloval, ker je bil pravilno postavljen.

Bi radi tudi vi z minimalnim vložkom časa ustvarili stabilen spletni prihodek? Ne zamudite priložnosti za spremembo življenja. Žan Nekrep bo na tem ekskluzivnem webinarju razkril točen načrt, kako lahko vsak Slovenec začne služiti že naslednji mesec.

Žan na svojih družbenih omrežjih redno objavlja dokaze o zaslužkih svojih tečajnikov. Nekateri so začeli ob redni službi in po nekaj mesecih ugotovili, da s spletno prodajo zaslužijo vsaj trikrat več kot z osemurnim delovnikom.

Prav zato Žan vsak torek organizira brezplačni spletni webinar, na katerem sistem razloži od začetka do konca. Udeleženci dobijo strukturiran pregled celotnega procesa prodaje na Amazonu – od izbire izdelka do lansiranja – skupaj s praktičnimi usmeritvami, prilagojenimi slovenskim začetnikom.

Ste pripravljeni svoj čas nameniti služenju denarja? Prijavite se na brezplačni webinar in spoznajte korake, ki so številnim Slovencem že prinesli svobodo.

Premagajte dvome in začnite graditi svojo prihodnost

Mnogi se sprašujejo: "Je to sploh za Slovence?" Odgovor je pritrdilen. Žan Nekrep je dokazal, da geografska lokacija ni ovira. Lahko sedite v Ljubljani, Mariboru ali Portorožu, vaši kupci pa so v New Yorku.

Največja ovira ni pomanjkanje denarja ali časa, temveč pomanjkanje pravih informacij. Prav zato Žan vsak torek gosti brezplačni spletni webinar, na katerem razbije vse mite o spletnem zaslužku in začetnikom ponudi roko. "Ni pomembno, koliko ste stari ali kakšno izobrazbo imate. Pomembno je le, da razumete sistem, ki deluje 24 ur na dan, tudi ko spite," pravi Žan.

Ne dovolite, da vam strah pred neznanim prepreči pot do uspeha. Pridružite se na tisoče Slovencem, ki so že odkrili moč Amazona. Kliknite tukaj za brezplačno prijavo na webinar in začnite svojo pot do finančne neodvisnosti še danes!

Naročnik oglasnega sporočila je Žan Nekrep Consulting.