Kakšna borba v Stožicah, po drami v četrtfinale Cedevita Olimpija!

Cedevita Olimpija si je izborila četrtfinale EuroCupa, drugo sezono zapored. V areni Stožice je na obračunu osmine finala premagala nemško ekipo Chemnitz s 73:65. O potniku v četrtfinale je odločala ena sama tekma. Ob polčasu je bilo 36:39, tretjo četrtino prave borbe za parketu pa je ljubljanska ekipa dobila z 18:7 in spreobrnila potek tekme (54:46). DJ Stewart je dal 14 točk, Umoja Gibson 12, Aleksej Nikolić 11, dvomesten je bil tudi Rok Radović (10). Zmaga je prinesla četrtfinalni obračun z Bourgom.

Stewart se je vrnil v kader in dal osem točk v prvi četrtini

DJ Stewart Foto: Aleš Fevžer V rednem delu sezone je Cedevita Olimpija na 18 tekmah dosegla 12 zmag, Chemnitz jih je zabeležil devet, a je premagal JL Bourg in Bešiktaš. Slovenski prvaki so končali na tretjem mestu v skupini A in bili povsem blizu neposredni uvrstitvi v četrtfinale tekmovanja, nemški kolektiv pa je bil na lestvici skupine B šesti. Tekmo somine finala sta zaradi poškodbe izpustila Miha Cerkvenik in Luka Brajković. Trener Zvezdan Mitrović je tekmo začel s peterko Umoja Gibson, DJ Stewart, kapetan Jaka Blažič, David Škara in Thomas Kennedy. Za igro sta bila torej nared tudi Stewart in Kennedy, ki sta izpustila obračun lige ABA z Dubajem.

Prav Stewart je zadel prvi koš Cedevite Olimpije iz igre (3:2). Chemnitz je začel z zelo agresivno obrambo, na meji osebne napake, po prvi trojki na tekmi pa je v peti minuti povedel z 11:7. Minuto do konca prve četrtine si je Aleksej Nikolić izboril met za tri točke in zadel za vodstvo s 14:13. Tudi domači niso popuščali v obrambi, zato tako malo točk po 10 minutah igre. Za izid 16:15 je dal Stewart osem točk, Nikolić pa pet.

Nikolić zadeval v ključnih trenutkih

Znova premaloštevilna publika - glede na zelo dobre dosežke in predstave Cedevite Olimpije - je bila prvič na nogah v drugi minuti druge četrtine, ko je Nikolić atraktivno podal pod obroč, Kennedy pa je zabil za izenačenje na 20:20. A Chemnitz je ekipa, ki ne popušča - na to so v Stožicah opozarjali - in sredi druge četrtine je s trojko Kostje Mushidija povedla s 30:24. Gosti so povedli tudi za osem točk, a so zadnje minute polčasa vendarle pripadle domačim. Z drugo trojko Nikolića na tekmi so ti na glavni odmor odšli z zaostankom 36:39. Nikolić je bil pri 10 točkah, Corey Davis in Stewart sta jih dala po osem, Amadou Saw pa šest.

Aleksej Nikolić je dal v prvem polčasu 10 točk. Za vsak koš so košarkarji Cedevite Olimpije zares garali. Foto: Aleš Fevžer

Radović in Houindo za prvo višjo prednost Cedevite Olimpije

Tudi Rok Radovič je dal pomembne točke. Foto: Aleš Fevžer Cedevita Olimpija ni bila pri metu izza črte. Blažič je imel na začetku drugega polčasa met za tri za vodstvo, a je zgrešil. To je bil 11. zgrešena trojka Ljubljančanov iz 13 poskusov. Kapetan je bil še brez točke, a tudi na drugi strani Nike Sibande, eden od košarkarjev, na katere je pred tekmo opozarjal Mitrović. Borba za vsak koš se je nadaljevala. Za vodstvo Cedevite Olimpije z 48:46 je tri minute do konca tretje četrtine zadel mladi Cameron Houindo. V zadnjih sekundah četrtine je Rok Radović po dveh skokih v napadu prišel tudi do koša in postavil izid po 30 minutah igre - 54:46. To je bila najvišja prednost ljubljanske ekipe na tekmi. To četrtino je dobila z 18:7.

Gibson in Stewart zapečatila usodo Chemnitza

Rok Radović je bil eden ključnih mož v trenutkih, ko se je lomila tekma. Foto: Aleš Fevžer Sedem minut do konca je ljubljanska publika že začutila četrtfinale. Na noge jo je dvignil Matthew Hurt, ki je zadel trojko za vodstvo z devetimi točkami (59:50). A sredi zadnje četrtine so Nemci zadeli tri zaporedne trojke in se znova povsem približali (65:63). Je pa Gibson dve minuti pred zadnjo sireno zadel trojko več kot meter izza črte in spet se je v Stožicah lažje dihalo (69:64). Ko je še Stewart iz protinapada zabil za 71:64, o potniku v četrtfinale ni bilo več dvoma. Za končni izid 73:65 je dal Stewart 14 točk, Gibson 12, Nikolić 11, Radović 10, Hurt devet in Houindo šest točk. Na drugi strani je dal Sow 13 točk, Aher Uguak pa 12. Gostje so zgrešili kar 12 prostih metov.

"Res prigarana zmaga. Vsaj kakšen dan se lahko veselimo te zmage," je v prvi izjavi dejal Blažič. "Mislim, da smo pokazali karakter tudi, ko smo bili osem točk za njimi. Odigrali smo borbeno v obrambi in iz tega dosegli nekaj lahkih košev. In tako smo se vrnili."

Ob Cedeviti Olimpiji sta v osmini finala zmagala še Turk Telekom in Cluj-Napoca, ki je izločila Budućnost. Tekma med Venezio in Trentom še poteka.

Neposredno so se v četrtfinale uvrstili JL Bourg, Hapoel Jerusalem, Bešiktaš in Bahčešehir.

