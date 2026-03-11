Strelski šov Štajercev, Slovenija ni videla nove senzacije

V polfinale pokalnega tekmovanja so se že uvrstili Brinje Grosuplje, Radomlje in Aluminij, v četrtek pa se bosta v zadnjem četrtfinalu v Stožicah za polfinalno vstopnico spopadla Bravo in Nafta. Aluminij je v Prevaljah napolnil mrežo tretjeligašu Fužinarju. Zmagal je s 4:0, dvakrat pa je v polno meril Hrvat Josip Pejić. Kidričani se bodo v polfinalu pomerili z boljšim iz četrtkovega ljubljansko-lendavskega spopada.

Pokal Pivovarna Union, četrtfinale:

Sreda, 11. marec:

Pokal prinaša izjemno atraktivno bližnjico do lovorike ter tudi velik privilegij, kar zadeva igranje v Evropi. Pokalni zmagovalec je namreč upravičen do enega popravnega izpita, saj začenja evropsko pot v kvalifikacijah za ligo Europa in se v primeru neuspeha preseli v kvalifikacije za konferenčno ligo. Zato četrtfinalistom zagotovo ne primanjkuje motivacije, da bi letos postali pokalni zmagovalci.

Jesenice ostajajo edine v zgodovini pokala

Kidričani so se uvrstili med štiri najboljše v pokalu. Foto: Jure Banfi V slovenskem pokalnem tekmovanju se je v obdobju državne samostojnosti pripetilo le enkrat, da bi se v polfinale pokalnega tekmovanja uvrstil klub, ki nastopa šele v tretji ligi. To je leta 2004 uspelo Jesenicam. Letos bi lahko podoben podvig uspel Fužinarju, ki pa so v četrtfinalu doživeli visok poraz proti Aluminiju (0:4) in zaman naskakovali senzacijo.

Korošci so v četrtfinalu gostili Aluminij, dvoboj pa ni bil odigran v Ravnah, ampak v Športnem parku Ugasle peči v Prevaljah. Varovancem Ramiza Smajlovića, ki nastopajo v 3. slovenski nogometni ligi vzhod, na prvenstveni razpredelnici pa zasedajo deseto mesto, to ni pomagalo do uspeha. Kidričani so se izkazali za premočnega tekmeca.

Aluminij ima v tej sezoni v pokalu velike načrte. V tem tekmovanju je že trikrat zaigral v finalu in vselej ostali brez lovorike, tokrat pa se jim odpira lažja pot do pokalnega naslova, saj so štirje najboljši klubi 1. SNL – Celje, Koper, Maribor in Olimpija izpadli še pred polfinalom. Trener Aluminija Jura Arsić, ki je v nedeljo ostal v 1. SNL brez točk proti Kopru (2:4), je bil lahko tokrat zadovoljen s predstavo izbrancev. Zmagali so s 4:0. Dva zadetka je prispeval Hrvat Josip Pejić, po enega pa Adriano Bloudek in Filip Kosi.

Bravo je v 1. SNL nanizal tri zmage. V četrtek se bo spopadel z vodilnim drugoligašem Nafto. Foto: Aleš Fevžer

Zadnji četrtfinalni obračun bo potekal v četrtek v Stožicah, ravno na stadionu, kjer so lani Celjani v finalu pomendrali Koper. Bravo je po izpadih največjih favoritov v pokalnem tekmovanju čez noč prerasel v celo prvega favorita za osvojitev lovorike, ki bi jim veliko pomenila v letu, ko praznujejo okroglo 20-letnico ustanovitve kluba. V 1. SNL so se vrnili v dobro formo, nanizali tri zmage, a bodo imeli po drugi strani tudi opravka z najboljšim drugoligaškim klubom. Nafta je še edina neporažena ekipa v 2. SNL, po Muri pa želi pokvariti načrte še enemu članu slovenske klubske elite.

Brinje presenetilo Olimpijo, tekmo zaznamoval zaplet

Po izpadu branilca pokalnega naslova Celja, rekorderja tekmovanja Maribora in v tej sezoni kakovostnega Kopra je Olimpija postala največji favoriti za osvojitev pokala. A so se tudi oni že poslovili od tekmovanja, kjer se rada dogajajo presenečenja.

Za nenadejan izpad zmajev so poskrbeli nogometaši Brinja Grosuplja, ki so v 1/16-finala izločili Maribor, zdaj pa še Olimpijo. O zmagovalcu je odločil gol Kevina Benkiča v peti minuti tekme. Ljubljančani so iskali izenačenje, a komaj 19-letnega vratarja Jake Zrneca niso uspeli premagati.

V sodnikovem dodatku se je sprožil namakalni sistem, ekipi sta za nekaj minut zapustili zelenico, po vrnitvi pa se rezultat ni več spremenil. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija ni izkoristila niti igralca več, ki ga je imela od 83. minute naprej. Domačim so pojenjale moči, ko se je v sodnikovem dodatku sprožil sistem za namakanje zelenice in za nekaj minut prekinil tekmo. Po vrnitvi na zelenico sta ekipi odigrali še nekaj minut, v napad gostov je šel tudi vratar Matevž Vidovšek, a zeleno-belim ni uspelo pospraviti žoge v gol.

Mlinarji so se namučili na Primorskem

Prvi polfinalisti pokala so Radomljani, ki pa so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom.

Radomljani so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom. Foto: Aleš Fevžer

Dvoboj se je sprva odvil po pričakovanjih, saj so mlinarji po golih Stanislava Krapuhina v 41. in 50. minuti vodili z 2:0. Toda Primorci se niso predali. Nik Fortuna v 72. in Matija Burin v 77. minuti z bele pike sta izsilila podaljšek. V tem je v 110. minuti Radomljanom novo vodstvo priigral Vanja Pelko, napredovanje pa potrdil Nikola Jojić v 119. minuti.

Radomljani se bodo v polfinalu pomerili z Grosuplječani.

Polfinalna para: Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje

Bravo Big Bang/Nafta 1903 - Aluminij

Pokal Pivovarna Union, četrtfinale:

Sreda, 4. marec:

Sreda, 11. marec:

Četrtek, 12. marec:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: