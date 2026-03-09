Ta del Dalmacije postaja ena najbolj zanimivih destinacij za aktiven dopust

Dubrovnik in Neretva sta destinaciji, kjer se gastronomija in aktivna doživetja srečajo na najbolj naraven način – med morjem, vinogradi, rečnimi deltami in zelenimi otoki. Potovanje po regiji se lahko začne na zelo preprost način: s krožnikom svežih stonskih ostrig, kozarcem vina s Pelješca ali tradicionalno sladico iz Dubrovnika. Toda že kmalu se pokaže, da tukaj gastronomija ni edino doživetje. Le nekaj kilometrov stran veter poganja jadra deskarjem, dolina Neretve privablja ljubitelje kajtanja, zelene poti otoka Mljet pa vabijo pohodnike in kolesarje.

Prav ta kombinacija vrhunske kulinarike in aktivnih doživetij v naravi daje jugovzhodnemu delu Dalmacije poseben značaj. Regijo Dubrovnik in Neretva je zato najbolje raziskovati z odprtimi čuti – skozi okuse, gibanje in naravo. Slogan Feel free to discover tukaj ni le turistično vabilo, temveč način, kako destinacijo resnično doživeti.

Panoramska vožnja nad Dubrovnikom, ki ponuja spektakularen razgled na staro mesto in kristalno modro Jadransko morje. Foto: Dubrovnik and Neretva County TB

Okusi, ki zaznamujejo jug Dalmacije

Ko govorimo o gastronomiji na jugu Hrvaške, je regija Dubrovnik in Neretva ena najbolj zanimivih kulinaričnih destinacij na Jadranu. Tukaj se srečajo okusi morja, vinogradov in tradicionalne dalmatinske kuhinje, ki temelji na lokalnih sestavinah in receptih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Prav zato je raziskovanje tega dela Dalmacije pogosto tudi kulinarično potovanje: od vinorodnih pobočij polotoka Pelješac do zalivov, kjer gojijo znamenite stonske ostrige.

Pelješac – vinorodna pokrajina z dolgo tradicijo

Vinogradi grozdja za vinsko sorto plavac mali v južni Dalmaciji s pogledom na polotok Pelješac Foto: Shutterstock

Polotok Pelješac velja za eno najpomembnejših vinorodnih območij na Hrvaškem. Sončna pobočja, bližina morja in sredozemsko podnebje ustvarjajo idealne razmere za pridelavo grozdja, zato so pelješka vina že stoletja pomemben del lokalne identitete.

Vinogradi, ki se raztezajo po hribovitih pobočjih nad morjem, so eden lepših simbolov tega dela Dalmacije. Prav vino je pogosto prva postaja na gastronomskem raziskovanju te regije, saj združuje naravo, tradicijo in način življenja lokalnega okolja.

Ston – dom ene najbolj znanih jadranskih specialitet

Stonske ostrige so sočne in sveže, z okusom morja in dolgo zgodovino. Foto: Dubrovnik and Neretva County TB

Le nekaj kilometrov stran pa gastronomijo regije zaznamuje še ena posebnost – stonske ostrige. Malostonski zaliv velja za eno najbolj znanih območij gojenja školjk na Jadranu, tradicija školjkarstva pa tukaj sega več stoletij v preteklost.

Ostrige razkrivajo pravi okus Jadrana in bogato gastronomsko dediščino. Foto: Dubravko Lenert

Zaradi posebne kombinacije morske vode in sladkovodnih pritokov iz bližnje doline Neretve so razmere za rast ostrig izjemne. Te ostrige so postale simbol vrhunske morske kulinarike v južni Dalmaciji. Sveže ostrige, postrežene preprosto in brez zapletenih dodatkov, odlično ponazarjajo filozofijo lokalne kuhinje, kjer je poudarek na kakovosti sestavin in naravnem okusu morja.

Tradicionalne sladice in jedi, ki pripovedujejo zgodbo regije

Dubrovniška gastronomija pa ni le zgodba o morju. Pomemben del kulinarične dediščine predstavljajo tudi tradicionalne jedi in sladice, ki so nastajale pod vplivom mediteranske kuhinje. Med najbolj prepoznavnimi je dubrovniška rožata, elegantna sladica iz jajc, mleka in karamele, ki že dolgo velja za eno najbolj značilnih sladic dubrovniške kuhinje.

Posebno mesto ima tudi stonska torta, tradicionalna sladica z bogato zgodovino, ki je nekoč veljala za praznično jed ob posebnih priložnostih.

V notranjosti regije, v pokrajini Konavle, pa kulinarika razkrije še eno pomembno tradicijo: pripravo jedi pod peko. Hobotnica ali meso, počasi pečeno pod kovinskim pokrovom in žerjavico, ustvarja značilne okuse dalmatinske kuhinje, ki združujejo preprostost in bogat aromatični značaj.

Vonj in sočnost jedi pod peko naredita vsak grižljaj poseben. Foto: Dubrovnik and Neretva County TB

Poseben gastronomski pečat ima tudi dolina Neretve, kjer so lokalne specialitete iz jegulj in žab že stoletja del kulinarične dediščine tega območja. Te jedi odražajo povezanost prebivalcev z reko, mokrišči in bogatim naravnim okoljem, ki oblikuje identiteto regije.

Od vetra na Pelješcu do pohodnih poti na Mljetu

Regija Dubrovnik in Neretva pa ni zanimiva le za gurmane. Raznolika pokrajina, ki združuje morje, otoke, vinograde in doline rek, ponuja tudi številne možnosti za aktivne počitnice na jugu Hrvaške. Od vetrovnih obal polotoka Pelješac, kjer veter ustvarja idealne razmere za vodne športe, do zelenih poti otoka Mljet, ki vabijo pohodnike in kolesarje, lahko obiskovalci destinacijo raziskujejo skozi gibanje in stik z naravo.

Viganj na Pelješcu: raj za jadranje na deski

Viganj, popolno mesto za deskanje na vodi in uživanje v vodnih športih Foto: Dubrovnik and Neretva County TB

Na zahodnem delu polotoka Pelješac, nedaleč od Orebića, leži majhno obalno naselje Viganj, ki je že dolgo znano kot ena najbolj priljubljenih lokacij za jadranje na deski na Jadranu. Posebnost tega območja je njegova lega ob najožjem delu Pelješkega kanala, kjer zaradi geografskih značilnosti veter piha močneje kot drugod na Jadranski obali.

Prav zaradi zanesljivega vetra in ugodnih razmer se v Vignju zbirajo jadralci na deski z vsega sveta. Plaže, kot je Ponta Liberan, so priljubljena zbirališča ljubiteljev tega športa, v bližini pa delujejo tudi šole jadranja in izposojevalnice opreme, zato je destinacija primerna tako za začetnike kot za izkušene športnike.

Dolina Neretve: popolna kulisa za kajtanje

Dolina Neretve, raj za kajtanje in ljubitelje narave Foto: Dubravko Lenert

Le nekoliko severneje pa povsem drugačno športno izkušnjo ponuja dolina Neretve. Široke vodne površine in ugodne vetrovne razmere so ustvarile odlične pogoje za kajtanje, ki je v zadnjih letih postal ena najbolj priljubljenih aktivnosti v tem delu južne Dalmacije.

Kombinacija vetra, odprte pokrajine in plitvih vodnih območij omogoča idealno okolje za učenje in vadbo tega adrenalinskega športa. Dolina Neretve je zato vse bolj prepoznavna kot destinacija za ljubitelje vodnih športov, ki iščejo nekoliko drugačno jadransko izkušnjo.

Konavle: raziskovanje pokrajine na konju

Jahanje konja skozi Konavle razkriva adrenalin in lepoto nedotaknjene narave. Foto: Dubravko Lenert

Za tiste, ki si želijo počasnejšega tempa in bolj umirjenega raziskovanja narave, je zanimiva pokrajina Konavle južno od Dubrovnika. To območje je znano po tradicionalni podeželski krajini, vinogradih in oljčnikih.

Med najbolj zanimivimi doživetji je jahanje skozi pokrajino Konavle, ki obiskovalcem omogoča, da regijo spoznajo na nekoliko drugačen način – počasi, v ritmu narave in z razgledi na zelene doline ter tradicionalne vasi.

Mljet: otok za pohodništvo in kolesarjenje

Če obstaja kraj v regiji, kjer narava resnično prevzame glavno vlogo, je to otok Mljet. Ta zeleni otok ponuja številne možnosti za pohodništvo in kolesarjenje, saj ga prepletajo raznolike poti skozi gozdove, vinograde in ob obali.

Ena najbolj znanih je Mljetska planinska pot, dolga približno 43 kilometrov, ki v več etapah vodi skozi različne dele otoka in obiskovalcem razkriva njegove naravne lepote, razglede in bogato krajino.

Mlješke poti ponujajo popolno traso za raziskovanje otoka s kolesom skozi gozdove in ob obali. Foto: Dubrovnik and Neretva County TB

Mljet ponuja tudi številne kolesarske poti, od makadamskih gozdnih poti za gorske kolesarje do asfaltiranih cest, primernih za panoramske vožnje. Raznolike možnosti omogočajo, da prav vsak obiskovalec najde aktivnost, ki ustreza njegovemu tempu raziskovanja otoka.

Podobno kot Mljet tudi bližnji otok Korčula ponuja številne možnosti za aktivno raziskovanje narave, od kolesarskih poti do sprehodov skozi vinograde in obalno pokrajino.

Plaža Žitna ponuja sonce, kristalno čisto morje in sproščeno dalmatinsko vzdušje, idealno za uživanje in odkrivanje regije. Foto: Dubrovnik and Neretva County TB