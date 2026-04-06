Ta veščina je zaradi umetne inteligence postala redka supermoč. Jo imate?

Umetna inteligenca postaja vse hitrejša, pametnejša in vse bolj vpeta v naše delovno okolje. Čeprav je lahko zelo uporabno orodje, še vedno ne zna graditi zaupanja, obvladovati napetosti ali poskrbeti, da se ljudje počutijo opažene in cenjene.

V svetu, ki ga vse bolj poganja umetna inteligenca, čustvena inteligenca postaja redka supermoč – še posebej na delovnem mestu. Profesorica in coachinja Carol Parker Walsh je za CNBC Make It delila štiri znake, ki kažejo na to, da imate dobro razvito čustveno inteligenco, ki vam lahko v karieri (in tudi izven nje) zelo pomaga:

Znate ustvariti občutek varnosti

Čustveno inteligentni vodje vzpostavijo okolje psihološke varnosti, v katerem sodelavci brez zadržkov izrazijo svoje skrbi, še preden te prerastejo v težave. Če člani ekipe spregovorijo šele takrat, ko stvari že uhajajo izpod nadzora, je to slab znak. Če pa vam zgodaj in odkrito povedo resnico, brez olepševanja ali samocenzure, to kaže na visoko raven vaše čustvene inteligence.

Ustavite se, preden reagirate

Čustveno inteligentni ljudje ne dovolijo, da stres vodi njihovo vedenje, in ne hitijo z rešitvami, preden razumejo celotno sliko. Včasih zadostuje že kratek premor, zgolj nekaj sekund, da razum prevzame nadzor nad čustvi. Tako so nadaljnji odzivi premišljeni, ne impulzivni. Pri tem si lahko pomagate z vprašanji, kot so: kaj je že bilo preučeno, kaj se skriva v ozadju situacije in kaj sogovornik v danem trenutku potrebuje.

Sposobnost obvladovanja napetosti

Ljudje v konfliktih pogosto zapadejo v skrajnosti. Bodisi se jim izogibajo in želijo ugajati vsem bodisi jih še dodatno zaostrujejo. Čustveno inteligentni posamezniki pa ostajajo mirni, težavo naslovijo neposredno in znajo situacijo razrešiti na način, ki ohranja zaupanje med vpletenimi.

Razvito kritično razmišljanje

To je v dobi umetne inteligence še posebej dragoceno. Čeprav lahko UI hitro analizira podatke in ponuja rešitve, čustveno inteligentni ljudje teh odgovorov ne sprejmejo nekritično. Namesto tega se sprašujejo, kaj v podatkih manjka, čigava perspektiva ni vključena in ali predlagane rešitve sploh smiselno upoštevajo ljudi, na katere vplivajo. Prava moč kritičnega mišljenja ni le v analizi, temveč v presoji, kdaj je treba podvomiti v ponujene odgovore.

Parker Walsh priporoča tudi dnevne samorefleksije, pri čemer se vprašajte, pri čem ste bili danes dobri in kje ste sami sebi stali na poti. Koristno je tudi, da za iskreno povratno informacijo vprašate nekoga, ki mu zaupate, da vam pove, kje ste blesteli in kje je še prostor za izboljšave.

Preberite tudi: