Melani Mekicar bo nova voditeljica šova Slovenija ima talent

Po novici, da se Peter Poles poslavlja od voditeljskega stolčka v šovu Slovenija ima talent, je POP TV zdaj razkril, kdo ga bo nasledil – to bo Melani Mekicar.

Nova sezona šova Slovenija ima talent prinaša svež veter med voditelji. Sašu Staretu se bo na odru pridružila Melani Mekicar, ki to oddajo zelo dobro pozna. Pred 13 leti je namreč v njej sodelovala kot tekmovalka, s prijateljico sta se s plesno točko uvrstili v polfinale. "Zdi se mi, da sem takrat prvič videla, kako deluje televizijski svet, in mogoče sem se takrat zaljubila v to, kar zdaj delam," je povedala nova voditeljica Talentov.

"Tukaj se počutim zelo domače in se res veselim tega novega poglavja," je povedala in dodala, da bo prav zaradi lastne izkušnje lažje razumela tekmovalce in njihove občutke pred nastopom: "Želim biti tista kolegica iz ozadja, ki jih spodbuja in jim stoji ob strani."

"Perota bom seveda pogrešal, ampak se zelo veselim tudi dela z Melani," je o novi sovoditeljici dejal Sašo Stare.

Njen sovoditelj Sašo Stare, ki je oddajo zadnje tri sezone vodil skupaj s Petrom Polesom, je priznal, da bo svojega dolgoletnega voditeljskega partnerja pogrešal: "Perota bom seveda pogrešal, ampak se zelo veselim tudi dela z Melani. Poznam jo že dalj časa in komaj čakam, da vidim, kaj bova ušpičila na največjem odru v Sloveniji."

